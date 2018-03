Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme in Romania au scazut in februarie cu aproape 37% fata de februarie 2017, pana la 48.617 unitati, potrivit informațiilor furnizate de catre Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

- Vesti proaste pentru persoanele fizice care isi castiga existenta din comercializarea masinilor second-hand. Un proiect de modificare a Codului Fiscal initiat de mai multi parlamentari PSD impune restrictii privind comercializarea acestora. 41 de senatori si deputati au initiat un proiect…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in ianuarie cu 77,6%, la 2.467 unitati, in timp ce piata europeana a avansat cu 8%, la un volum total de 187.811 unitati, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +7.1% in ianuarie 2018 fața de ianuarie 2017, atingandu-se un nivel de 1.253.877 unitați, conform unei informari transmise de catre ACAROM (Asociația Constructorilor de Automobile din Romania). Romania se situeaza pe poziția 16 in…

- Romania se situeaza pe locul 16 in UE in clasamentul inmatricularilor auto din ianuarie, cu o crestere de 66,4% fata de ianuarie 2017, la 11.744 autoturisme noi inmatriculate, informeaza Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Dacia a inregistrat o crestere a inmatricularilor…

- Per total, s-au inmatriculat in prima luna a acestui an 1.045 de vehicule, pe lista de la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) figurand si 113 autoutilitare, noua autobuze, cinci semiremorci, doua remorci speciale si o autoutilitara speciala. Cele mai vechi masini…

- Numar record de mașini second-hand inmatriculate in țara noastra Numarul autoturismelor second-hand înmatriculate în România, în prima luna din acest an, a fost de peste patru ori mai mare decât în ianuarie anul trecut, depasind 39 de mii de unitati, reiese din…

- Eliminarea taxei auto la inceputul anului trecut aproape a dublat inmatricularile auto in 2017 comparativ cu anul anterior. O situație realizata la nivelul județului Vrancea de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor arata ca anul trecut…

- Numarul autoturismelor second hand inmatriculate in Romania, in prima luna din 2018, a fost de 39.261 de unitati, de peste patru ori mai mare decat in perioada similara din 2017, cand erau inregistrate doar 7.708 de unitati, reiese din statistica Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Numarul autoturismelor second hand inmatriculate in Romania, in ianuarie 2018 a fost de 39.261 unitați, in creștere de patru ori fața de aceeași perioada a anului trecut, conform datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) citate de Agerpres. Top 3 marci inregistrate:…

- Inmatricularile de vehicule noi au crescut, in Romania, cu 65,32- in ianuarie 2018, ajungand la 15.762 de unitati, in comparatie cu aceeasi luna din anul anterior, cand s-au inregistrat 11.744 de autoturisme, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).…

- Inmatricularile de vehicule noi au crescut, in Romania, cu 65,32% in ianuarie 2018, ajungand la 15.762 de unitati, in comparatie cu aceeasi luna din anul anterior, cand s-au inregistrat 11.744 de autoturisme, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV),…

- Peste 50.000 de autoturisme au fost inmnatriculate in Romania, in prima luna a lui 2018, reprezentand o crestere de 245,41% fata de aceeasi perioada a anului 2016. Potrivit datelor facute publice de Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), aproape 40.000 dintre autoturismele…

- Inmatricularile de autoturisme in Romania au crescut in ianuarie cu 245,41% fata de ianuarie 2016, pana la 51.006 unitati, potrivit datelor publicate joi de catre Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), informeaza news.ro.Datele publicate includ inmatricularile…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate arata ca,…

- Numarul autoturismelor, in crestere Parcul auto national din România a ajuns la finalul anului trecut la peste 7,6 milioane de unitati, în crestere cu circa 9 % fata de 2016. Potrivit datelor Directiei Permise si Înmatriculare, din totalul autovehiculelor înregistrate…

- Parcul auto national din Romania a crescut cu 8,91% la peste 7,63 milioane de unitați in 2017 fața de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) analizate de Agerpres. Circa 1,3 milioane de autovehicule din numarul total erau inregistrate…

- Parcul auto național a crescut anul trecut cu peste jumatate de milion de mașini, pana la 5,99 milioane, dintre care 200.000 sunt mai noi de doi ani și 1,2 milioane au o vechime mai mare de 20 de ani, arata datele Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, potrivit hotnews.ro.…

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata, in stare…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate a scazut anul trecut in Romania cu 1,2%, la 22.789 unitati, in conditiile in care la piata UE a crescut cu 3,2%, fiind cumparate 2,4 milioane vehicule, potrivit ACEA. In decembrie, piata locala a scazut cu 30%, fiind inmatriculate 1.471…

- Tranzactiile cu mașini second-hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, la 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depașit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- Romanii au continuat sa cumpere si sa inmatriculeze masini exclusiviste si in 2017, atat noi cat si second hand, numarul unitatilor auto de acest fel situandu-se la 1.943, dintre care cele mai multe din gama Jaguar, respectiv 919 exemplare, reiese din datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Potrivit ultimelor date ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) in 2017 numarul autoturismelor second hand inmatriculate pentru prima data in Romania a crescut cu pete 75%. Astfel, daca in 2016 au fost aduse in tara 297.290 de autoturisme second hand din strainatate,…

- O analiza realizata de portalul Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) arata ca tranzactiile cu masini second hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, 1,1 milioane de unitati. Tranzacțiile cu mașini noi au depașit…

- Piata de masini noi a inregistrat tranzactii de peste 100.000 de unitati in 2017, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii opt ani si al patrulea an consecutiv de crestere, in timp ce piata masinilor rulate din import a crescut cu 74% fata de 2016, la 500.000 de unitati, indicand cel mai ridicat…

- Piata masinilor rulate din import a atins anul trecut cel mai ridicat nivel de cand exista statistici, crescand cu 74% fata de 2016, pana la jumatate de million de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Tranzactiile cu masinile noi si rulate au atins un record istoric in 2017, cele noi depasind 100.000 de unitati, iar cele rulate 1,1 milioane de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).…

- Piata masinilor rulate din import a atins anul trecut cel mai ridicat nivel de cand exista statistici, crescand cu 74% fata de 2016, pana la jumatate de million de unitati. Rezultatele sunt oferite de o analiza facuta de Autovit.ro pe baza datelor de la Directia Regim Permise de Conducere…

- Tranzacțiile cu mașinile noi și rulate au atins un record istoric in 2017, cele noi depașind 100.000 de unitati, iar cele rulate 1,1 milioane de unitați, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).…

- Piata auto a urcat la un nivel record in 2017, inmatricularile de autoturisme noi au depasit 105.000 de unitati, iar cele de masini second-hand aduse din Europa de Vest au depasit 518.000 de unitati, potrivit Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Cum arata…

- Tocmai de aceea, este atat de important instructorul cu care vei porni pe acest drum. Important nu este doar ca el sa fie un sofer bun ci sa stie cum sa-ti transmita si tie cunostintele lui practice pentru a avea vreo sansa sa obtii plasticului roz mult ravnit. Concluzia: atentie la scoala de soferi…

- Aproximativ 106.000 de autoturisme noi au fost inmatriculate in anul 2017 in Romania, in crestere cu 10,71% fata de aceeasi perioada din anul anterior, in timp ce numarul inregistrarilor de masini rulate a ajuns la aproape 519.000 de unitati, mai mult cu 74,55% raportat la intervalul de referinta,…

- Romanii au inmatriculat peste jumatate de milion de mașini second-hand, in 2017, mai mult cu 75% fața de anul anterior, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citate de Agerpres. Totodată, aproximativ 106.000 de autoturisme noi au fost înmatriculate…

- Un Lamborghini in valoare de peste 100.000 de euro dar și un Ferrari au fost inmatriculate anul trecut in județul Satu Mare. Se pare ca sunt satmareni cu foarte mulți bani și asta deoarece, potrivit Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, in 2017 un satmarean a scos peste…

- In luna decembrie, inmatricularile de autoturisme Dacia au crescut cu 8-, la 4.897 unitati, conferind marcii o cota de piata de 1,9-. Pe piata germana, in luna decembrie a avut loc o scadere de 1- a inregistrarilor de autoturisme, la 253.950 de unitati. Marca Volkswagen a consemnat in 2017 o scadere…

- Cresterea economica, avansul consumului si profiturile tot mai mari au determinat mai multi romani sa investeasca in achizitia unor automobile exclusiviste. Din acest motiv, Rolls-Royce a vandut in acest an in Romania trei automobile – doua limuzine Ghost si un coupe Wraith, cel mai ridicat volum…

- Incepand cu data de 03.01.2018, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor isi va desfasura activitatea in incinta Pavilionului Expozitional din Statiunea Mamaia, Bd. Mamaia nr. 331A.Incepand cu aceeasi data, pentru eliminarea timpului de asteptare la ghiseu,…

- Sa presupunem ca ți-ai achiziționat o mașina, ai reușit sa intocmești toate actele necesare, iar tot ce mai ai de facut este sa-ți alegi un numar de inmatriculare. De cele mai multe ori, aceasta poate reprezenta o problema importanta. Exista persoane care vor un numar preferențial și nu se mulțumesc…