Drone americane relocate temporar din Polonia, la baza din Câmpia Turzii Aceste drone sunt alocate Detasamentului al II-lea al Grupului de operatiuni expeditionare 52 de la Baza aeriana Miroslawiec, o unitate separata din cadrul Unitatii de lupte aeriene 52, cu sediul in Spangdahlem AB, Germania, a carei misiune este desfasurarea de operatiuni de supraveghere, recunoastere si culegere de informatii pentru realizarea obiectivelor combatante ale comandamentului, potrivit Agerpres.



Dronele MQ-9 Reaper sunt desfasurate in Polonia din luna mai 2018, iar relocarea lor temporara in Romania se desfasoara in cooperare deplina cu autoritatile romane.



