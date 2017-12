Stiri pe aceeasi tema

- Academia Oamenilor de Stiinta din Romania este profund indurerata de incetarea din viata a celui care a fost ACADEMICIANUL IONEL-VALENTIN VLAD, presedintele Academiei Romane.Academicianul Ionel-Valentin Vlad a fost o personalitate de prestigiu a stiintei romanesti, un pionier in domenii de…

- Maratonista Anuța Catuna a fost declarata cetațean de onoare al județului Bistrița Nasaud. Caștigatoare a cursei de la New York, fosta sportiva a fost premiata miercuri.Anuța a fost propusa de sportulbistritean.ro, chiar daca ea a anunțat ca nu poate participa la decernarea premiului, fiind stabilita…

- Academicianul Victor Voicu și profesorul doctor Maria Dorobanțu, al caror prestigiu a depașit de mult granițele Romaniei, au fost acceptați ca membri corespondenți in Academia Franceza de Medicina, una dintre cele mai prestigioase din lume. Victor Voicu a spus ca este onorat de aceasta recunoaștere…

- Marian Dima Marti seara, Primaria Bușteni a organizat un eveniment-surpriza in cinstea Simonei Halep, la sediul Ministerului Tineretului și Sportului. In prezența senatorului Emanoil Savin, cel care a declarat-o pe Simona Halep “ Cetatean de Onoare” al orasului Busteni, in februarie 2014, a ministrului…

- Carol I al Romaniei, Principe de Hohenzollern-Sigmaringen, pe numele sau complet Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen, (n. 20 aprilie 1839, Sigmaringen – d. 10 octombrie 1914, Sinaia) a fost domnitorul, apoi regele Romaniei, care a condus Principatele Romane și apoi Romania…

- O carte de condoleanțe in memoria regelui Mihai I a fost deschisa joi la Sala Unirii, cladirea care a gazduit in 1918 ședința Marii Adunari Naționale ce a hotarat Unirea Transilvaniei cu Romania și in care, in urma cu un deceniu, fostul suveran a primit titlul de "Cetațean de Onoare al municipiului…

- UPDATE: Conform unui comunicat al Consiliului Judetean, joi, 7 decembrie, la ora 10.30, in cadrul Zilelor revistei Nord Literar, academicianului Nicolae Alexandru Breban va primit titlul de Cetatean de Onoare. Intruniti miercuri, 6 decembrie, intr-o sedinta extraordinara, consilierii judeteni maramureseni…

- Joi, 7 decembrie 2017, la ora 10.30, in cadrul Zilelor revistei Nord Literar, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea va acorda titlul de Cetațean de Onoare al Județului, academicianului Nicolae Alexandru Breban, o personalitate marcanta a Maramureșului. In laudațio citit de șeful…

- Intruniti miercuri, 6 decembrie, intr-o sedinta extraordinara, consilierii judeteni maramureseni au aprobat acordarea titlului de „Cetatean de onoare al Judetului Maramures” academicianului Nicolae Alexandru Breban. Scriitorul Nicolae Breban s-a nascut in data de 1 februarie 1934 in Baia Mare fiind…

- Romania se afla in doliu. Regele Mihai a murit, marți, a anunțat Casa Regala. Decesul Majestații sale a fost pronunțat la ora 13.00. Regele a fost de trei ori la Alba Iulia, ultima data in anul 2007 cand a primit titlul de Cetațean de Onoare de la primarul orașului. Mircea Hava a transmis un mesaj condoleanțele…

- Biroul Prezidiului Academie Romane regreta plecarea dintre noi a Regelui Mihai I, membru de onoare, din 2007, al acestui for și reafirma apropierea constanta a Casei Regale de Academia Romana și preocuparea fața de activitatea sa științifica și patriotica. "Suntem îndurerați.…

- Fondator, conducator și antrenor al clubului Tengo Salonta, Vasile Sorean a crescut generații de practicanți ai tenisului cu piciorul. Are o vitrina intreaga cu trofee caștigate cu Tengo, multe titluri nationale, culminand in 2017 cu Cupa Mondiala a cluburilor la futnet. „In semn de pretuire…

- 2018 este anul in care vom celebra Centenarul Unirii si se va pune in dezbatere publica proiectul de tara al presedintelui Klaus Iohannis. De ce este acest proiect important si cum ar trebui el sa arate prin prisma „Psihologiei poporului roman” ne-a spus Daniel David, psiholog din Cluj care face parte…

- Trei militari romani raniti in teatrele de operatiuni din Irak si Afganistan au primit titlul de cetatean de onoare al Capitalei, in cadrul unei ceremonii organizate vineri, de Ziua Nationala, la Primaria Bucuresti. La eveniment au participat atat primarul Gabriela Firea, care le-a inmanat militarilor…

- INVITATIE Hușenii sunt maine așteptați la sarbatoarea Zilei Naționale, care va incepe la ora 09,30, in Piața Tricolorului! Pe langa ceremonia la care vor participa ostașii UM 01776, structurile MAI, dar oficialitațile locale și județene, publicul va avea parte de surprize. Va vaea loc o parada de tehnica…

- Consilierii locali din Constanta au votat, ieri, proiectul de hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare al municipiului Constanta fostului mare atlet Ilie Floroiu, aflat in ultimele sale zile in postura de director al CS Farul Constanta. „As vrea sa va multumesc in primul rand pentru…

- Ana Bejan, fost prefect al fostului judetul Aoroca, a primit, astazi, titlul de cetatean de onoare al judetului Buzau, din partea presedintelui Consiliului Judetean, Petre Emanoil Neagu. Presedintele CJ i-a oferit profesoarei Ana Bejan un cadou simbolic si a felicitat-o pentru indarjirea pentru care…

- Papa Francisc a fost ales, vineri, membru de onoare al Academiei Romane, la propunerea Prezidiului acestui for. Votul a fost in unanimitate, deschis, la vedere, scrie stiri.tvr.ro Pe 8 noiembrie, Papa Francisc a acceptat invitația de a fi membru de onoare al Academiei Romane, „din prietenie pentru Romania“.…

- Stela Popescu A MURIT! STELA POPESCU a fost gasita decedata in curtea locuintei sale. Echipajul SMURD sosit la fata locului a constatat decesul. "Acum ma duc la ea acasa. Nu stiu ce se intampla. M-a sunat acum cinci minute Ursu Adrian. Vai de mine!", a spus Alexandru Arsinel, plangand in hohote.…

- Casa memoriala „Vasile Alecsandri” din Mircești – primul muzeu literar din Romania, cu peste 5.000 de vizitatori intr-un an calendaristic, nu a fost reabilitata in ultimele doua decenii. La fiecare ploaie sau dupa ninsoare, din cauza unor erori de executie, apa patrunde sub fundatia veche (din 1867),…

- Dupa ce Liviu Dragnea a condamnat public plecarea in strainatate a tinerilor cu studii superioare, ministrul Educatiei, Liviu Pop, a decis sa ia in considerare o sugestie mai veche si controversata a Academiei Romane, conform careia studentii de pe locurile subventionate de stat sa fie obligati sa lucreze…

- Implinirea a 20 de ani de la inființarea Euroregiunii Dunare-Criș-Mureș-Tisa va fi marcata, in orașul Novi Sad (Serbia), in cadrul unei ședințe festive, la care vor lua parte reprezentanții județelor Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș din Romania, Csongrad, Bekes, Bacs-Kiskun - Ungaria și, nu…

- Pentru mandatul 2017-2020, conducerea JEUNE are urmatoarea structura: presedinte - Andrea Gelfi – Italia (Confcomercio), presedinte de onoare - Florin Jianu, prim-vicepresedinte - Patrik Kovacs – Ungaria (FIVOSZ), vicepresedinti: Ali Yucelen – Turcia (TUGIAD) si Alberto Carvalho Neto – Portugalia (AJEPC).…

- Potrivit sursei citate, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata - palcuri , iar vizibilitate este intre 150 si 200 de metri. Vizibilitatea este sub 100 de metri intre Medgidia si Cernavoda, precizeaza IGPR. „Le recomandam conducatorilor…

- Presedintele UDMR considera ca "trebuie sa ne asumam opiniile fara teama" Kelemen Hunor. Foto: facebook.com/kelemenhunor.rmdsz. Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat aseara, dupa ce Consiliul de Onoare al Ordinului National „Steaua României” a decis retragerea distinctiei…

- CCIAT, in calitate de unic partener in Romania al Programului Climate KIC organizeaza in perioada 20 – 22 noiembrie 2017, la Budapesta, un schimb de experiența cu tema: „From nuclear to waste in energy”. Scopul evenimentului este de a facilita cooperarea intre firme din Romania – județul…

- Așa considera Uniunea Naționala a Patronatului Roman (UNPR) cele doua realizari deosebite ale mediului de afaceri din județul Cluj cu care, in data de 3 octombrie 2017, a avut intalniri președintele Ioan Lucian in turneul național pe care il intreprinde. Participand la intalnirea anuala a…

- Papa Francisc a acceptat invitatia de a fi membru de onoare al Academiei Romane, dupa ce miercuri, la Vatican, s-a intalnit cu o delegatie a forului de stiinta si cultura din tara noastra, scrie digi24.ro.Ionel-Valentin Vlad, presedintele Academiei Romane, Bogdan C.

- Papa Francisc a acceptat sa fie membru de onoare al Academiei Romane, informeaza Arhiepiscopia Romano-Catolica București, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Conform sursei citate, o delegație oficiala a Academiei Române i-a adresat aceasta invitație Papei Francisc în…

- La multi ani, acasa, la multi ani, Dobrogea Zona in care m am nascut si de care voi apartine intotdeauna sufleteste Sunt mandra ca provin din aceste locuri minunate, de unde sunt atat de multi sportivi de exceptie Cu drag,Simona Halep Cotidianul ZIUA de Constanta publica, in aceasta perioada, mesaje…

- Trei deținuți au fost eliberați din greșeala din Penitenciarul Giurgiu, in baza legii recursului compensatoriu. Autoritațile nu au ținut cont de faptul ca un corp al inchisorii fusese modernizat. Unul dintre condamnații eliberați din greașeala este un cetațean strain care ar fi plecat din țara. Președintele…

- Profesorul universitar Mihai Ștefan Ceaușu va primi titlul de "Cetațean de Onoare al județului Suceava", de Ziua Bucovinei, la ședința festiva a administrației județene. Deliberativul județean a aprobat, luni, in unanimitate, conferirea acestui titlu profesorului Ceaușu, autor al mai ...

- Un veteran ranit in teatrele de operațiuni din Irak va deveni cetațean de onoare al Caransebeșului. Asta dupa ce Consiliul Local a aprobat vineri proiectul prin care capitanul Danuț Nicola va primi acest titlu.Nu a fost singurul proiect de acest gen, pe masa aleșilor aflandu-se alte trei solicitari,…

- Basescu, despre pensie: Daca vor fi majorari mai primesc 300 de lei Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a declarat, vineri, ca daca vor exista majorari in anul 2018, va mai primi 300 de lei in plus la pensie, adaugand ca are si o indemnizatie, dar nu se stie niciodata cum se supara Parlamentul…

- Simona Halep, nr. 1 WTA, ar putea deveni cetatean de onoare al Capitalei la initiativa unui grup de consilieri generali PNL din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Consilierii transmit, in expunerea de motive a proiectului, ca, in ultima perioada, performantele sportivilor romani…

- Miercuri, 25 octombrie, la amiaza, va fi inmormantat poetul Eugen Evu, in Cimitirul Valea Seaca, din municipiul Hunedoara. Eugen Evu a murit vineri, la varsta de 73 de ani, in urma unei indelungate suferințe. A fost unul dintre cei mai apreciați oameni de cultura din județul Hunedoara: membru…

- Cutremur in Maramureș, duminica seara, 22 octombrie, cu magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs, duminica dupa amiaza in judetul Maramures. Cutremur in Maramureș duminica seara, la o adancime de…

- In perioada 16 – 19 octombrie, politistii Serviciului de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures si cei din Moisei, impreuna cu reprezentanti ai Garzilor Forestiere Maramures si Bistrita au actionat pentru prevenirea si combaterea faptelor ilegale din domeniul silvic.…

- Polițiștii de frontiera au depistat noaptea trecuta, in jurul orei 1.00, pe raza localitații Cruceni din Timiș, 12 irakieni care incercau sa ajunga ilegal in Romania, din Serbia. In plus, polițiștii au prins și cinci calauze, care incercau sa-i ajute pe transfugi sa ajunga in țari din vestul Europei.…

- Rotary Club Gherla a avut inițiativa laudabila de a-l invita la Gherla pe prof. univ. dr. Nicolae Hancu. Acesta este membru de onoare al Academiei Romane, membru titular al Academiei de Stiinte Medicale din Romania, presedinte de onoare al Federatiei Romane de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, personalitate…

- Accidentul rutier a avut loc, joi, in localitatea Ghiroda, pe drumul spre Aeroportul International Timisoara, fiind implicate doua masini. Potrivit politistilor, o femeie in varsta de 71 de ani, aflata la volanul unui autoturism, nu a acordat prioritate la iesirea din parcare si a lovit un autoturism…

- Luni, 9 octombrie, a trecut in nefiinta cel care a fost Gral. (r) STAN MARIN NIȚU, președintele Asociației Veteranilor de Razboi – Filiala Argeș. Cetațean de Onoare al Argeșului și Muscelului, Gral. (R) Stan Marin Nițu a fost și va ramane veșnic in conștiința noastra ca un adevarat luptator pentru valorile…

- Conducerea Consiliului Județean Argeș deplange trecerea in neființa a celui care a fost Gral. (r) STAN MARIN NIȚU, președintele Asociației Veteranilor de Razboi- Filiala Argeș. Cetațean de Onoare al Argeșului și Muscelului, Gral. (R) Stan Marin Nițu a fost și va ramane veșnic in conștiința noastra…

- Grigore Luisian, profesorul care a coordonat echipa de elevi care au inventat mana bionica si primul robot humanoid din Romania, a primit, joi, titlul de cetatean de onoare al municipiului Botosani. Profesorul Grigore Luisian, care coordoneaza Cercul de robotica de la Palatul Copiilor din municipiul…

- In perioada 28 septembrie – 1 octombrie 2017, la Iași, va avea loc Simpozionul International „Monumentul – Traditie si Viitor”, eveniment organizat de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Unirii, sub egida Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, in parteneriat cu Mitropolia Moldovei…

- Miercuri, 27 septembrie 2017, aleșii județeni s-au intalnit in ședința ordinara a lunii in curs, pentru a discuta și a vota 16 proiecte aflate pe ordinea de zi și trei proiecte de pe lista suplimentara. Ultimul punct suplimentar a constat in prezentarea raportului privind situația patrimoniului locativ…

- Fostul antrenor emerit Lascar Pana va deveni Cetatean de Onoare post-mortem al Judetului Maramures. In sedinta ordinara de miercuri, 27 septembrie, a Consiliului Judetean, presedintele Gabriel Zetea a precizat ca in sedinta urmatoare va exista si un proiect de hotarare in acest sens. Totodata, alesii…

- Joi, 28 septembrie, de la ora 19, la English Pub Art Club va avea loc lansarea carții „Prețul succesului”, un volum dedicat gimnastei lugojene Alina Goreac. Despre cartea semnata de Cornelia Mariș și despre succes vor vorbi: Dinu Barbu, Ioan Viorel Boldureanu, Mircea Anghel, Alma Jucu și…

- Citeste si: Smithfield Prod, abatorul din Timis controlat de chinezi, a ajuns la afaceri de 200 mil. euro, dar are pierderi Grupul chinez WH Group, cu afaceri de 21 mld. euro si activ in domeniul procesarii carnii, cumpara prin filiala Smithfield Foods companiile…

- In cadrul sedintei consiliului local a Barladului, alesii au votat retragerea titlului de Cetatean de Onoare care i-a fost conferit Cristian Pomohaci. Grupul social-Democratilor a fost cel care au initiat...