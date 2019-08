Drogul „zombie” face noi victime în vestul țării Aradenii care s-au plimbat aseara pe malul Mureșului a avut parte de un spectacol grotesc. Trei tineri au zacut, vineri seara, pe malul Mureșului, inspre cartierul Alfa, intinși pe jos, cu privirea in gol. Unul dintre trecatori i-a fotografiat imaginea fiind preluata de aradon.ro. Tinerii par a fi sub influența unui drog sintetic ale carui […] Articolul Drogul „zombie” face noi victime in vestul țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

