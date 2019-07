Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Catalin Drula, presedintele Comisiei pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor a Camerei Deputatilor, a trimis presedintelui ANCOM, Sorin Grindeanu, o solicitare de informare privind implementarea in Romania a sistemului ELS (Android Emergency Location Service), despre care spune…

- Un fost ministru de Finanțe al PSD a dezvaluit o realitate incredibila despre creșterea pensiilor din Romania. Deși ministrul Muncii i-a asigurat pe romani ca vor avea pensii marite, sunt mari probleme cu banii. „Maririle din noua lege a pensiilor sunt binevenite. Cu siguranta nu se poate trai cu…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis joi sesizarile formulate de presedintele Klaus Iohannis, dar si de PNL si USR, privind Legea pentru elaborarea si actualizarea Strategiei nationale pe termen lung "Romania 2040", transmite Agerpres. Seful statului sustinea, in sesizarea transmisa la CCR, ca,…

- "Eliminarea facilitaților fiscale pentru ITiști ar fi o imensa prostie cu efect economic net negativ: 1. Ar muta in buzunarul statului niște bani care altfel raman in economia privata. ITiștii cheltuiesc acei bani (pe care i-ar lua statul) pe servicii și bunuri susținand alte industrii. Statul…

- Conform textului adoptat, se poate executa fara autorizatie de construire montarea pe acoperisul cladirilor de panouri fotovoltaice - pentru producerea energiei electrice si sau panourile solare pentru incalzirea sau prepararea apei calde, cu instiintarea prealabila a autoritatilor administratiei…

- ​Autoritațile locale ar urma sa acorde facilitați și stimulente medicilor care deschid cabinete de medicina de familie in provincie, prevede un proiect de lege inițiat de senatorul USR Adrian Wiener și deputatul USR Tudor Pop, depus saptamana aceasta la Parlament. Peste 700 de localitați nu au medic…

- Violeta Raduț critica parlamentarii din opoziție: “Așa ințeleg cei de la USR sa salveze Romania, prin scaderi de salarii” in Politic / on 09/05/2019 at 09:21 / Senatorii au adoptat luni, 6 mai, Propunerea legislativa pentru modificarea art. 262 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale. Inițiativa…

- La nici 24 de ore de la debutul oficial al campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare apar primele imagini care arata incalcari ale prevederilor legale pentru panotajul electoral. „In prima seara de campanie electorala, membrii și voluntarii USR-PLUS s-au organizat și au pus afișe in toata…