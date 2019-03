Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest) si Universitatea Politehnica Timisoara au semnat contractul de finantare pentru proiectul „Modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educationale universitare la Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului”.

- ARAD. Programul Operational Regional 2014-2020, implementat in judetul nostru de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest, „pompeaza” sute de milioane de euro, fonduri europene nerambursabile, in proiectele din zona de vest a tarii, o buna parte din bani venind in judetul Arad. Dupa…

- Mii de persoane au fost evacuate dupa ce ploile abundente, insotite de vanturi puternice, s-au abatut asupra sudului insulei Sulawesi (centrul tarii), umfland cursurile de apa si scotandu-le din matca.Zeci de sate au fost inundate, dar si o parte din capitala insulei, Makassar.Agentia…

- Investițiile au o valoare de peste 700 de milioane de euro. Acestea sunt: Sala Polivalenta, noul Stadion, Institutul de Oncologie, Spitalul Regional, Centura Nord-Vest Timișoara, Aqua Park, extinderea Aeroportului, Drumul Eurotrans Timișoara-Moravița și Legatura rutiera dintre A1 și DN69. „Banca…

- Pe strazile Timișoarei și pe drumurile din județ s-a format deja un strat de gheața, astfel ca șoferii au umplut rețele sociale de mesaje și fotografii. Au fost tamponari in mai multe zone ale orașului, inclusiv in fața Catedralei Mitropolitane sau in Complexul Studențesc. Un șofer s-a rasturnat…

- Direcția de Drumuri și Poduri a efectuat o serie de lucrari urgente de plombare a drumurilor, care se pare ca nu au facut fața primei parți a iernii. Astfel, lucrari au fost efectuate pe DN, in județul Arad, de secția Drumuri naționale din acest județ. De lucru intre Craciun și Anul nou nu…

- Infiintarea asociatiei "Moldova se dezvolta", initiata de sase primari PNL si unul independent din Bucovina si Moldova, este considerata „benefica” de primarul Oradei, cel care a fondat Alianta Vestului, cu omologii liberali din Arad, Cluj si Timisoara.