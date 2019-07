Stiri pe aceeasi tema

- Numarul turistilor care au vizitat judetul Harghita in primul trimestru al acestui an a crescut cu aproape 20 % fata de aceeasi perioada a lui 2018, arata o statistica realizata de Organizatia de Management al Destinatilor Turistice din Harghita, Covasna si Mures. Presedintele acestei organizatii, Endre…

- Un grav accident de circulație a avut loc pe Drumul Național 65 in județul Olt. Un minor a fost lovit de un camion, iar in urma incidentului traficul rutier a fost blocat complet. ”Un pieton minor, in varsta de 16 ani, a fost accidentat, aparent, grav, de catre o autoutilitara. Din acest…

- Compania Naționala a publicat pe SICAP anunțul de participare aferent procedurii de atribuire a contractului „5R12, Reabilitare DN76, Varfurile – Stei, km 69+350 – km 102+660 – Rest de execuție”. In vizita sa pe autostrada din Bihor, de la finalul lunii mai, ministrul Razvan Cuc fusese…

- Compania Naționala de Autostrazi și Infrastructura Rutiera (CNAIR) a decis, joi, in cadrul Consiliului de Administrație, inființarea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Focșani. Decizia a fost luata dupa mai multe demersuri facute de președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, care…

- La 3 milioane de lei este estimat costul bretelei rutiere de viraj dreapta pe direcția Santandrei – Arad, adiacenta girației de pe centura Oradiei. Proiectul a fost votat, miercuri, in Consiliul local și face parte din planul de descongestionare a intersecției, aglomerata de navetiști spre…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca in urmatoarele trei saptamani, pe DN1, intre Predeal și Timișul de Sus se fac lucrari de asfaltare. Lucrarile au inceput ieri și vor dura aproximativ 20 de zile. „A inceput așternerea unui covor asfaltic de 8 km pe DN 1 intre…

- Pe hartie, Brașovul va fi legat de Sibiu cu ajutorul unei autostrazi, dar acest lucru nu se va intampla prea curand. Pentru segmentul Fagaraș – Siviu al autostrazii a fost pregatit, in urma cu mulți ani, un studiu de fezabilitate dar, cum a devenit o tradiție in Romania, acesta a expirat, iar Compania…