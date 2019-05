Dronele fabricate în China ar putea fi utilizate pentru spionaj, atenţionează Washingtonul Potrivit postului de stiri CNN, Departamentul pentru Securitate Interna al SUA (DHS) a emis luni o alerta pentru a semnala "riscul potential in materie de date" pe care il prezinta dronele fabricate in China. In nota nu este mentionat niciun fabricant, insa 70% dintre dronele civile din intreaga lume sunt produse de compania chineza DJI.



Guvernul american este "foarte ingrijorat de produsele tehnologice care introduc date americane pe teritoriul unui stat autoritar si permit serviciilor de informatii ale acestuia sa acceada liber la datele sale sau sa abuzeze de ele de o alta maniera",

Sursa articol si foto: dcnews.ro

