- Autoritatile locale si judetene din Gorj fac demersuri pentru redeschiderea mai rapida a celei mai inalte sosele din Romania. Este vorba de DN 67 C Transalpina. Aceasta a devenit in ultimii ani de departe cel mai vizitat obiectiv turistic al ...

- Autoritatile județene au obtinut o finantare record pentru modernizarea unui drum din judetul Gorj. Este vorba de suma de 124 de milioane de lei, reprezentand fonduri guvernamentale, care va fi folosita pentru reabilitarea completa a Drumului Judetean care traverseaza localitatile Balteni, Farcasesti,…

- Autoritațile refuza sa-mi retrocedeze un teren intravilan, lipsit de orice sarcini, care i- a fost luat cu forța de comuniști tatalui meu, in anul 1953. Va rog sa-mi spuneți daca Decretul nr 444 din 1953 mai este in vigoare sau a fost abrogat. (Dumitru Filipescu, Tg Jiu, județul Gorj) RASPUNS: Prin…

- Reabilitarea centrului pietonal al municipiului Calarasi si modernizarea strazilor Bucuresti si prel. Bucuresti au intrat in linie dreapta. Autoritatile locale au finalizat documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii ce stau la baza aplicatiilor care se vor depune in cadrul Axei 4.1 a Regio…

- Autoritatile din judetul Suceava au semnat, joi, un contract de finantare in valoare de 2,5 milioane de euro pentru modernizarea, reabilitarea si dotarea Muzeului ”Arta Lemnului” din Campulung Moldovenesc, muzeu unic in Romania ca tematica...

- Acordul prevede o majorare salariala cuprinsa intre 6,1 si 8,8% pe trei ani, in functie de ritmul de crestere inregistrat de economia spaniola in aceasta perioada, se arata intr-un comunicat publicat de sindicatul CCOO, unul din cele mai mari din Spania. In anul 2017, Guvernul spaniol a propus…

- Contractul pentru modernizarea, reabilitarea si dotarea Muzeului "Arta Lemnului", in valoare de 2,5 milioane de euro, a fost semnat joi, proiectul fiind castigat de Primaria din Campulung Moldovenesc, scrie Mediafax. Pentru reabilitarea muzeului construit in 1936, unic in Romania, autoritatile…

- Rambursarea creditului accesat de autoritatile din Targu Jiu pentru modernizarea Stadionului Municipal se apropie de final. Autoritatile au reusit sa achite aproape toate ratele si a mai ramas foarte putin din suma contractata initial de la o banca din oras. Marcel Romanescu, edilul din Targu Jiu, a…

- Trecerile de pietoni din Capitala vor fi mai sigure, deoarece vor fi iluminate cu becuri led. Autoritatile locale isi propun ca in acest an sa instaleze mai multi piloni electrici, in special, in intersectiile periculoase, in parcuri si curtile de bloc.

- Autoritatile din Gorj sunt in alerta dupa ce judetul se afla sub avertizare de Cod Portocaliu de ger si ninsoare. Comandamentul pentru Situatii de Urgenta, astazi, in vederea stabilirii masurilor necesare prevenirii eventualelor evenimente ce ar putea fi generate de conditiile meteo.

- Un tribunal din orasul german Leipzig va decide joi daca marile orase pot interzice accesul autovehiculelor diesel mai vechi, o decizie care ar putea afecta valoare de revanzare a aproximativ 15 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto. Inconjurata de manifestanti ecologisti, biciclisti,…

- • Estimarile ministrului Petcu nu s-au adeverit! Anul 2017 a fost unul profitabil pentru Complexul Energetic Oltenia. Profitul estimat de oficialii CEO este mai mic insa decat cel anunțat de fostul ministru al Energiei, Toma Petcu, in octombrie, la Targu-Jiu. Profitul estimat de unul dintre…

- Intalnirea s-a incadrat in contextul discutiilor aprofundate dintre Comisia Europeana si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei si de evitare a dezangajarii de fonduri europene, se mentioneaza in comunicatul citat.Inaltul oficial european a felicitat autoritatile…

- Se incearca iar modernizarea singurului spargator de gheata al Romaniei Spargatorul de gheata Perseus Foto: rador.ro/2017/01/08/perseus-cel-mai-mare-spargator-de-gheata-romanesc-intervine-pe-segmentul-brailean-al-dunarii. Autoritatile fac în aceasta…

- Primaria Iasi vrea sa cumpere sute de camere video cu 55 de milioane de lei, acestea urmand sa fie amplasate in parcuri, piete aglomerate, spitale, scoli si zone de agrement. Autoritatile urmaresc reducerea infractionalitatii si a timpilor de interventie. Reprezentantii municipalitatii…

- Problemele aparute la varianta ocolitoare a municipiului Targu Jiu au fost prezentate recent conducerii Ministerului Transporturilor. Senatorul de Gorj, Florin Carciumaru, a declarat ca a discutat pe aceasta tema cu ministrul Transporturilor. Acesta din urma a precizat ca va trimite saptamana viitoare…

- Compania Amazon a fost sanctionata cu suma de 1,2 milioane de dolari de Agentia pentru Protectia Mediului deoarece gigantul a comercializat pesticide ilegale prin intermediul platformei, potrivit Associated Press. Aceasta este una dintre cele mai mari penalizari aplicate sub incidenta legii…

- Locomotiva unui tren cu 50 de pasageri la bord s-a defectat și a ramas blocata pe calea ferata care leaga Targu Jiu de Craiova. O alta locomotiva a fost trimisa in ajutor, anunța autoritațile. Locomotiva trenului Regio 2092 s-a defectat, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane. Trenul a ramas blocat…

- Hackerii au furat peste 1 miliard de ruble (17 milioane dolari) din bancile rusesti in 2017 folosind instrumentul de testare a securitatii “Cobalt Strike”, a anuntat marti un inalt responsabil al bancii centrale, citat de Reuters, informeaza AGERPRES . In legatura cu criminalitatea cibernetica,…

- Managerul Spitalului Judetean Timisoara, medicul Marius Craina, si presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobr,a au semnat, luni, un contract de finantare in valoare de 5,2 milioane de lei pentru modernizarea Sectiei de Urologie, iar lucrarile ar urma sa dureze doi ani. Autoritatile spun…

- Autoritațile slobozene vor inființa o societate de transport public privat in valoare de 5 milioane de euro. Investiția va fi finanțata din fonduri europene și presupune achiziționarea a cel puțin 6 autobuze moderne, nepoluante. Decizia autoritaților locale elimina de pe piața firma Nick Touring, firma…

- 148 de milioane de euro! La atat se ridica prejudiciul din dosarele de abuz in serviciu inchise anul trecut de procurorii DNA, ca urmare a deciziei CCR privind abuzul in serviciu. In toate cazurile s-a constatat ca autoritațile centrale sau autoritațile locale au pierdut bani prin incalcarea legislației…

- Aeroportul Brasov este asteptat de peste un deceniu. Toate guvernele au promit finantarea lui, dar nu au dat niciun leu. Consiliul Judetean a decis sa il realizeze prin forte proprii. A alocat deja anul trecut 10 milioane de euro, iar anul acesta ia un credit de 155 de milioane de lei.

- Doua gradinite si un afterschool din Motru, judetul Gorj, au fost inchise pentru dezinfectare, dupa ce un copil care avea legatura cu toate cele trei unitati de invatamant a murit de meningita, informeaza Digi 24.Autoritatile au vrut sa elimine si cea mai mica posibilitate ca boala extrem de contagioasa…

- Bulgaria a fost vizitata anul trecut de 8,88 de milioane de turisti straini, o crestere de 7,6% fata de 2016, cei mai multi vizitatori fiind din Grecia (1,16 milioane) si Romania (1,14 milioane), a anuntat luni Ministerul Turismului, transmit BTA, Novinite si Xinhua, informeaza AGERPRES . Pe locurile…

- 10 milioane de euro ar fi investit la Targu-Jiu nemții de la Wielputz Automotive daca discuțiile cu autoritațile din municipiu ar fi fost cele dorite de reprezentanții companiei din Germania. Din pacate, investitorii au ales sa bata palma cu autoritațile din Craiova, compania semnand deja un…

- Apa de baut se termina peste doua luni si jumatate. Amenintarea teribila pluteste peste 4 milioane de oameni, un oras intreg din Africa de Sud. Autoritatile din metropola Cape Town au calculat, si data exacta: 12 aprilie. In incercarea de a prelungi deznodamintul, localnicii sint rugati sa faca economie,…

- Institutia de reglementare financiara din Japonia a anuntat ca va efectua inspectii la toate exchange-urile de criptomonede din tara, si a avertizat exchange-ul Coincheck sa isi „puna actele in ordine”, dupa ce acesta a fost victima unui atac cibernetic in cadrul caruia hackerii au furat criptomonede…

- Autoritațile locale din comuna Dumbraveni au scos la licitație proiectul privind modernizarea unor drumuri de interes local. Lucrarile vor consta in refacerea, reabilitarea și asfaltarea unor drumuri comunale, realizarea de șanțuri pentru colectarea apelor pluviale, construirea de…

- Autoritatile din Gorj nu par sa ia in serios cazul de la Motru, acolo unde o educatoare care are 18 copii in grija sustine ca de doua saptamani cineva face in asa fel incat patuturile copiilor sa trepideze. Alina P...

- Populația din Beijing a scazut pentru prima data in ultimii 20 de ani, a informat miercuri presa de stat chineza. Aceasta scadere este rezultatul eforturilor depuse de catre administrația orașului de a scoate din Beijing numarul mare de migranți, scrie CNN. Populația din Beijing a scazut cu 0,1% in…

- Autoritatile australiene au anuntat luni o masura importanta pentru protectia Marii Bariere de Corali, insa asociatiile ecologiste sustin ca aceasta este insuficienta si solicita autoritatilor sa actioneze pentru reducerea poluarii, informeaza AFP. Marea Bariera de Corali, aceasta bijuterie…

- Fonduri europene pentru București și Ilfov Autoritatile locale din Bucuresti si Ilfov au la dispozitie, în prima jumatate a acestui an, aproape 55 de milioane de euro, fonduri europene nerambursabile, pentru reabilitarea termica a cladirilor publice si pentru iluminat stradal.…

- Doua stațiuni din Regiunea Sud-Muntenia, Amara (Ialomița) și Pucioasa (Dambovița), vor fi reabilitate cu fonduri europene. La sfarșitul anului trecut, administrațiile din respectivele localitați au semnat doua contracte de finanțare, in valoare cumulata de 35,406 milioane de lei, unul pentru dezvoltarea…

- Un barbat, de 56 de ani, din Motru pe numele carura autoritatile din Italia emisesera un mandat de arestare, a fost depistat ieri in municipiu. Suspectul era urmarit international, pe numele acestuia existand o semnalare emisa de catre autoritatile italiene ...

- Noul stadion din Craiova care a costat aproximativ 60 de milioane de euro a fost inaugurat pe data de 10 noiembrie 2017. Autoritatile asteapta acum prima factura de la noua arena sportiva din Banie.

- O mama din Gorj a sunat disperata la numarul de urgenta 112 si le-a spus dispecerilor ca fiica ei, studenta in Timisoara, a amenintat-o ca isi va pune capat zilelor. Autoritatile s-au imobilizat imediat si nu le-a venit sa creada cand au vazut cum au gasit-o pe fata.

- Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Targu Jiu, le-a cerut sprijin parlamentarilor din judet pentru a face rost de fonduri in vederea restaurarii si punerii in valoare a Mausoleului Ecaterinei Teodoroiu din Piata Prefecturii. Vicele a precizat ca in momentul de fata sunt luate toate avizele pentru…

- Primaria Vrincioaia vrea sa inceapa anul acesta lucrarile la sistemul de canalizare, cu stație de epurare și rețea de canalizare din satul Poiana. Investiția este finanțata prin Programul Național de Dezvoltare Locala II și a fost evaluata la circa 6,6 milioane lei. Tot in satul Poiana,…

- De ce este Messi cercetat din nou de Fiscul spaniol! Autoritațile ancheteaza daca platile FC Barcelona catre fundatia Messi, 12.000.000, ar fi putut fi salarii deghizate, informeaza cotidianul El Mundo. Cotidianul, care a avut acces la documente Football Leaks, sustine ca FC Barcelona a platit „cel…

- Peste 10.000 de turisti au fost prezenti in zona montana Ranca de Anul Nou si in primele zile ale acestui an. Statiunea a fost arhiplina, insa nu au fost inregistrate probleme deosebite, dupa cum a declarat prefectul de Gorj, Ciprian Florescu. Autoritatile s-au mobilizat in zona pentru a se asigura…

- Peste 3,5 milioane de romani sufera de aceste boli, care pot influenta comportamentul la volan, scrie antena3.ro. Daca suferiti de boli cronice sau altfel de boli, trebuie sa veniti cu adeverinta de la medicul de familie. Daca nu, puteti sa completati aici o declaratie pe propria raspundere. Fisa…

- Comisia Europeana a rambursat, joi, catre Romania peste 454 de milioane de euro. Suma reprezinta fondurile solicitate de tara noastra prin cererile de plata transmise de Autoritatile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.…

- Transportatorul roman de gaze naturale Transgaz SA a depus, la Comisia pentru Organizarea si Desfasurarea Concursurilor Comerciale si Investitionale de Privatizare a Proprietatii Publice din Chisinau, oferta pentru preluarea societatii Vestmoldtransgaz cu care va construi conducta Iasi-Ungheni.…

- Autoritatile locale si judetene vor petrece in familie sarbatoarea Craciunului. Ca in fiecare an, sefii judetului vor ramane acasa, pentru a sarbatori unul din cele mai importante evenimente ale crestinatatii: Nasterea Domnului. Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, a declarat ca in prima zi va fi alaturi…

- Autoritatile din Targu Jiu au majorat taxa de oficiere a casatoriilor de Anul Nou, langa Poarta Sarutului. De anul acesta suma platite de cupluri este de 500 de lei. Anul trecut taxa a fost de 400 de lei. Potrivit reprezentantilor Primariei Targu Jiu, la cumpana dintre ani 15 cupluri isi vor uni destinele…

- Alocarea bugetara a fost stabilita la ultima sedinta din acest an a Consiliului Judetean Galati. Doua treimi din suma, respectiv 40 de milioane de euro, vor fi alocati pentru noua centura ocolitoare a Galatiului, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura din judet din ultimele trei…

- Autoritatile din Motru au derulat ieri o ampla actiune de ecologizare pe Dealul Bujorascu. Au fost colectati peste 20 de saci cu peturi si alte deseuri. La activitate au participat beneficiarii de ajutor social: „Am dispus ecologizarea zonei Dealul Bujorascu ...

- 15 perchezitii au avut loc pe data de 18 decembrie, la domiciliile unor persoane fizice, dar si la sediul mai multor societati comerciale din Dolj, Prahova, Gorj, Calarasi, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de 4.016.900 lei.

- Zeci de utilaje de deszapezire au actionat in ultimele 24 de ore pe drumurile nationale din judetul Gorj. Sectia de Drumuri Nationale Targu Jiu a intervenit cu 30 de utilaje in Ranca, in Defileul Jiului, la Polovragi si la Novaci. In zonele amintite au fost inregistrate ninsori. In plus, a fost imprastiata…