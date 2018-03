Stiri pe aceeasi tema

- Garajul era incalzit cu o instalatie improvizata de gaz, alimentata de la o butelie. Din cauza scaparilor de gaz, Vasile Sofron-profesor de sport, in varsta de 62 de ani si prietenul sau Viorel Pap, de 44 de ani s-au intoxicat. In jurul orei 22.30, ieri seara, sotia lui Viorel Pap, vazand ca acesta…

- Judetul Cluj se confrunta cu un dezastru ecologic fara precedent, responsabili pentru aceasta situatie fiind liderii liberali ai judetului, consilierii judeteni si Executivul Consiliului Judetean Cluj. Conform activistilor pentru respectarea mediului, 70.000 mc de levigat au luat calea Somesului: „Dezastru…

- Comunicat de presa Miercuri, 28 martie, ora 13, la Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, in sala festiva, va avea loc premierea copiilor și tinerilor participanți la ediția a XV-a a

- Domnule ministru, cred ca faceti o grava eroare, va ganditi mai mult la detinuti decat la oameni liberi care muncesc din greu. Va intreb la cei din spitale va ganditi? Dar la copii din centrele de plasament, dar la azilul de batrani? – il intreaba un cetatean pe Toader. Declaratiile ministrului Justitiei…

- Dupa ce a lansat “O nefericita si un nebun” si “Partea Rea (52)”, Andrei Leonte incheie trilogia muzicala inceputa in 2016 si revine cu “Dragoste in haine de casa”, piesa care dezvaluie povestea de dragoste ce a inspirat toata aceasta mini-serie. Single-ul est compus de Victor Razvan Alstani (care a…

- Institutul Cultural Roman 'Mihai Eminescu' la Chisinau organizeaza, in contextul Anului Centenar, doua concerte simfonice sustinute de Orchestra Romana de Tineret sub bagheta maestrului Cristian Mandeal la Chisinau si Balti. Evenimentele vor avea loc pe 20 martie, ora 18.00 la Sala cu Orga din Chisinau…

- Etnograful si poetul Ion Faiter s a nascut la 15 martie 1936, in localitatea Remus Opreanu Medgidia . Dupa absolvirea Liceului "Traianldquo; 1954 din Medgidia, urmeaza cursurile Facultatii de Filologie Universitatea "Babes Bolyaildquo; din Cluj 1958 1963 . Intre anii 1954 1996 isi desfasoara activitatea…

- Presedintele Senatului Romaniei, Calin Popescu-Tariceanu, i-a primit pe sefii delegatiilor participante la Prima Reuniune a Ministrilor Apararii a Formatului Bucuresti (B9), inalti oficiali din Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria, precum si reprezentanti…

- "PNL demonstreaza inca o data ca este aproape de nevoile oamenilor și le reprezinta interesele in fața abuzurilor actualei puteri. Sondajele de opinie din ultima vreme confirma acuratețea politicii pașilor marunți, adoptata de partidul nostru, in construirea unei opoziții eficiente și dure la o guvernare…

- Telekom le multumeste clientilor pentru intelegere si suport si anunta ca le ofera acestora reducere la factura si credit suplimentar la Cartela pentru nefunctionarea serviciilor mobile in data de 5 martie, precum si beneficii aditionale, atat pentru clientii rezidentiali, cat si business. Astfel, abonatii…

- Comunicat de presa Prin creșterea salariilor din domeniul sanatații demonstram ca ne ținem de cuvant și coaliția PSD – ALDE Post-ul Ionel Petre: „Sanatatea, prioritate zero pentru ALDE!” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- "Noi traim intr-un mediu fizic care nu se intampla in planul astral. in momentul in care noi trecem dincolo, acest blocaj dispare. Acolo nu mai e vorba despre cine merge in carut sau in picioare. Draga mea, eu suntin ca intre lumi, inca nu am ajuns la lumina. Acolo nu exista boli, dispare bariera…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a lansat o serie de mesaje considerate abominabile de catre deputatul PSD, Liviu Pleșoiuanu. Acesta ii transmite lui Timmermans ca nu ii permite sa-și bata joc de presa și democrația din Romania, o țara la fel de europeana ca restul țarilor…

- Comunicat ITM Gorj: O spalatorie auto din municipiul Targu-Jiu va fi sanctionata cu o amenda de 48.000 de lei pentru folosirea in activitate a unor angajati fara intocmirea unui contract individual de munca. In timpul unui control efectuat astazi, cu sprijinul Inspectoratului Judetean de Politie…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) face demersuri pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante din sistem, a anuntat, marti, Avocatul Poporului, care precizeaza ca a formulat o recomandare in acest sens. "Administratia Nationala a Penitenciarelor a anuntat efectuarea unor demersuri…

- Pe data de 27 februarie, de la ora 19:00, la Sala „Ion Lucian” la Teatrul Excelsior va avea loc o reprezentație speciala a producției „Thomas Sawyer”, dedicata și persoanelor cu deficiențe de vedere. Evenimentul face parte din programul socio-umanitar „Și noi vedem teatru!”, lansat de Excelsior la…

- Actrita Oana Pellea a postat mai multe mesaje pe acelasi site de socializare prin care critica discursul ministrului Justitiei, dar mai ales despre cererea de revocare din functie a procurorului sef DNA.

- Parintele profesor Constantin Necula vine la Interviurile Libertatea Live, de la ora 15. Parintele va vorbi despre perioada Postului, dincolo de restrictii alimentare, dar si despre atitudinea din Noaptea Invierii, despre Biserica acestor vremuri, dar si despre ideea ministrului Teodorovici de a impozita…

- Institutul National de Administratie (INA) recruteaza personal specializat (formatori) pentru derularea programelor de perfectionare, care vor fi organizate in anul 2018. Persoanele interesate au posibilitatea de a-și depune dosarele de candidatura online, accesand link-ul: http://ina.gov.ro/recrutarePP…

- Tudor Chirila i-a taxat din noi pe guvernanți și a laudat protestul mamicilor, din Piața Victoriei. Zeci de persoane au participat, duminica, la un protest in fata Guvernului, nemultumite de scaderea indemnizatiilor de concediu medical, inclusiv prenatal. Oamenii au aratat cartonase rosii guvernantilor.Citește…

- Tocmai iesisera de la mall, de unde sotia plecase cu buza umflata din cauza zgarceniei exagerate a sotului, cand automobilul este tras pe dreapta de un politist pentru depasirea vitezei. La volan sotul, trecut binisor de 40 de ani si in dreapta sotia, care croseteaza in liniste un pulover. Politistul:…

- "Atatea semne ca tragatorul din Florida era un dezechilibrat mintal, chiar dat afara din scoala pentru proasta purtare. Vecinii si colegii lui de clasa stiau ca (respectivul) reprezinta o mare problema. De semnalat intotdeauna autoritatilor, iar si iar!", a transmis Trump pe Twitter, joi dimineata.Liderul…

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, va participa, in zilele de 14 și 15 februarie, la Reuniunea miniștrilor apararii din țarile membre ale NATO, la Bruxelles. In prima zi a activitații, miniștrii aliați ai apararii se vor concentra asupra politicii și planificarii nucleare de descurajare, partajarea…

- Ministrul Mihai Fifor, mesaj de Ziua Mondiala a Radioului Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. Foto: Arhiva. Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a fost prezent în emisiunea “Serviciul de noapte”, la Radio România Actualitați. Ruxandra Sararu: Domnule…

- "Renunt la intrarea mea in guvernul federal", a precizat Schulz intr-un comunicat, in contextul in care el revendicase miercuri postul de sef al diplomatiei, in cadrul unui acord de coalitie cu Angela Merkel.Prin acest abandon, Schulz incearca sa puna capat disputei din cadrul SPD privind…

- „Gradual Decline" este un proiect care ii pune in dialog pe Andreea Chirica și Razvan Ion, doi artiști care vorbesc despre singuratate și depresie, fiecare ilustrand, prin propria estetica, aceste trairi.(...) Artistul Razvan Ion nu dezvaluie prea mult din povestea lui, el creeaza o stare care este…

- In contextul prorogarii termenului de depunere a Declarației 600, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare și plata a CAS și CASS datorate de persoanele fizice. Se are in vedere reducerea numarului…

- Comunicat: Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET“ organizeaza maine, 31 ianuarie, incepand cu ora 11.00, un pichet de protest in fața Ministerului Educației Naționale. Actiunea noastra urmarește: blocarea comasarilor abuzive de clase, grupe și unitați de invațamant; respectarea prevederilor…

- Consilierul județean PSD Dan Petrareanu a anunțat ca demisioneaza din fucnție incepand cu data de 10 ianuarie 2018. Petrareanu a lucrat ca inginer ;ef in cadrul distribuitorului de energie electrica din județul Brașov, iar acum se pregateste sa preia „Mentionez ca a fost o onoare si o experienta deosebit…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost solicitat, duminica, sa comenteze pe marginea greselilor gramaticale ale ministrului propus pentru Educatie, Valentin Popa, precizand ca, pentru el, este foarte importanta sustinerea celor 45 de rectori.

- Duminica, 28 ianuarie 2018, ora 11.00, Muzeul "Vasile Parvan" anunța vernisarea expozitiei de arta virtuala "MAGIA PUNCTULUI" a artistului Victor FOCA, membru al U. A. P. R. si A. I. A. P. Interesant, dar nu unic este faptul la inceputul carierei acesta a abordat cu caldura si multa placere artistica…

- Demonstrația de sambata seara, din centru Capitalei, s-a soldat cu ciocniri violente intre jandarmi și protestatari. Bulevardul a fost ocupat pana la urma de cei care demontrau impotriva guvernului, mulți dintre ei veniți din țara, iar de la Gara de Nord s-au deplasat in Piața Universitații cu metroul.…

- In ziua de 17 ianuarie 2018, la Reședința Patriarhala, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a primit in vizita de prezentare pe Excelența Sa doamna Michele Ramis, ambasadoarea Franței in Romania. Patriarhul Romaniei a urat succes misiunii diplomatice a doamnei Michele Ramis si a apreciat bogata experienta…

- Presedintele Klaus Iohannis si ministrul Culturii, Lucian Romascanu, au avut luni un scurt dialog la Palatul Cotroceni. „Domnule ministru, mai vedem”, a spus presedintele Iohannis la finalul concertului sustinut de Corul National de Camera „Madrigal - Marin Constantin”…

- Premierul Mihai Tudose si-a inaintat luni seara demisia din functie, urmand ca aceasta sa fie transmisa Administratiei Prezidentiale in cursul zilei de marti, se arata intr-un comunicat al Executivului remis redacției STIRIPESURSE.RO."Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia…

- Spectacolul „Antigona” de Bertolt Brecht, in regia lui Bernhard M. Eusterschulte, o coproducție a Teatrului German de Stat Timișoara (TGST) cu Teatrul Național din Luxemburg, Teatrul din Heidelberg, Ruhrfestspiele Recklinghausen și TART Produktion Stuttgart, va fi prezentat la Teatrul Național din Luxemburg…

- In urma desfasurarii concursului de proiecte de management pentru Teatrul Odeon, organizat de Primaria Municipiului Bucuresti, la finalul anului trecut, va anuntam ca noul manager al teatrului este actorul Cristian Sofron. Comisia de concurs a declarat castigator proiectul sau de management cu nota…

- Un grup de circa 10 congresmeni americani, in majoritate democrati, au consultat in decembrie un profesor de psihiatrie de la Universitatea Yale pentru a analiza sanatatea mintala a presedintelui Donald Trump, potrivit Politico si CNN, relateaza vineri AFP. Un senator republican, al carui…

- Bilant al MAI pentru perioada minivacantei de sarbatori Foto: www.facebook.com/ministeruldeinterne/ Politistii au aplicat în minivacanta de Anul Nou peste 13.000 de sanctiuni contraventionale pentru neregulile constatate în valoare de 4,7 milioane de lei si au intervenit la mai mult de…

- Iata dialogul dintre cei doi: Victor Ciutacu: Acum, domnule Chirieac, daca se hotaraște lemurianul sa vorbeasca, veniți cu mine in Madagascar? Bogdan Chirieac: Acolo, in Africa? E frig aici. Haide, domnule ca mergem. Victor Ciutacu: Dar cica e ciuma neagra acolo. S-a dus ciuma…

- O bihoreanca si copilul ei bolnav se numara printre pacientii care au devenit „victime” ale coruptului medic clujean Mihai Lucan. Larisa Malita, o localnica din Hidisel, a povestit la Digi 24 ca a luat un credit din banca pentru a avea de unde sa-i dea spaga doctorului, oferindu-i in plic 4.000 de lei.…

- Accidentul cumplit in urma caruia a murit profesoara Cornelia Rapiteanu a fost provocat chiar de fiica acesteia, o tanara de 27 de ani. Ea a ratat o depașire și s-a rasucit pe șosea, fiind izbita de un autoturism care venea din sens opus. Alte trei femei, pritre care o adolescenta de 17 ani, au fost…