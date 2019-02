Drumarii au actionat in ultimele ore cu 1.270 de utilaje si au raspandit aproximativ 9.900 de tone de material antiderapant, iar in acest moment nu exista sectoare de drumuri nationale si autostrazi inchise din cauza conditiilor meteorologice, informeaza, sambata, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "In perioada 22 februarie ora 17:00 - 23 februarie ora 05:30, drumarii de la CNAIR au actionat permanent pentru a mentine practicabila, in conditii de siguranta, reteaua rutiera din tara noastra cu 1.270 de utilaje si au raspandit aproximativ 9.900 de tone de material…