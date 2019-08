Dronă americană, DOBORÂTĂ. SUA, la un pas de conflict militar Drona americana a fost doborata de un aliat al Iranului, cu tehnica militara iraniana. Mai exact, racheta care a doborat drona este una sol-aer, racheta iraniana. CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA MAI MULTE DESPRE DRONA AMERICANA DOBORATA AZI DE O RACHETA IRANIANA ȘI VEZI UNDE S-A PETRECUT INCIDENTUL CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA MAI MULTE DESPRE DRONA AMERICANA DOBORATA AZI DE O RACHETA IRANIANA ȘI VEZI UNDE S-A PETRECUT INCIDENTUL





Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au doborat drona iraniana deasupra Stramtorii Ormuz, pentru ca aceasta se apropia in mod periculos de nava americana, a subliniat Trump. Potrivit presedintelui american, drona iraniana s-a apropiat la mai putin de 1.000 de metri de USS Boxer, care a intreprins ”o actiune defensiva”.…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri, în cadrul unui interviu acordat NBC News, ca nu își dorește un razboi cu Iranul, însa daca un astfel de conflict ar avea loc, atunci s-ar produce „distrugeri nemaivazute”, potrivit Reuters preluat de Mediafax.„Nu…

- SUA au interzis joi seara zborurile companiilor aeriene din SUA in zona in care Iranul a doborat o drona militara americana, o lovitura calificata drept o 'greseala uriasa' de catre presedintele Donald Trump, potrivit France Presse. De altfel, presedintele SUA a dat ordin pentru un atac tintit impotriva…

- Cererea americana are in vedere discutii intre cei 15 membri ai Consiliului de Securitate ''privind ultimele evolutii legate de Iran si recentele incidente cu petrolierele'', a indicat una dintre aceste surse, sub acoperirea anonimatului. Conform unei alte surse, reuniunea ar urma sa se desfasoare…

- Iranul a denuntat, joi, o actiune americana "provocatoare si foarte periculoasa" la adresa "integritatii sale teritoriale", dupa doborarea de catre armata a unei drone americane in "spatiul sau aerian", intr-o scrisoare adresata secretarului general al ONU si Consiliului de Securitate. "Va…

- Drona americana doborata joi "a incalcat spatiul aerian iranian" a anuntat ministrul de externe de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, care a publicat pe Twitter coordonatele aparatului doborat, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Andrei Caramitru pune tunul pe Klaus Iohannis! Atac…

- Drona 'a fost atinsa la ora locala 4:05 (miercuri 23:35 GMT), la 25°59'43'' latitudine nordica si 57°02'25'' longitudine estica, se precizeaza in postarea sefului diplomatiei iraniene. "Am gasit bucati ale dronei americane in apele NOASTRE teritoriale, in locul in care a fost doborata", a…

- Pentagonul a confirmat joi ca fortele iraniene au doborat "in mod nejustificat" o drona de supraveghere a US Navy care se afla "in spatiul aerian international", informeaza AFP si dpa. "Informatiile iraniene conform carora dispozitivul aerian survola Iranul sunt false", se mai spune intr-un…