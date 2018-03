Stiri pe aceeasi tema

- Primele imagini cu Daniel Ionașcu pe patul de spital, dupa ce mașina lui a fost spulberata de un camion. La cateva ore dupa ce a fost supus unei operații complicate, celebrul avocat Daniel Ionașcu a oferit primul interviu video in cadrul emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena1. Avocatul vedetelor…

- Drumuri inchise 19 Martie 2018. Traficul rutier a fost inchis pe mai multe drumuri naționale și județene din cauza condițiilor meteo. Autoritațile au oferit deja rute ocolitoare. Circulatia a fost reluata in conditii normale pe autostrada A2 (carosabil la negru) luni dimineata. Autostrada A2 a fost…

- Reprezentantii METROREX au precizat, in urma criticilor Comisiei Europene privind proiectul Magistrala 6, ca finantarea este asigurata in prezent si ca, in urma observatiilor oficialilor europeni, va fi formulat un raspuns intr-un termen de doua luni. „Valoarea proiectului este de aproximativ…

- Circulatia este restrictionata pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, pe a doua banda a sensului catre Pitesti, în intervalul orar 08.00-17.00, din cauza lucrarilor pentru înlocuirea parapetului median, anunta Centrul Infotrafic.

- Documentația pentru Contractul destinat proiectarii și execuției secțiunii 4 a autostrazii Pitești-Sibiu, a fost trimisa astazi la Agenția Naționala pentru Achiziții Publice pentru verificare și validare. Dupa finalizarea acestei etape, Contractul pentru proiectare și execuție va putea fi postat pe…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a decis dupa inspectia din ianuarie de pe lotul 3 al Autostrazii Sebes – Turda sa ii acorde un termen de 90 de zile constructorului italian Tirrena Scavi pentru a rezolva problemele constatate, in special cele de planeitate si rugozitate.…

- Narcis Neaga a fost demis de la conducerea CNAIR in decembrie 2015, ca urmare a unei inspectii a Corpului de control al Ministerului Transporturilor cu privire la unele nereguli depistate in constructia autostrazii Sibiu-Orastie.

- Potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), autostrazile A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat. Astfel,…

- Cum se simte Kuku dupa accidentarea horror din meciul FCSB – Sepsi, scor 2-0, duminica seara, pe Arena Naționala, in etapa a 26-a din Liga 1. Benjamin Kuku, atacantul nigerian de 22 de ani, de la Sepsi Sf. Gheorghe, a fost transportat de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce s-a ciocnit…

- Polițist, lovit de o mașina condusa de un șofer beat in București. Un agent de la Brigada Rutiera a Capitalei a fost transportat la spital, dupa ce a fost izbit, sambata, de o mașina, in timp ce verifica actele unui alt șofer. Barbatul aflat la volanul mașinii care l-a lovit era baut. Accidentul a avut…

- UPDATE: 12:25 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca circulatia feroviara a fost reluata, pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava – Bucuresti, in judetul Iasi, unde anterior a fost oprita din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti. UPDATE ora…

- Asociația Pro Infrastructura a dat in judecata, joi, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, dupa ce institutia a refuzat sa comunice documentul prin care s-a reziliat contractul cu asocierea Salini-Impregilo. Potrivit unui anunt al ONG-ului, CNAIR a argumentat refuzul de a prezenta…

- Circulatia rutiera se desfasoara, joi, la pranz, in conditii de ninsoare si viscol pe tronsonul Cernavoda - Medgidia al Autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, pe drum existand un strat de 1-2 centimetri de zapada, anunta Centrul Infotrafic.

- Un roman care se uita la filme pe mobil a provocat un accident in Germania, pe autostrada A3, in apropiere de Regensburg. Un șofer din Romania, care transporta marfa cu TIR-ul spre Marea Britanie, a provocat un accident grav pe o autostrada din Germania, pentru ca se uita la filme in timpul mersului.…

- Reacție absolut șocanta a unui șofer, filmat la scurt timp dupa ce a ieșit cu mașina in decor de pe autostrada București – Pitești! Barbatul de 20 de ani nu poate sa lege un cuvant și tremura tot, dupa ce a pierdut controlul volanului și a ajuns in camp, de pe autostrada. Surse din poliție spun ca tanarul…

- Circulatia rutiera a fost reluata, miercuri la amiaza, atat pe autostrada A1, cat si pe DN 6 si DN 17, pe care s-au produs trei accidente rutiere, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti circulatia…

- Licitatiile pentru realizarea Studiului de Fezabilitate si Proiectelor Tehnice pe circa 330 de km de autostrada pe ruta Ploiesti-Buzau-Focsani-Bacau-Pascani bat pasul pe loc si au inregistrat zeci de amanari in decurs de 15 luni de cand au fost lansate - un numar record de termene amanate. Dincolo de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora traficul se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa, pe Autostrada A1 Bucuresti ndash; Pitesti, intre kilometrii 11 si 86, precum si mai multe drumuri nationale din judetele Calarasi DN31 Calarasi Oltenita…

- Soferul care ar fi provocat accidentul care a avut loc sambata, pe Bulevardul Dacia din Bucuresti, a fost dus la audieri dupa ce a fost externat din spital. Acesta a declarat ca avea viteza mare si ca a consumat droguri inainte de a se urca la volan.

- Au aparut primele imagini cu barbatul in varsta de 39 de ani care a provocat in dupa amiaza zilei de sambata un accident grav pe un bulevard aglomerat din Capitala. Potrivit primelor informații, ei ar fi consumat cocaina.

- Ministrul Economiei, de acum celebrul Danut Andrusca, are planuri mari cu bani care nu exista. El promite nu mai puțin de trei superautostrazi și cai ferate rapide, pentru care finanțarea ar trebui sa vina din Fondul suveran de dezvoltare si investitii. Acesta nu a fost inființat.

- Directorul executiv al RADET, Virgil Untea, a demisionat dupa accidentul cumplit din București, informeaza Antena 3. Doi muncitori au murit dupa ce o țeava de apa calda s-a spart in CapitalaUn muncitor a murit si un altul a fost grav ranit dupa ce o conducta de apa calda s-a spart in Bucuresti.…

- Danut Andrusca a precizat ca sunt trei autostrazi care se vor putea construi cu ajutorul finantarii provenite de la Fondul suveran de dezvoltare si investitii: Targu Mures - Iasi, Timisoara - Bucuresti si Iasi – Bucuresti. "Sunt trei autostrazi care se vor putea construi prin Fondul suveran de dezvoltare…

- Un accidentul feroviar a avut loc ieri dimineata, ora 6.57, la Milano, Italia. In accident si au pierdut viata trei femei de cetatenie italiana iar alte zeci de persoane au fost ranite. Printre pasagerii trenului se afla si romanul Ciprian Ryan.In varsta de 41 de ani, originar din Bucuresti, Ciprian…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ”isi bate joc in continuare de Moldova” prin rezilierea contractului privind actualizarea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Targu Mures-Ditrau din Autostrada A8, Moldova fiind condamnata la ”subdezvoltare si izolare”, au…

- "In cursul zilei de astazi sunt pregatiti sa actioneze peste 13.000 de angajati ai MAI, dintre care 4.600 de politisti, 3.500 de jandarmi si 5.100 de pompieri cu 3.031 mijloace de interventie", informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Pe autostrada A1 Bucuresti…

- Comisia constituita in cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru a inspecta, in vederea recepționarii, lucrarile efectuate de antreprenor la construcția lotului 4 al autostrazii Sebeș – Turda, a constatat o serie de neconformitați ceea ce a dus la suspendarea procesului…

- Premierul Japoniei Shinzo Abe vine marti la Bucuresti impreuna cu o delegatie de oameni de afaceri. Mega-podul de la Braila si Metroul de Otopeni, cele mai mari proiecte de la Drumuri si Metrorex, vor fi realizate cu sprijinul inginerilor niponi. In Romania, japonezii au mai fost implicati…

- Reprezentantii Asociatiei ”Pro Infrastructura”, care monitorizeraza lucrarile derulate pe autostrazile din Romania, considera ca decizia privind amanarea deschiderii lotului 3 de pe A10 este o ”crima la adresa soferilor”.

- Starea celui de-al doilea tanar israelian ranit in accidentul de pe autostrada Arad-Timisoara s-a imbunatatit. El este absolvent al Facultatii de Medicina a Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad si se afla in masina cu varul sau, student in anul patru al aceleiasi facultati. Prietenii lor au…

- Un barbat in varsta de 48 de ani, din Buzau, a ajuns la spital duminica dupa-amiaza dupa ce mașina i-a fost acroșata de un alt autoturism condus de o șoferița de 41 de ani din București. In urma impactului, ambele mașini au ieșit in afara șoselei. Accidentul a avut loc pe DN2E85 la intrarea in […] Articolul…

- CNAIR a demarat o serie de proiecte vizand fluidizarea traficului la nivelul Bucurestiului, care au avut surse de finantare diferite. "Insa, in prezent, toate aceste obiective sunt finantate din cadrul actualului exercitiu financiar (POIM 2014-2020) ca urmare a deciziei Ministerului Transporturilor,…

- Stefan Ionita, Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a afirmat ca anul acesta au fost efectiv construiti alti 53,58 kilometri de autostrada, exceptand cei 15,4 kilometri pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, dati in circulatie, si cei 8,7 kilometri…

- Evolutia sectorului transporturi in 2017 s-a incadrat in trendul anilor trecuti, cu foarte putini kilometri de autostrada inaugurati - 15,4 kilometri, cu schimbari de ministri la "carma" ministerului de resort, cu demiteri in mai multe sectoare si cu o legislatie care permite in continuare contestarea…

- Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, astazi, 26 decembrie 2017, in intervalul orar 06:00 22:00, circulatia vehiculelor, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisa pe trei sectoarele de drum, astfel: bull; Autostrada A2 Bucuresti…

- Accidentul s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala cele doua autoturisme, unul cu numar de de inmatriculare de Bucuresti si unul de Suceava, in care se afla cate o familie, una dintre acestea cu doi copii. La fata locului s-au deplasat doua module SMURD, doua ambulante de la Serviciul…