- Ambuteiaj și aglomerație de nedescris pe strada Mihai Viteazul. „De vina" ar fi deschiderea unei stații PECO și oferta pe care compania a dat-o cu aceasta ocazie: cate 20 de litri de combustibil gratuit. Din aceasta cauza zeci de mașini s-au așezat in rand, iar traficul a devenit infernal.

- Traficul se desfasoara ingreunat, luni seara, pe mai multe tronsoane din DN 54 si DN 64, in judetul Olt, din cauza acumularilor de apa pe carosabil, anunta Infotrafic. Potrivit sursei citate, pe DN 54 probleme au aparut in localitatea Deveselu, judetul Olt, pe tronsoanele kilometrice 12+000 - 12+100…

- O atenționare cod galben emisa de Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor intra in vigoare de astazi, de la ora 12:00 și este valabila pana miercuri 28martie, ora 18:00. Bazinele hidrografice afectate sunt Buzau – afluenti bazin mijlociu, raurile din Dobrogea, Desnatui, Olt – afluenti…

- UPDATE ORA 11.15 O autospeciala pentru transport victime multiple a transportat vineri dimineata, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Slatina, un copil de un an din comuna Topana, dupa ce ambulanta care se indrepta spre pacient nu a putut sa continue deplasarea din cauza ninsorii abundente, a informat…

- O tanara, adoptata de o familie din statul american Tennessee, face eforturi disperate sa isi gaseasca parintii care au abandonat-o intr-un orfelinat din Slatina, judetul Olt. „Salutare tuturor! Imi caut familia romaneasca. In fiecare zi sper și ma rog sa-i gasesc pe toți! Nu am resentimente din trecut,…

- Trenurile InterRegio care circula intre Bucuresti Nord – Constanta si retur fara oprire raman anulate joi si vineri, din cauza vremii. In Gara de Nord, un singur tren, cel care urmeaza sa ajunga de la Vatra Dornei Bai, are, la aceasta ora, o intarziere de 35 de minute.

- Inspectoratele scolare judetene din Ilfov, Calarasi, Olt si Ialomita au decis sa inchida scolile vineri, din cauza conditiilor meteorologice, informeaza HotNews.ro. In Ialomita, vor ramane deschise doar gradinitele cu program scolar prelungit. Si in Bucuresti scolile si gradinitele se inchid ...

- Trenurile InterRegio care circula intre Bucuresti Nord – Constanta si retur fara oprire raman anulate si miercuri, din cauza vremii. In Gara de Nord, la aceasta ora trenurile nu au intarzieri.

- Ce au ei ...Absolut Nu- Are tot Romanul! Dar avem și NOI! Cine conduce ANAR de facto? Un deputat al ciumei roșii – Mircea Draghici care a facut Absolut orice a fost nevoie ca Sandel sa ramana pe fotoliul Apelor. Și a ramas, deocamdata! Iar vremea capricioasa face acum ca Sandu sa nu mai plece o secunda…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis noi avertizari cod portocaliu de inundatii pentru rauri din 11 judete, valabile incepand de sambata, pana luni. Potrivit hidrologilor, de sambata, ora 16:00, pana luni, la ora 12:00, se instituie Cod portocaliu pe raurile din bazinul hidrografic…

- Avertizari de inundatii pe mai multe rauri din Romania Foto: Arhiva. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a actualizat astazi avertizarile privind inundatiile pe cursurile mai multor râuri din tara, precum: Mures, Târnave, Olt, Calmatui,…

- Procurorii DIICOT si ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au efectuat, joi,trei perchezitii domiciliare in Pitesti si Slatina, avand informatii ca tinerii care si-au aruncat prietenul mort in strada au cumparat etnobotanice din jud. Olt.

- Aproape o suta de pompieri, jandarmi si politisti au intervenit, miercuri seara, pentru evacuarea a trei sute de sateni din judetul Covasna, unde exista risc de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe Olt. In Brașov, sapte adulti si un copil au fost surprinsi de viitura,…

- Aproximativ 300 de persoane au fost evacuzate in localitatea Capeni din Covasna, din cauza unui dig ce sta sa se rupa. Mai precis, exista probabilitatea crescuta de rupere a digului de protectie, care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, dupa cum a anunțat Inspectoratul Judetean pentru…

- Vești nu foarte bune de la hidrologi! Dupa ce ne-am bucurat cateva zile de vreme calduroasa, iata ca hidrologii anunța un nou val de inundații. Astfel, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor are vești proaste pentru romani! INHGA a emis, luni, o avertizare de cod galben de inundatii,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor are vești proaste pentru romani! INHGA a emis, luni, o avertizare de cod galben de inundatii, valabila pana miercuri seara, in bazine hidrografice din judetele Mures, Valcea, Olt, Arges, Teleorman, Dambovita, Giurgiu si Ialomita.Citește…

- Peste 141.000 de cazuri de infectii respiratorii s-au inregistrat in ultima saptamana, cu 67 la suta mai multe fata de perioada similara a anului trecut. De la inceputul acestei ierni au fost confirmate 1.178 de cazuri de gripa, cele mai multe - 357 - in Bucuresti si in judetele Iasi, Constanta, Olt,…

- DJ 546E Oporelu – Miesti (judetul Olt) si DJ 284 Ghermanesti – Arsura (judetul Vaslui) sunt in continuare inchise, din cauza vremii, informeaza duminica Centrul Infotrafic din Politia Romana.

- Inca o persoana a murit din cauza gripei, numarul total al deceselor provocate de virusul gripa ridicandu-se astfel la 69. Este vorba despre o femeie de 76 de ani, din județul Cluj. Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a confirmat, joi, inca un deces din cauza virusului gripal, o femeie de…

- Scolile raman inchise in continuare din cauza viscolului in Bucuresti si in unsprezece judete, a anuntat, luni seara, Ministerul Educatiei, care a precizat ca in doua dintre aceste judete - Teleorman si Ilfov - cursurile raman suspendate inclusiv vineri. Potrivit Ministerului Educatiei, din cauza…

- O fetita de doi ani cu stare febrila, din localitatea Ulmi, din apropierea municipiului Slatina, a fost transportata marti dimineata la spital cu autosenilata pompierilor, dupa o interventie de aproximativ trei ore. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca efectivele institutiei au intervenit, luni, in cazul a 215 persoane aflat in situatii de risc din cauza vremii, nefiind inregistrare situatii foarte grave. "Nu sunt semnalate puncte de trecere a frontierei inchise, dar la nivelul drumurilor…

- Patru persoaneau ajuns la Brebeni și alte 24 la Slatina doar dupa intervenția pompierilor ISU Olt, care au acționat luni dupa-amiaza cu o autospeciala pentru victime multiple. Oamenii au ramas blocați in mașini pe DJ 546 deși drumul era ...

- Politistul din Slatina care a fost impușcat in cap de iubita lui va fi operat din nou de medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, insa pana in prezent nu a dat niciun semn ca isi revine. El este in coma de o luna, fiind intubat. (VEZI ȘI: IUBITA POLITISTULUI DIN OLT IMPUSCAT IN CAP […] The…

- Direcția Naționala Anticorupție anunța, intr-un comunicat emis cu puțin timp in urma ca cele doua dosare deschise pe numele lui Ionel Arsene pentru infracțiunea de trafic de influența au fost conexate: ”In cauzele mediatizate prin comunicatele nr. 76/VIII/3 din 18 ianuarie 2018 și 128/VIII/3 14 februarie…

- Un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, a declarat vineri, la Slatina, deputatul PSD de Olt, Florin Iordache.Intrebat de jurnalisti care ar putea…

- Vicepremierul Paul Stanescu, presedinte al PSD Olt, a declarat vineri, la Slatina, ca nu va candida pentru vreo functie in cadrul congresului extraordinar al partidului. "La Congres, chiar daca vor fi alegeri, nu stiu, la vicepresedinti - in Comitetul Executiv viitor se vor lua deciziile - nu voi…

- Deputatul PSD de Olt, Florin Iordache, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Slatina, ca, in opinia sa, este "foarte mic" procentajul de articole declarate neconstitutionale din legile Justitiei, iar cele trei legi sunt "un succes" pentru Parlament, scrie agerpres.ro."Daca va uitati…

Vicepremierul Paul Stanescu, presedinte al PSD Olt, a declarat vineri, la Slatina, ca nu va candida pentru vreo functie in cadrul congresului extraordinar al partidului. "La Congres, chiar daca vor fi alegeri, nu stiu, la vicepresedinti - in Comitetul Executiv viitor se vor lua deciziile…

- Oficialii sucursalei din Slatina a TMK Artrom, companie controlata de grupul rusesc TMK, au inaugurat oficial vineri, 16 februarie, o investitie de 36 milioane de dolari realizata la fabrica din Olt, la eveniment participand si ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin.

- 11 perchezitii au avut loc joi-dimineata, 15 februarie 2018, la adrese din patru judete si municipiul Bucuresti, in Olt politistii vizand o adresa din localitatea Visina si trei din Slatina.

- Scolile din opt localitati din judetul Vrancea au fost inchise joi dimineata deoarece nu sunt alimentate cu energie electrica. Din cauza ninsorii si a viscolului au aparut probleme la reteaua electrica in 17 localitati rurale, aproape 12.000 de oameni fiind afectati de defectiune.

- De aproape 20 de ani, cei are trec prin Slatina se opresc la marginea orasului pentru a admira lebedele si, de cativa ani, si pelicanii de pe raul Olt. Cat de bogata este avifauna si cat de intins habitatul propice pasarilor de tot felul.

- Polițiștii IPJ Olt, sub coordonarea procurorilor DIICOT, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, au desfașurat vineri, 26 ianuarie 2018, trei percheziții domiciliare pe raza municipiului Slatina, ridicand mai multe bunuri și chemand la audieri zece persone. La finalul audierilor, un tanar ...

- Politistii buzoieni au intocmit in weekend sase dosare penale pe numele unor persoane care s-au urcat la volan fara a avea permis de conducere si ale celor care au incredintat masinile acestor indivizi. Doua dintre cazuri au fost inregistrate in acelasi timp, la Posta Calnau si Ramnicu Sarat.

- Formațiunea politica condusa de Calin Popescu Tariceanu se declara impotriva Declarației 600, introdusa de Guvernul PSD-ALDE prin Ordonanța de Urgența nr. 79 din 8 noiembrie 2017. Anunțul a fost facut, intr-o conferința de presa, la Slatina, de presedintele ALDE Olt, deputatul Mihai Nita.

- Presedintele ALDE Olt, deputatul Mihai Nita, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Slatina, ca ALDE nu este de acord cu Declaratia 600. Intrebat ce se va intampla cu Formularul 600, Nita a raspuns ca in opinia sa nu mai este cazul unei discutii pe aceasta tema, deoarece…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti sa amane pentru 8 februarie sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. La ultimul termen al procesului din 9 ianuarie, un…

- Cinci barbați au fost depistați, duminica, de jandarmi in timp ce comercializau ilegal trecatorilor pește proaspat din specia caras in Caracal, Slatina și in localitatea Grojdibodu (Olt), in cadrul unei actiuni de combatere a incalcarii legilor privind regimul piscicol. Cantitatea ...

- Municipiul resedinta a judetului Olt implineste astazi, ca si Braila, 650 de ani de la prima atestare documentara, fiind pomenit pentru prima data cu acest nume intr-un hrisov emis de domnitorul Vladislav I Vlaicu.

- Inspectoratul National de Patrulare informeaza ca la aceasta ora in nordul si in centrul țarii cad precipitații sub forma de lapovița și ninsoare ambudenta, iar vizibilitatea este redusa și se circula cu greutate. La moment, pe trasee echipajele #INP insoțesc auto specialele care activeaza pentru prelucrarea…

- Un barbat in varsta de 70 ani a ajuns la spital, marți, dupa ce un șofer l-a accidentat pe o trecere de pietoni din Slatina. Evenimentul s-a produs pe o trecere de pietoni din partea de jos a orașului, pe ...

- Doua persoane nevaccinate s-au imbolnavit de gripa sezoniera saptamana trecuta, acestea fiind primele cazuri de gripa confirmate din judetul Olt, potrivit purtatorului de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt, Gabriela Gogiu. Ea a precizat ca cei doi pacienti cu gripa, o femeie de…

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a ieșit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, și s-a oprit la câțiva metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agenției Reuters. Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbata spre duminica,…

- Exploatarile miniere Rosia si Jilt sunt aproape blocate din cauza imposibilitatii de a aplica programul de expropriere. Este vorba in principal de legislatia restrictiva care impiedica societatea sa faca defrisari in domeniul silvic. Sorin Boza, managerul Complexului Energetic Oltenia, a anuntat ca…

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, la o pedeapsa maxima intr-un dosar de trafic de influenta si spalare de bani. Valcov a fost trimis in judecata, in…

- Patru turisti, printre care se numara și o tanara din Slatina, Olt, au fost salvati de jandarmii montani din Sinaia, dupa ce, in timpul noptii de sambata spre duminica, au ramas cu masina blocata in zapada, pe drumul ce leaga ...

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au reținut o persoana, banuita de savarșirea infracțiunii de furt calificat. O femeie, de 30 de ani, din municipiul Slatina, a sesizat, pe 1 ianuarie, prin intermediul S.N.U.A.U. 112, faptul ca a surprins in ...

- Sase persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, in judetul Olt, in doua accidente rutiere in care au fost implicate patru masini. La unul dintre evenimentele rutiere, unul dintre soferi a ramas incarcerat, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru scoaterea victimei si transportul la spital. Potrivit…