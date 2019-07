Drone ale rebelilor yemenţi, interceptate de Arabia Saudită Dronele au avut ca tinta aeroportul din Jizan, a precizat coalitia intr-un comunicat difuzat de agentia oficiala de presa saudita SPA. Aceasta nu a raportat nici victime, nici pagube materiale. Rebelii houthi din Yemen revendicasera mai devreme atacuri cu drone asupra aeroporturilor de la Jizan si Abha (sud), potrivit Al-Masirah, canalul de televiziune al rebelilor. Coalitia nu a confirmat atacul asupra aeroportului de la Abha. Rebelii siiti houthi, considerati ca apropiati Iranului si care sunt supusi din martie 2015 unor bombardamente intense ale coalitiei, si-au intensificat in ultimele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

