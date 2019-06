Stiri pe aceeasi tema

- Sectia de Drumuri Nationale Targu Jiu continua lucrarile pe Transalpina. In zilele cu precipitatii reduse se intervine pe DN 67 C intre Ranca si Obarsia Lotrului. Drumul este inchis din toamna anului trecut si ar fi trebuit sa fie redeschis ...

- O furtna cu grindina a lovit in zona DN 71, intre Titu și Ulmi. Drumul Național este acoperit cu gheața. Post-ul DAMBOVIȚA: Grindina a acoperit DN 71! Carosabilul este alb apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Imagini spectaculoase surprinse joi de drumari pe Transalpina. Utilajele de deszapezire au ajuns cu greutate in Pasul Urdele, la cota 2.145 de metri. Stratul de zapada masoara peste 4 metri. Secția de Drumuri Nationale Targu Jiu va folosi vineri o ...

- Sectia de Drumuri Nationale Targu Jiu mentine in continuare Transalpina inchisa, cu toate ca soseaua a fost deszapezita pe un sens pana in Pasul Urdele. Aici drumul atinge cel mai inalt punct. Este vorba de cota 2.145 de metri. In ...

- Secția de Drumuri Nationale Targu Jiu continua lucrarile de deszapezire pe DN 67C Transalpina. Se acționeaza pe tronsonul Ranca-Obarsia Lotrului. Utilajele au deszapezit pe un sens pana in Pasul Urdele. Aici zapada este foarte mare. Drumarii și-au propus sa deschida ...

- Administratia Spitaului Judetean de Urgenta din Targu Jiu a inceput joi o ancheta la Sectia psihiatrie, unde a avut loc o altercatie intre un pacient si un infirmier, de 39 de ani. Directorul Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu, Gigel Capota, ...

- Drumarii din Gorj intervin, marți, pe DN 67C – Transalpina, pentru a indeparta zapada de pe carosabil, avand speranța ca pana in minivacanța de Paști vor reușit sa deschida parțial drumul. Intervenția este dificila, deoarece, pe alocuri, zapada are și patru metri inalțime potrivit mediafax. Potrivit…

- Secția de Drumuri Nationale Targu Jiu va incepe de marți lucrarile de deszapezire pe Transalpina. Este vorba de tronsonul din DN67C, cuprins intre Ranca și Obarșia Lotrului, unde zapada are aproximativ un metru. In zona montana sunt așteptate de maine ...