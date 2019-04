Droguri pe Litoral. Cetăţean britanic, cercetat de poliţişti Politistii constanțeni il cerceteaza pe un cetatean britanic dupa ce a fost depistat ca detinea, intr-un apartament pe care il inchiriase intr-un cartier rezidential din statiunea Mamaia, peste 50 de grame de cocaina si amfetamina, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Politistii s-au deplasat la fata locului dupa ce au fost sesizati ca un tanar provoaca scandal pe balconul apartamentului inchiriat. 'Politistii deplasati la fata locului au stabilit faptul ca persoana in cauza, un tanar de 23 de ani, se afla singur in locuinta. Cu acordul proprietarului,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean britanic este cercetat de politisti dupa ce a fost depistat ca detinea, intr-un apartament pe care il inchiriase intr-un cartier rezidential din statiunea Mamaia, peste 50 de grame de cocaina si amfetamina, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta potrivit Agerpres…

- Un cetatean britanic este cercetat de politisti dupa ce a fost depistat ca detinea, intr-un apartament pe care il inchiriase intr-un cartier rezidential din statiunea Mamaia, peste 50 de grame de cocaina si amfetamina, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. …

- Joi dimineata, in jurul orei 1, Politia statiunii Mamaia a fost sesizata cu privire la faptul ca un cetatean britanic, care a inchiriat un apartament intr un complex de locuinte din statiune, ar provoca scandal pe balconul locuintei.Politistii deplasati la fata locului au stabilit faptul ca persoana…

- Patru tineri au fost raniti, unul dintre ei fiind in coma, in urma unui accident rutier petrecut in noaptea de vineri spre sambata, in statiunea Mamaia, in care au fost implicate trei autoturisme, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.Citește și: Liviu Dragnea, izbucnire…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a precizat miercuri, in urma aparitiei in spatiul public a unei inregistrari video cu o altercatie in care au fost implicati un barbat care a traversat neregulamentar si mai multi politisti, ca interventia acestora a fost conform normelor legale in…

- Inca 200 de kilograme de cocaina au fost gasite in urma cu putin timp, plutind pe mare, anunta Digi24.Politistii de frontiera le-au descoperit in zona platformelor marine din Constanta. Cele 200 de kilograme de cocaina ar valora 100 milioane de euro.

- Patru persoane sunt cercetate de politisti, dupa ce l-ar fi inselat pe un barbat de 79 de ani, din orasul gorjean Novaci, cu suma de 3.500 de lei. In schimbul banilor, aceștia i-au promis montarea unor jgheaburi la locuinta acestuia, dar au parasit gospodaria fara a presta respectiva activitate, informeaza,…