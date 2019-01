Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii romani merita si au dreptul sa beneficieze de o justitie echitabila, de o justitie autonoma, a afirmat, duminica seara, la Digi 24, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, care a subliniat ca "Romania este pe locul doi ca plangeri la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, dupa Federatia Rusa".…

- Pe data de 3 ianuarie 2019, presedintele Romaniei a promulgat, prin decretul numarul 3 din anul 2019, initiativa legislativa prin care au fost instituite masuri privind insotirea cu autovehicule ale Politiei Rutiere din cadrul Politiei Romane a sefilor de delegatii straine in perioada de exercitare…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de promulgare a Legii pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, potrivit Agerpres. In 28 noiembrie, Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege care prevede ca pacientul sa poata desemna o persoana care sa aiba acces…

- Milioane de britanici relocați in Europa ar putea sa nu mai beneficieze de asistența medicala in cazul lipsei unui acord de Brexit. Cetațenii UE din Regatul Unit care fac dovada faptului ca au avut un domiciliu stabil in țara inainte de 29 martie vor fi in continuare eligibili pentru tratamentul NHS,…

- Incalzirea globala este considerata ca fiind cea mai mare provocare sociala de catre unul din patru cetateni romani • Romanii sunt dispusi sa isi schimbe comportamentul si sa plateasca mai mult pentru produse fabricate in mod sustenabil • E.ON: Pretul CO2 ar putea fi o premisa clara pentru ca…

- Postul de televiziune franco-german Association Relative a la Television Europeenne (Arte) a realizat un reportaj despre Alina Axinia, „singura speranța pentru oamenii dintr-o zona din nord-estul Romaniei”. Sub titlu „Dreptul la sanatate – Alina salveaza vieți in Romania”, Arte a publicat un reportaj…

- Inspectoratul General pentru Imigrari informeaza cu privire la punerea in aplicare, incepand cu data de 9 noiembrie a.c., a Legii nr. 247 pentru modificare și completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 941 din 7 noiembrie…

