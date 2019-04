Stiri pe aceeasi tema

- Calin Dobra, presedintele Consiliului Judetean Timis, ii solicita presedintelui PNL Timis, Nicolae Robu, sa inlature toate panourile electorale din ... The post „Jos panourile electorale!”. Dobra ii cere lui Robu sa respecte legea appeared first on Renasterea banateana .

- Mii de timișeni din zona Gataia – Birda, cat și o parte dintre locuitorii din Caraș Severin, vor beneficia in cateva luni de acces mai facil catre granița cu Serbia. Pentru asta, se va asfalta, in premiera, drumul de piatra DJ 588B Rovinița Mare – Percosova – Gherman. Investiția va reduce și presiunea…

- Timișenii din zona Gataia - Birda, cat și o parte dintre carașeni, vor beneficia de acces mai facil catre granița cu Serbia. Consiliul Județean Timiș ... The post Asfalt intre Rovinița Mare și Gherman appeared first on Renasterea banateana .

- „Concluzia este ca nicio primarie nu va avea buget mai mic decat bugetul de anul trecut”, a spus Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, la finalul ședinței extraordinare de vineri. Consilierii județeni din Timiș s-au reunit pentru a vota proiectul de hotarare privind aprobarea repartizarii…

- Consiliului Județean Timiș a semnat, astazi, cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, finanțarea proiectului de modernizare a drumului județean DJ 693, care va lega zona de vest și nord a județului cu autostrada A1. Se va moderniza șoseaua pe ruta Carpiniș – Biled – Barateaz – Gelu pana la limita…

- Candidatul pentru șefia partidului este președintele interimar Calin Dobra, liderul Consiliului Județean Timiș. La inceputul acestei saptamani au existat discuții in forul central al partidului, la nivel național, pe aceasta tema, chiar Dobra declarand pentru TION ca situația la nivelul organizației…

- Consilierul județean PNL Sorina Ciurlea ii cere președintelui Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, (PSD), sa ceara repararea gropilor care au aparut in urma zapezilor pe drumul de la sensul giratoriu din Giarmata inspre Dumbravița. Liderul CJ Timiș transmite ca lucrarile pe acest sector de drum…

- 1.000.000 de euro au fost investiți pentru siguranța locuitorilor din zona Recașului, dupa ce Primaria orașului, prin intermediul unui proiect IPA Romania – Serbia, a achiziționat mai multe echipamente și utilitare pentru intervenția in situațiile de urgența. Acestea vor fi utilizate de catre Serviciul…