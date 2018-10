Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer a dat dovada de o prezența de spirit ieșita din comun, pe drumul dintre Florești și Gilau, unde un șofer beat i-a taiat calea. S-a luat dupa el și a încercat sa îl opreasca. ”Azi 04 Oct. Mergeam din directia Floresti spre Gilau. La intersectia…

- Consiliul Judetean Alba a lansat oficial procedura de achizitie a contractului in valoare de peste 40 de milioane de euro privind modernizarea DJ 107 I, cunoscut si sub denumirea de ”Transalpina de Apuseni“.

- Doar cu cele trei-patru case ramase in picioare, stavila timpului, satul Poieni, aparținator comunei Vidra, pare acum doar un mare cimitir in care amintirea, fericita sau dureroasa, respira plapand din fiecare cauș de piatra, ramas pe loc, in vetrele caselor, zidite din piatra locului. Așa ca in jurul…

- Locuitorii cele mai mari comune din Romania, Florești – Cluj, incearca din nou sa-și exprime nemulțumirile in fața primarului Horea Șulea. ”Vrem infrastructura. Vrem spații verzi și parcuri. Vrem școli. Vrem gradinițe. Vrem curațenie. Vrem biblioteci. Vrem stoparea construirii haotice. Vrem normalitate,…

- Locuitorii din Florești, de pe strazile Avram Iancu (zona cuprinsa de la Praktiker pana la Oncos), Razoare, Valea Garbaului si Colinei raman, astazi, fara gaz incepand cu ora 9:00. Este insa o situație temporara ocazionata de efectuarea unor lucrari de cuplare a unei conducte noi la sistemul de distributie.…

- "La initiativa mai multor cetateni din comuna Sandulesti am organizat un protest în fata primariei, peste 50 de persoane, care sa fie un semnal de alarma pentru CJ Cluj ca si locuitorii din Sandulesti apartin judetului Cluj. Suntem într-o zona strategica, între Cheile Turzii,…

- Situatie tragicomica pe drumul judetean 208, care face legatura intre Suceava si Dolhasca si continua apoi in judetul Iasi. Gropile aparute in asfalt i-au adus la exasperare pe oamenii care trec zilnic cu masinile prin zona si periodic trebuie sa dea o fuga si la mecanic pentru a remedia problemele…

- CHIȘINAU, 23 iul — Sputnik. Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a mers în raionul Florești pentru a inspecta lucrarile de reparație a drumului din satul Varvareuca. Anterior, Sputnik Moldova a publicat o știre cu privire la o postare pe o rețea de socializare…