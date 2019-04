Stiri pe aceeasi tema

- Videoclipul a fost filmat pe strada Academia Teologica, in imediata apropiere a Pietei Catedralei. Potrivit informatiilor noastre, pe langa cele doua persoane surprinse in imagini, exista si o a treia sub influenta drogurilor, dar care era la o distanta de aproximativ 20 de metri fata de cei doi.…

- Un miner de la Exploatarea Miniera Vulcan din județul Hunedoara este in coma, dupa ce a fost surprins, miercuri, de o surpare de siloz. Tanarul de 30 de ani a fost transportat la spitalul din Petroșani. Purtatorul de cuvant al ITM Hunedoara, Sorin Istrate, a declarat ca minerul a fost surprins de o…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o alerta cod portocaliu de vreme severa imediata in județele Caraș-Severin și Hunedoara, fiind anunțate intensificari ale vantului care vor atinge la rafala viteze de 120 km/h. Vantul puternic va fi insoțit și de ninsoare viscolita, codul portocaliu fiind…

- Doar pereții au mai ramas dintr-o casa care a fost distrusa aproape in totalitate de un incendiu izbucnit noaptea trecuta in localitatea aradeana Vladimirescu. „In aceasta dimineața, in jurul orei 4.00, Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit cu doua autospeciale de stingere, o autospeciala SMURD…

- Din cercetarile oamenilor legii, a rezultat faptul ca, in perioada 2017 – 2019, femeia, in varsta de 39 de ani, ar fi efectuat mai multe acte medicale ... The post Alerta in vestul tarii! A fost descoperit un fals medic estetician. Cine este si ce facea „doctorita” appeared first on Renasterea banateana…

- O femeie in varsta de 85 de ani și-a incheiat socotelile cu viața intr-un mod abrupt. Varstnica s-a sinucis noaptea trecuta, aruncandu-se de la al doilea etaj al Spitalului Municipal de Urgența Caransebeș. Femeia a fost internata la spital in urma cu mai puțin de o saptamana. Potrivit reper24.ro, batrana…

- Trei persoane au fost ranite, dintre care doua sunt in stare critica, inconstiente, in urma unui accident petrecut, duminica, pe un drum din judetul The post Accident grav in vestul țarii. Doua victime in stare critica appeared first on Renasterea banateana .

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate au prins doi barbați din Arad in timp ce vindeau ecstasy. Cei doi barbați de 28 respectiv... The post Doi barbați din vestul țarii arestați pentru trafic cu ecstasy appeared first on Renasterea banateana .