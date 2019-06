Stiri pe aceeasi tema

- In comuna Tomesti a fost inaugurat cel mai spectaculos drum din judetul Timis, in urma unei investitii de un milion de euro. Articolul Drumul spectaculos care concureaza cu Transalpina sau Transfagarasan. Soseaua a fost sapata in munte apare prima data in GAZETA de SUD .

- Joi, Ionel Marcel Lepa, cel care l-a ucis pe polițistul Cristian Amariei, a fost inmormantat. Zeci de oameni l-au condus pe ultimul drum pe cel care, dupa ce i-a luat viața ofițerului, s-a spanzurat chiar in inchisoare.

- Doi turisti au dat alarma, sunand la numarul unic de urgenta, dupa ce au observat, in timpul unei drumetii pe munte, trupul unui om fara suflare. Salvamontistii din Sinaia plecat catre zona indicata, la fel si anchetatorii. Pana sa poata sa fie recuperat cadavrul de pe munte, e nevoie ca la fata locului…

- Astazi vremea va fi instabila si vin averse cu fenomene electrice, vijelii si caderi de grindina in nord-vest, centru, in sud si la munte. In rest, va ploua local iar cantitatile de apa vor depasi 15 l/mp. Astazi vremea va fi instabila si vin averse cu fenomene electrice, vijelii si caderi de grindina…

- UPDATE 09.15 - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a revizuit, vineri, la 3,9 magnitudinea seismului produs in judetul Buzau. De asemenea, a fost revizuita la 131 de kilometri adancimea seismului.Un cutremur cu magnitudinea 3.8 pe scara Richter a avut loc vineri…

- Sfarșit de saptamana cu intreruperi in județul Timiș. Aquatim este nevoita sa intrerupa apa in doua localitați din județul Timiș pentru efectuarea unor lucrari de spalare și igienizare a rețelelor de distribuție a apei. Astfel, va fi intrerupta apa rece in localitatea Opatiția joi, in data de 11 aprilie…

- Calin Dobra susține ca in județul Timiș ar fi fost alocata de catre Guvernul PSD, din decembrie 2016 și pana in prezent, o suma fabuloasa. Este vorba, in total, de 1,82 miliarde de lei, bani care au mers pentru o serie de investiții. “Investițiile in județul Timiș realizate de catre Guvernul PSD din…

- In 21 martie a murit un baietel de patru luni, din judetul Mures, confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09. Un barbat de 85 de ani din Timis a murit in 17 martie, si el fiind confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09. De asemenea, o femeie de 48 de ani din judetul Giurgiu, confirmata…