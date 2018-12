Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca pe Autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti, la kilometrul 55, in zona localitatii Brazi, judetul Prahova, s-au produs coliziuni intre 8 autovehicule, din cauza poleiului depus pe carosabil. In urma impactului, o persoana…

- Polițiștii din Prahova au identificat un barbat suspectat ca marți seara a alertat fara motiv autoritațile din județ, dupa ce a sunat la 112 și a anunțat ca la Spitalul Judetean de Urgența din Ploiești și la un supermarket din oraș au fost amplasate bombe. Acum, el este cercetat pentru infracțiuni la…

- F.T. “Clar, de la inceputul lunii octombrie și pana in prezent, in Prahova s-a inregistrat un numar record de incendii, cu mult, mult mai multe decat in aceeași perioada a anului trecut. Aproape ca nu a fost localitate din județ in care sa nu fim solicitați sa intervenim”, ne-a precizat, ieri, sublocotenent…

- Traficul s-a reluat in conditii normale pe DN1 Ploiesti - Brasov, la Baicoi, unde marti dimineata a avut loc un accident in care doua persoane au murit, iar o alta a fost ranita, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- • Fondurile pentru constructie și dotari au venit de la Consiliul Judetean și administratia locala V. Stoica Șapte localitați din zona de sud a județului Prahova vor avea parte de servicii de urgența asigurate prin intermediul Centrului pentru Situații de Urgența care a devenit operațional la Balta…