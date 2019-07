Drepturile de care va beneficia noul fiu al lui Julio Iglesias

Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Fernando Falomir, reprezentantul legal al cantaretului spaniol Julio Iglesias in procesul de paternitate intentat de Javier Sanchez Santos, a anuntat miercuri ca va face apel impotriva sentintei care stabileste ca artistul este tatal biologic al reclamantului, relateaza EFE. Decizia de miercuri…

- Decizia a fost anunțata pe contul de pe platforma de micro-blogging Twitter al instanței din orașul spaniol Valencia, iar Julio Iglesias poate sa faca apel. Procesul a fost intentat impotriva cantaretului in varsta de 75 de ani, in decembrie 2017, de Javier Sanchez Santos.Mama lui Sanchez,…

- In urma cu 30 de ani, judecatorul i-a dat dreptate lui Santos si l-a declarat pe artist tatal lui Javier Sanchez Santos, insa decizia a fost revocata in apel din cauza unui viciu de procedura. Sanchez are 42 de ani, iar in urma cu doi ani, o analiza ADN a demonstrat ca este fiul lui Julio Iglesias.

- Cantarețul Julio Iglesias este "tatal biologic" al unui barbat spaniol in varsta de 43 de ani, potrivit deciziei date miercuri de o instanța din Valencia, intr-un proces intentat pentru stabilirea paternitații, potrivit Le Figaro, scrie Mediafax.Decizia a fost anunțata pe contul de pe platforma…

- Avocatul care il reprezinta pe cantaretului spaniol Julio Iglesias in procesul deschis la Valencia (Spania), privind o posibila paternitate a acestuia, a anuntat miercuri ca va face recurs impotriva acestei cauze considerata deja judecata, subliniind ca indepartata posibilitatea ca artistul sa se…

- Polonia a depus vineri o plangere la Curtea de Justitie a Uniunii Europene impotriva reformei drepturilor de autor adoptata in aprilie, a anuntat ministrul adjunct al afacerilor externe, relateaza AFP. "Polonia a decis sa depuna in aceasta dimineata la Curtea de Justitie a Uniunii Europene o plangere…

- Cantaretul spaniol Julio Iglesias se va supune unui test ADN pentru a i se confirma paternitatea solicitata de presupusul sau fiu Javier Sanchez-Santos doar daca judecatorul care se ocupa de acest caz in orasul Valencia decide sa continue procesul considerand oportun acest aspect, avand in vedere…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) dispune in acest an de un buget de 46 de milioane de lei pentru decontarea taxelor privind dezbaterilor succesorale pentru mostenitorii care au trecut prin procesul de cadastrare. In procesul de inregistrare a imobilelor, noile carti funciare…