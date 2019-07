Stiri pe aceeasi tema

- Numarul inmatricularilor de autoturisme second hand a scazut, in Romania, cu aproape 7,29%, in primul semestru al anului, pana la 217.701 de unitati, comparativ cu aceeasi perioada din 2018, cand erau inregistrate 234.794 de exemplare, reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si…

- Peste 289.000 de autoturisme noi si second hand au fost inmatriculate in Romania, in primul semestru al anului, in scadere cu 1,88% fata de aceeasi perioada din 2018, reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata de AGERPRES. …

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi creste constant: +12.60% in mai 2019, fata de mai 2018. Dacia este lider. Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in mai 2019 cu +12.60% fata de mai 2018, atingand un volum de 13.011 unitati. Pe primele 5 luni din 2019, numarul autoturismelor…

- Adrian Marin, presedinte al Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), a declarat in cadrul FIAR - Forumul International Asigurari-Reasigurari, ca industria de asigurari "ca orice mediu de business isi...

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu 0,4% in aprilie 2019 fata de aprilie 2018, atingandu-se un nivel de 1.303.787 unitati. Pe primele patru luni din 2018, in UE, au fost inmatriculate 5.336.703 autoturisme noi, ceea ce reprezinta o scadere cu 2.6% comparativ cu perioada…

- Numarul autoturismelor noi si second hand inmatriculate in Romania in primele patru luni ale anului a depasit 190.000 de unitati, din care 145.823 de exemplare sunt din categoria "rulate", reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata…

- In vara acestui an se implinesc 51 de ani de la construirea primului autoturism romanesc de oras. Este vorba de „Dacia 1100” culoare crem (A40), fabricata de baimareanul Istvan Shandor Strebeli, care a fost facuta cadou lui Nicolae Ceausescu. Asa stia conducatorul suprem, dar in realitate era al treilea…