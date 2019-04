Drob vegetarian cu ciuperci Drobul este un preparat traditional foarte gustos, care nu poate lipsi de pe masa de Paste. Daca nu mananci carne sau vrei sa iti schimbi stilul de viata, poti alege sa prepari drobul in varianta vegetariana. Este la fel de bun si, bineinteles, mai u Citeste articolul mai departe pe viataverdeviu.ro…

Sursa articol si foto: viataverdeviu.ro

