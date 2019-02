Drogul „zombie”, o nouă victimă la Timișoara Cel mai recent caz al unori tineri aflați sub influența drogului „zombie” a fost semnalat in aceasta seara, in zona Garii de Est din Timișoara. Pana ce la fața locului au sosit echipaje de Poliție și Ambulanța, unul dintre tineri a reușit sa se puna in mișcare și a plecat, dar un tanar de 19 […] Articolul Drogul „zombie”, o noua victima la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

