DR.OIL la punctul de lucru din Timisoara angajeaza

Stiri pe aceeasi tema

- Din primele informații furnizate de reprezentanții IPJ Timiș, șoferul, un tanar de 25 de ani, conducea o mașina pe DJ 591 dinspre Sanmihaiu Roman spre Timișoara, iar, la un moment dat, din cauza vitezei a pierdut controlul volanului intr-o curba la stanga și a intrat intr-un stalp de pe marginea…

- Societatea de transport public Timisoara angajeaza: conducatori de autobuz, tramvai si troleibuz Detalii poe www.stpt.ro sau la telefon 0356803713 Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail…

- Potrivit acestuia, marți, in timpul ședinței Consiliului Local Becicherecu Mic, cei de la PSD și ALDE i-au acuzat pe cei de la USR ca au mituit alegatori in timpul alegerilor de duminica și ca au adus oameni din Timișoara sa voteze in comuna. „Rog partidele vechi sa nu fie necioplite cu membrii…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail…

- Cele trei, in varsta de 24, 36 și 40 de ani, au fost depistate de agenții de securitate ai societații comerciale. Au incercat sa treaca de casa de marcat avand asupra lor mai multe produse cosmetice și de uz casnic neachitate. Oamenii de ordine le-au oprit și au chemat poliția in ajutor.…

- Un gol primit in chiar primul minut avea sa faca diferenta, jucatorii Crisului fiind parca lipsiti de vlaga. Lucru subliniat si de antrenorul Adrian Abrudean: „Din pacate, am inceputul meciul de la 0-1, pe o greșeala de poziționare a apararii. Nu e permis sa facem astfel de cadouri, dupa…

- Barbatul de 60 de ani avea o alcoolemie de 1,34 miligrame de alcool pur per litru in aerul expirat și circula pe bicicleta dinspre Sacalaz spre Timișoara. La un moment dat s-a dezechilibrat și a cazut, fiind ranit ușor. Le-a povestit polițiștilor ca ar fi fost lovit de o mașina și a fost…

- Șoferii care circula acum pe DN 6 trebuie sa știe ca este posibil ca drumul sa fie inchis, pentru o scurta perioada de timp, in momentul in care se va ridica autotrenul rasturnat. Foto: DRDP Timișoara Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica…