- Circa 6,2 kg de heroina au fost descoperite vineri de o echipa de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat, formata din politisti romani si bulgari, intr-o masina cu care...

- O echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat, formata din politisti de frontiera romani si bulgari, a descoperit in mașina cu care calatoreau doi cetațeni bulgari, 12 pachete care conțineau aproximativ 6.2 kg de substanța ...

- Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat, formata din politisti de frontiera romani si bulgari, a descoperit in masina cu care calatoreau doi cetateni bulgari, 12 pachete care contineau aproximativ 6.2 kg de substanta maronie, suspecta a fi heroina, informeaza Politia…

- Politistii de frontiera de la Naidaș, județul Caraș-Severin, au depistat la controlul de frontiera, un barbat care conducea un autoturism marca Audi A5, semnalat ca fiind bun cautat pentru confiscare, alerta introdusa de autoritatile austriece. “In data de 22.03.2018, ora 14.40 , la Punctul de Trecere…

- Punctul de trecere a Frontierei Turnu Magurele a fost inchis, joi dupa-amiaza, din cauza vremii rele care s-a abatut asupra sudului Romaniei in luna martie. Probleme sunt și la Bechet, unde apele Dunarii au crescut considerabil. Acolo mai pot trece cu bacul doar autovehiculele cu masa mai mica de 3,5…

- In ultimele 24 de ore, trei persoane au incalcat regimul zonei de frontiera și cel al punctelor de trecere, iar cinci cetațeni straini au depașit termenul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, informeaza Noi.md. Totodata, Politia de Frontiera a inregistrat o trecere ilegala a frontierei moldo-romane,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, ascunse pe o nava sosita in Portul Constanta sub pavilion Sierra Leone, peste 6.000 pachete tigari de contrabanda, pe care doi cetateni sirieni incercau sa le introduca ilegal in Romania.In data de 21.03.2018, in jurul orei 02.30, in…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Negru Voda si P.T.F. Vama Veche au depistat un cetatean moldovean si un cetatean roman care au incercat sa introduca ilegal in tara peste 800 flacoane parfum, care purtau insemnele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute. * In data de 12.03.2018,…

- Punctul de trecere de tip debarcader Cosauți - Iampoli și-a reluat activitatea.Anunțul a fost facut de Poliția de Frontiera. Acesta a ramas nefuncțional de la sfarșitul lunii februarie, dupa ce pe raul Nistru s-au format poduri de gheața.

- Politia de Frontiera anunta ca, in ultimele 24 de ore, peste 9.250 de automarfare au trecut prin punctele de trecere de la frontiera de vest, iar pentru fluidizarea traficului a fost marit numarul arterelor de control la Nadlac II, Bors, Nadlac si Varsand. Traficul pentru autoturisme si mijloacele de…

- Lucratorii din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret au descoperit la finele saptamanii trecute, intr-un autovehicul care intenționa sa paraseasca teritoriul Romaniei, componentele unui microbuz furat din Italia. Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la Poliția de ...

- Sambata, 3 martie, in jurul orei 06.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera cetateanul roman Adrian B., in varsta de 40 de ani, la volanul unui autoturism marca Renault Megane, inmatriculat in Polonia. In urma verificarilor efectuate,…

- Nicio zi fara acțiuni ilegale! Politia de Frontiera anunta ca, in ultimele 24 de ore, patru persoane au incalcat regimul punctelor de trecere, iar altele doua aflate in conflict cu legea, precum și un mijloc de transport pus la consemn au fost reținute, noteaza Noi.md. Tot pe parcursul zilei de ieri,…

- In doar 24 de ore, trei persoane au incalcat regimul zonei de frontiera și pe cel al punctelor de trecere, iar doi cetațeni straini au depașit termenul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, noteaza Noi.md. Totodata, Politia de Frontiera anunta si despre retinerea unei persoane aflate in conflict…

- Punctul de trecere Vulcanești-Vinogradovka și-a reluat activitatea, informeaza Politia de Frontiera. Ramin nefuncționale din cauza din cauza formarii podurilor de gheața pe riul Nistru punctele de trecere Ceadir Lunga - Maloearoslaveț, Soroca-Țekinovka și Cosauți-Iampol. Din cauza drumurilor inzapezite…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat cinci persoane din Irak si Iran care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunse printre bagajele unei remorci atasate unei autoutilitare. In aceasta dimineata, in jurul orei 01.38, la Punctul…

- Un sucevean s-a ales cu o paguba insemnata dupa ce a fost descoperit in neregula de lucratorii din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret. Potrivit celor afirmate de ofiterul pentru relatii publice de la Politia de Frontiera Suceava, comisar-șef Ilie Poroch-Seritan, la primele ore ale zilei de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita, impreuna cu inspectorii vamali, au descoperit 15.400 tigarete de provenienta R. Moldova, ascunse in locuri special...

- Lucratorii din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret au descoperit mai multe piese care aparțineau unor motociclete cautate de autoritațile din Italia. Potrivit comunicatului de la Poliția de Frontiera Suceava, un cetațean ucrainean in varsta de 25 de ani, care conducea un microbuz Mercedes, ...

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: -…

- Singura masina a substatiei de ambulanta Murgeni, judetul Vaslui, s-a stricat in data de 8 februarie, iar de atunci apelurile au fost preluate de substatia Barlad. "In urma cu aproape zece ani, substatia Murgeni avea patru ambulante. Erau masini vechi, care s-au defectat in timp si a ramas…

- Deoarece nu avea documente pentru copilul sau in varsta de 3 luni, o femeie din Mures a incercat sa l treaca ilegal granita, pe la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, ascunzandu l sub haine, informeaza Politia de Frontiera. In data de 11.02.2018, in jurul orei 03.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Doi cetațeni straini au depașit termenul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, iar un conducator auto a incalcat regulile de transportare a calatorilor. Sint citeva actiuni ilegale inregistrate de Politia de Frontiera in ultimele 24 de ore. Tot pe parcursul zilei de ieri, doua persoane au incalcat…

- Poliitii de frontier din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galai &ndashrutier împreun cu inspectorii vamali au descoperit mii de igarete de provenien Republica Moldova pe care un cetean român încerca s le introduc ilegal în ar ascunse în bordul capitonajul plafonului…

- CONTRABANDA…In Punctul de Trecere a Frontierei Albita, echipa comuna de control a descoperit 4.360 tigarete de provenienta Republica Moldova, pe care doi cetateni romani incercau sa le introduca in tara, ascunse in bagajele personale. Astfel, in cursul zilei de ieri, s-au prezentat pentru efectuarea…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Petea, au descoperit si confiscat, peste 11.000 pachete cu tigari de contrabanda, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera ...

- Poliitii de frontier din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni împreun cu inspectorii vamali au descoperit peste 4700 de igarete ascunse întrun loca special amenajat în rezervorul unui autoturism.În data de 20 ianuarie a.c. în Punctul de Trecere a Frontierei…

- Procuorrii DNA l-au trimis in judecata, sub control judiciar, pe Ionuț Ifrim, la data faptelor șef al Sectorului poliției de frontiera Giurgiu, pe care il acuza de șantaj și cumparare de influența. In rechizitoriul transmis Tribunalului București procurorii arata ca in 28 aprilie 2017, in calitate…

- Seful Sectorului poliției de frontiera Giurgiu, Ionut Ifrim, acuzat de procurorii DNA de santaj si cumparare de influenta, a fost trimis in judecata, sub control judiciar. Procurorii sustin, in rechizitoriu , ca in data de 28 aprilie 2017, in condițiile in care legislația romaneasca nu obliga persoanele…

- Din cauza drumurilor inzapezite și intreruperii curentului electric pe partea ucraineana, ramane cu activitatea suspendata punctul de trecere Ceadir-Lunga - Maloiaroslaveț, la fel, se circula cu dificultate prin punctul de trecere Saiți-Lesnoe. - șase persoane au incalcat regimul zonei de frontiera…

- Din cauza drumurilor înzapezite și întreruperii curentului electric pe partea ucraineana, ramâne cu activitatea suspendata punctul de trecere Ceadîr-Lunga - Maloiaroslaveț. Mai mult, la fel, se circula cu dificultate prin punctul de trecere Saiți-Lesnoe. Poliția…

- Punctul de trecere a frontierei (PTF) Palanca – Maiaki-Udobnoe și-a sistat activitatea, noteaza NOI.md. In acest context, Poliția de Frontiera recomanda calatorilor sa opteze pentru PTF Tudora-Starokazacie, unde caile de acces au fost deblocate și se circula bine. Totodata, la aceasta ora ramin inchise…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: -…

- Poliția de Frontiera anunța ca din cauza condițiilor meteo nefavorabile, care au condiționat întreruperea curentului electric pe partea ucraineana, mai multe puncte de trecere din sudul țarii și-au sistat activitatea. Este vorba de punctele: Ceadîr-Lunga - Maloiaroslaveț; Ceadîr-lunga-Novîie-Traianî;…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: -…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi au descoperit, ascunse in parasolarul unui microbuz, doua carti de identitate cu insemnele autoritatilor romane, ce s-au dovedit a fi false.

- Un Renault care figura in bazele de date ca fiind furat a fost stopat la Punctul de Trecere a Frontierei Albita-I.T.P.F. Iași. La volanul masinii era un cetatean cu dubla cetatenie: romana și R. Moldova.

- Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in Romania in ultimele 24 de ore pentru a petrece sarbatorile de Craciun pe stil vechi. Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in ultimele 24 de ore in Romania, prin punctele de trecere a frontierei de la Stanca si Radauti Prut, cei mai multi dintre acestia…

- Poliția de Frontiera a facut publice datele acumulate din ultimele 24 de ore, potrivit carora, în punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 58 137 traversari, dintre care un numar de 30 517 treceri pe sensul de ieșire din R. Moldova. Astfel, comparativ cu aceeași zi a anului…

- IVENTIV…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit, ascunse in bagajul si lenjeria intima ale unui cetatean din Republica Moldova, doua carti de identitate false, care urmau sa fie folosite in Germania. Astfel, la sfarsitul saptamanii trecute, la Punctul…

- Politistii de frontiera si inspectorii vamali galateni au descoperit miercuri asupra unui tanar cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, un numar de 33 de colete continand timbre de acciza false pentru tutun si bauturi alcoolice, se arata intr-un comunicat de presa transmis miercuri de purtatorul…

- La ora actuala, in punctul de trecere Leușeni se atesta un flux masiv de calatori și mijloace de transport. Teritoriul dintre punctele de trecere Leușeni și Albița este aglomerat, acest fapt ingreuneaza traversarea frontierei moldo-romane pe sensul de ieșire din țara.

- La ora actuala, in punctul de trecere Leușeni se atesta un flux masiv de calatori și mijloace de transport, anunța Poliția de Frontiera, citat de NOI.md Potrivit sursei, este aglomerat teritoriul dintre punctele de trecere Leușeni și Albița, acest fapt ingreuneaza traversarea frontierei moldo-romane…

- Traficul rutier este aglomerat in aceasta dimineata la frontierele Bulgariei cu Romania si Turcia, informeaza Politia bulgara de Frontiera. Circulatia tirurilor este intensa la iesirea din Bulgaria, la punctul de frontiera Lesovo, de la granita cu Turcia, si la punctul ...

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: -…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: …

- Polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, în apropierea frontierei de stat, trei cetațeni chinezi, care au încercat sa intre ilegal în România din R. Bulgaria, pe jos, pe la frontiera verde. Persoanele în cauza au fost predate autoritaților…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: -…

- Polițiștii de frontiera și lucratorii vamali au descoperit ascunse intr-un spațiu special amenajat in plafonul unui autoturism, cantitatea de 3.744 pachete țigari de proveniența ucraineana. Țigarile și autoturismul au fost confiscate, iar șoferul a fost sancționat contravențional cu amenda in valoare…