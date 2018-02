Stiri pe aceeasi tema

- Semnalizarea rutiera incompleta sau insuficienta, nesemnalizarea obstacolelor din carosabil, existența unor drumuri cu o stare tehnica necorespunzatoare inseamna sute de accidente in fiecare an. Legea obliga Ministerul Trasporturilor și autoritațile sa ia toate masurile pentru asigurarea starii de viabilitate…

- In prima luna a acestui an, peste 3,655 milioane de copii au beneficiat de acest ajutor social. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in Bucuresti - 322.127 si in judetele Iasi - 179.123, Suceava - 139.015 si Bacau - 132.065.La finele lunii ianuarie, erau suspendati de la plata 145.768…

- Guvernul va da in urmatoarea ședința o ordonanța de urgența care sa corecteze prevederile din legea salarizarii in urma carora indemnizațiile pentru mame și plata pentru concediile medicale au scazut.

- Dancila: Cele patru elemente care stau la baza Legii Salarizarii, indeplinite Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca nu considera ca Legea salarizarii este problematica si a afirmat ca indeplineste elementele care au stat la baza elaborarii actului normativ. "Eu consider ca cele patru…

- Instituirea Inspectiei economico-financiare (IEF) dateaza de acum sapte ani, avand la baza o OUG (nr. 94/2011). Un an mai tarziu, se aduc unele modificari (prin Legea nr. 107/2012), iar apoi, prin HG (nr. 101/2012) sunt date Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea IEF.…

- "Plata egala la munca egala" Premierul Viorica Dancila a explicat, joi, într-o emisiune la Antena 3 ca Legea salarizarii a avut la baza mai multe principii, între care "plata egala la munca egala", mentionând ca acesta a fost motivul care a dus la scaderea salariilor…

- Premierul Viorica Dancila a oferit detalii referitoare la discutia pe care a avut-o in cursul zilei cu presedintele Klaus Iohannis, dar si detalii despre masurile economice si fiscale si despre scaderea unor salarii, despre legea pensiilor, dar si despre intalnirea cu ambasadorul SUA, Hans Klemm. Intrebata…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii, precizand ca statul va asuma plata unei parti din CASS printr-un mecanism simplificat pentru o serie de categorii.

- Guvernul doreste sa fie in continuare partener cu marile companii, dar legea romaneasca va fi intotdeauna respectata, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila, facand referire la cazul companiei petroliere Chevron care, recent, a fost obligata de o instanta internationala la plata unei sume catre statul…

- A fost muscat de cainii de lupta ai vecinei, dar nu stie cand sau daca va fi despagubit! Este situatia unui barbat din Iasi, care luna trecuta a fost sfasiat de un Amstaff. Legea spune ca pro...

- Prima ședința a Comisiei de Dialog Social constituita la nivelul Prefecturii Ilfov a avut loc la sfarșitul lunii ianuarie 2018 și a avut ca tema ”Analiza stadiului campaniei de informare și conștientizare cu privire la modificarea salariului brut in contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii…

- CCR a respins cererea unor debitori aflati in litigiu cu OTP Bank ca articolul care impune un plafon de pana la 250.000 de euro pentru solicitarile de dare in plata sa fie declarat neconstitutional. Totul a pornit de la o sesizare facuta de Tribunalul Specializat Cluj, in octombrie 2017 cu…

- Magistrații de la Curtea Constituționala a stabilit ca plafonul de 250.000 de euro din Legea privind darea in plata este constituțional, informeaza Profit.ro.Concret, CCR a respins cererea unor debitori aflați in litigiu cu OTP Bank ca articolul care impune un plafon de pana la 250.000 de…

- Intarzierea a fost anuntata pe Facebook de ministrul Educatiei, Liviu Pop, si este cauzata de schimbarea mecanismului de plata. Daca pana acum primariile plateau salariile cadrelor didactice, de anul acesta, banii vor veni din bugetul Ministerului Educatiei, prin inspectoratele scolare.…

- Clienții care platesc cu cardul in magazine vor putea, de anul acesta, sa retraga o suma de pana la 200 de lei. O noua lege ii obliga pe tot comerciantii cu o cifra de afaceri de peste 10.000 de euro pe an sa instaleze dispozive pentru plata cu cardul . Daca vor, ei pot incheia cu banca lor un acord…

- De anul acesta, cei care cumpara cu cardul o paine sau un suc vor putea sa-i ceara vanzatorului sa retraga bani din contul lor, pana la 200 de lei. Legea care permite aceasta operatiune a intrat in vigoare acum un an, dar abia acum au fost publicate si normele de aplicare. Retragerea banilor…

- 56% dintre firmele ce intra sub incidenta legii se regasesc in mediul rural. Publicarea recenta a normelor metodologice pentru aplicarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, cunoscuta drept Legea cash-back, reprezinta un pas important in sprijinirea persoanelor…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a anuntat marti ca scolile au primit instiintare de amanare a datei de salariu, ea solicitand public ca salariile profesorilor sa fie platite la timp. Ministrul Educației, Liviu Pop, a confirmat ca toți angajații din invațamant vor primi in 12 sau 15…

- Legea insolventei persoanelor fizice, amanata deja de trei ori, a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2018, dar nu poate fi aplicata din cauza unor blocaje procedurale. Cele mai importante probleme sunt, in opinia Casei de Insolventa Transilvania (CITR), faptul ca nu s-au constituit comisiile de insolventa…

- In luna mai 2017, Guvernul a adoptat legea privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza. Dupa promulgarea acesteia prin Decretul nr. 1181/2017, in data de 18 decembrie, Legea 258, publicata in…

- Pentru beneficiarii indemnizațiilor de șomaj nu se vor mai plati, din 2018, contribuțiile pentru asigurari sociale de sanatate din bugetul asigurarilor pentru somaj. Aceasta plata a fost eliminata din categoria cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru șomaj, persoanele respective…

- Legea privind plata pentru poluarea mediului, modificata și completata, precum și decretul președintelui Igor Dodon de promulgare a acesteia au fost publicate în Monitorul Oficial, ediția din 30 decembrie, transmite IPN. În scopul stimularii implementarii tehnologiilor non-poluante,…

- Prexedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii privind pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcatE a TVA, informeazE Administratia PrezidentialE. Camera Deputatilor a adoptat pe 13 decembrie legea privind plata defalcatE a TVA cu mai…

- Anul 2017 nu a fost nici pe departe unul al pacii sociale, revendicari si nemultumiri venind dinspre majoritatea sindicatelor. Marsurile si mitingurile de protest la adresa Legii salarizarii sau a modificarilor la Codul Fiscal s-au intetit in special dupa a doua jumatate a anului. Sindicatele…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind aprobarea OUG nr.55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, care plafoneaza indemnizatia pentru cresterea copiilor la 8.500 de lei, potrivit Mediafax. „Indemnizatia…

- Exista grava neglijenta atunci cand judecatorul sau procurorul nesocoteste din culpa, in mod grav, neindoielnic si nescuzabil, normele de drept material ori procesual.Parlamentarii au mai decis ca nu este indreptatita in repararea pagubei persoana care, in cursul procesului, a contribuit…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri ordonanta de urgenta a Guvernului privind plata defalcata a TVA cu mai multe modificari, printre care si faptul ca masura este obligatorie pentru companiile care au datorii la plata acestei taxe sau se afla in...

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, OUG 23/2017 privind plata defalcata a TVA, cu voturi 163 "pentru" si 95 "impotriva", proiectul de lege urmand sa fie trimis presedintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. Legea "SPLIT TVA" a fost modificata in Comisia de Buget a Camerei Deputaților.…

- In cadrul conferintei "Banking-ul din perspectiva consumatorilor. Cum pot repara bancile greselile din trecut", organizata de Grupul Clientilor cu Credite in CHF (GCCC), senatorul liberal a amintit ca insusi Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), le-a transmis bancilor ca trebuie…

- Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot fi scutite de plata dobanzii pentru achiziționarea unui singur autovehicul sau adaptarea unei locuințe conform nevoilor de acces, facilitate acordata de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui, conform articolului…

- Guvernul a aprobat in sedinta de astazi un proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, iar parte din modificarile aduse vizeaza personalul din sistemul santiar, precum si cadrele didactice. Printre acestea…

- Expunerea totala a celor 7.900 de solicitari de dare in plata este de 2,2 miliarde de lei, conform Raportului de Stabilitate Financiara al BNR. Ponderea creditelor denominate in franci elvetieni in total solicitari de dare in plata este de 42%. Datele statistice prezentate de banca centrala…

- De la intrarea in vigoare a legii darii in plata pana astazi au fost inregistrate 7.900 de solicitari de dare in plata la nivel national, dintre care 200 in judetul Arges. In 2017, numarul ...

- „€Va informam ca toți utilizatorii serviciilor de utilitați publice (inclusiv termoficare), persoane fizice sau juridice, au obligația sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciilor furnizate/prestate in termenul de scadența de 15 zile de la data emiterii facturilor, conform legislației.…

- Guvernul a modificat și completat Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii in sensul punerii sale in concordanța cu prevederile Codului fiscal și pentru crearea cadrului legal suplimentarii Fondului național unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS), in vederea asigurarii accesului…