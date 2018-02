Stiri pe aceeasi tema

- Legislația Romaniei este atat de stufoasa incat majoritatea romanilor nici nu au idee de drepturile pe care le au și de care pot profita din plin.Potrivit Bugetul.ro, unul dintre aceste drepturi vizeaza toate persoanele care au lucrat pentru cel puțin trei ani, in alte state ale Uniunii Europene…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a fost invitata lui Radu Tudor in emisiunea „Punctul de intalnire” și a venit cu ultimele precizari privind salariile bugetarilor, dar și noi date despre pensii.

- Primaria Sectorului 1 va coopta in echipa sa primul administrator public ("city manager") din istoria instituției. In ședința Consiliului local din 31 ianuarie, a fost aprobata hotararea privind numirea și eliberarea din funcție a administratorului public de catre Primarul Sectorului 1, pe baza unor…

- Cererile de transcriere sau înscriere a certificatelor de naștere și de casatorie se pot depune începând cu 21 ianuarie la Oficiile de Stare Civila din cadrul tuturor municipiilor reședința de județ din România sau ale celor 6 sectoare ale Municipiului București. De asemenea,…

- In ultimele zile, in pofida declaratiilor oficiale privind posibilitatea renuntarii la Formularul 600, sute de aradeni au mers la ghiseele AJFP cu documentul completat, in timp ce zeci de persoane s-au prezentat marti, dupa anuntul ministrului de Finante potrivit caruia formularul nu mai trebuie…

- Incepand cu 27 ianuarie 2018, data la care a intrat in vigoare Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza, persoanele cu venituri reduse vor scapa de mai multe comisioane…

- Intrebat daca modificarile la Codul penal vor fi aprobate in sesiunea parlamentara care incepe la 1 februarie, Dragnea a raspuns: "Asta nu am de unde sa stiu"."Nu cred ca exista niciun plan, nici nu a inceput dezbaterea", a adaugat Dragnea. El a spus ca este deschis dialogului cu oficialii…

- Angajatii din Romania lucreaza, in medie, cate 40,7 ore pe saptamana, in timp ce francezii au un program de lucru saptamanal de doar 39 de ore, arata datele pentru 2016 publicate ieri de Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene.

- Un angajat cu norma intreaga in UE a lucrat in medie, in 2017, 40,3 ore pe saptamana, potrivit datelor Oficiului European de Statistica (Eurostat). Romanii au muncit peste medie europeana: 40,7 ore pe saptamana. Asta desi salariul mediu din tara noastra este al doilea cel mai mic din UE, dupa…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectueaza o ancheta, prin Biroul Teritorial Suceava, la Spitalul Județean de Urgența Sf. Ioan cel Nou din Suceava, in legatura cu decesul unei femei in respectiva unitate sanitara. Sesizarea din oficiu și ancheta vizeaza posibila incalcare a art. 22 și art.…

- "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene", se arata intr-o declaratie comuna a presedintelui…

- Jean Claude Juncker si Frans Timmermans, presedintele si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, au facut miercuri o declaratie comuna in care isi exprima ingrijorarea fata de evolutiile recente din Romania si subliniaza ca CE avertizeaza din nou cu privire la pericolul regresarii si va analiza in…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Eliminarea mai multor comisioane bancare este prevazuta de Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plați, schimbarea conturilor de plați și accesul la conturile de plați cu servicii de baza, scrie avocatnet.ro. Astfel ca, anumite comisioane nu vor mai…

- Romanii sunt reticenti la cumparaturile online, arata cele mai recente statistici europene. Doar 23% din utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, asta in conditiile in care media Uniunii Europene e de aproape 70%.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, cu prilejul vizitei premierului Japoniei la Bucuresti, ca Romania a condamnat ferm actiunile provocatoare ale Coreei de Nord. Seful statului spera ca eforturile comunitatii internationale sa duca la solutionarea durabila a acestei probleme. "Dupa…

- Tariful de utilizare pe rețeaua de drumuri naționale din Romania se aplica in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile și completarile ulterioare. Acest tarif a fost introdus in legislația naționala…

- Tariful de utilizare pe reteaua de drumuri nationale din Romania se aplica in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea…

- Romanii pot obtine pensia pentru limita de varsta numai daca, la data pensionarii, au atins varsta-standard de pensionare si au efectuat stagiul minim de cotizare prevazut de Legea pensiilor, scrie avocatnet.ro. Varsta standard de pensionare este, in prezent, de 65 ...

- Romanii au cumparat online de 2,8 miliarde de euro anul trecut Românii au cumparat online de 2,8 miliarde de euro în 2017. Valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro, cu peste 40% mai mult decât în 2016, când comertul online a totalizat…

- Produsul dominant este asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, iar stabilitatea pieței asigurarilor este dependenta de gradul de cuprindere, de tariful de prima și de eficiența activitații de despagubire, afirma Cornel Coca Constantinescu. ”Anul 2017 a inceput sub imperiul prevederilor OuG…

- Ministerul Mediului a schimbat in ultimele zile ale anului trecut metoda de calcul a taxelor și contribuțiilor la fondul pentru mediu. Legea lasa o marja mare de apreciere inspectorilor Administratiei Fondului pentru Mediu. Romanii ...

- Bulgaria si-a inceput mandatul la sefia Uniunii Europene prin respingerea legii anticoruptie, pe care o cereau insistent oficialii de la Bruxelles. Presedintele Bulgariei si-a folosit dreptul de veto pentru a refuza legea anticoruptie, pe care o considera prea slaba si, mai mult, este de parere ca pune…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins, marti, legea anticoruptie adoptata de Parlament in luna decembrie, precizand ca aceasta nu ar permite investigarea eficienta a retelelor de coruptie, scrie Reuters. In 1 ianuarie, Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza…

- Anul trecut 17,9% din populatia Uniunii Europene a declarat ca a suferit de pe urma zgomotului provocat de vecini sau de pe strada, in scadere usoara fata de 18% in 2015, proportia fiind de doua ori mai mare in randul persoanelor care traiesc in mediul urban (23,3%) decat cei care traiesc in mediul…

- Cum se ajunge la o asemenea perceptie negativa și la acest nivel de neîncredere în politica româneasca? Avem de-a face cu o tema interesanta de reflecție, iar cercetarile sociologice, cum este cea de fața, ofera explicații. Iata câteva dintre acestea, scrie sociologul clujean…

- Vinerea Mare este zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, prevede o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, depusa la Senat. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic, actul normativ…

- Deputatul UDMR Szabo Odon a initiat un proiect legislativ prin care propune ca Vinerea Mare sa fie sarbatoare legala si nelucratoare, motivand ca in 16 tari dintre cele 28 membre ale Uniunii Europene este stabilit acest lucru.

- „Prezenta propunere legislativa urmareste alinierea legislatiei României la bunele practici în materie din majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, prin optimizarea conditiilor aplicabile cetatenilor români în cazul eliberarii documentelor de calatorie în…

- Veste buna pentru toți romanii din strainatate! Ai lucrat cel putin un an in afara? Iata cum poti beneficia de bani in plus: Persoanele care au lucrat, in condiții de legalitate, și in alte state europene, pot sa beneficieze de drepturi de pensie și din Romania, dar și din celelalte state, in conformitate…

- Liceul Tehnologic „Simion Barnutiu“, cu sediul in Carei, strada Rakoczy Ferenc nr. 12, judetul Satu Mare, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a funcției contractuale de executie, temporar vacante de portar. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații…

- Increderea romanilor in Uniunea Europeana este in scadere, se arata in ultimul eurobarometru realizat de Comisia Europeana in luna noiembrie a acestui an in 28 de tari ale UE si in cinci tari care aspira la integrarea in Uniune. Studiul a fost realizat pe un esantion de 28.055 de oameni, 1.062 fiind…

- Sute de taximetriști protesteaza in Piața Victoriei Protest organizat de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.), in Piata Victoriei. Foto: Agerpres. În Piata Victoriei din capitala, circulatia rutiera este afectata de un protest autorizat al…

- Peste 70% din vizitatorii unui mall intra intr-un centru comercial de cel putin trei ori pe luna, iar, in perioada Sarbatorilor de iarna, cresterea de trafic estimata este de cel putin 30%, arata cifre statistice analizate de compania de consultanta imobiliara CBRE.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Prin actul normativ se stabileste un plafon maxim al cuantumului indemnizatiei…

- Parintele care are in ingrijire un copil grav bolnav va putea beneficia de concediu medical si de indemnizatie pentru ingrijirea lui pana la varsta de 16 ani, in conditiile in care, pana acum, limita de varsta era de sapte ani, potrivit unui proiect de OUG. Lista acestor afectiuni grave…

- Ministerul Invațamantului și Științei din Ucraina propune trei modele pentru predarea in limba minoritaților naționale care locuiesc pe teritoriul Ucrainei, iar in baza acestora va modifica articol 7 al Legii invațamantului. Astfel, școlarizarea va fi adaptata nevoilor elevilor ce provin din comunitati…

- Copiii romanilor plecati la munca in straintate pot beneficia de alocatii din partea tarii in care lucreaza, indiferent daca au copiii impreuna cu ei sau nu. Autoritatile din Romania sustin ca putini cetateni fac acest lucru. Astfel, romanii care lucreaza legal intr-un stat membru al Uniunii Europene…

- Romanii au una dintre cele mai mici puteri de cumparare, dintre cetatenii Uniunii Europene. Ceea ce nu-i impiedica sa arunce o parte importanta din produsele pe care le cumpara. Iar cel mai bun exemplu este cel al alimentelor. Fiecare roman arunca, in medie, 520 de portii de mancare in fiecare an. O…

- Preturile la energie electrica si gaze naturale sunt subiectele fierbinti ale iernii, mai ales dupa experienta de la inceputul anului, cand pretul energiei a inregistrat valori istorice, mentinandu-se timp de o sapta­mana la 100 de euro (450 de lei) pe MWh, fata de valorile normale de circa 30 de…

- Legea rusa asupra mass-media ca "agenți ai strainatații" este o "amenințare pentru media libere și independente", au deplans duminica serviciile externe ale Uniunii Europene, informeaza AFP. "Legislația privind +agenții strainatații+ contravine…

- Regiunea de nord-est a Romaniei participa in acest an la un proiect-pilot al Uniunii Europene care isi propune sa ajute zonele mai putin dezvoltate ale continentului. 29 de milioane de euro sunt alocati in acest scop. Romania si Polonia sunt primele tari care iau parte la acest proiect inedit, iar din…

- Deputatul UDMR Marton Arpad a declarat despre calendarul legilor justiției ca este nerealist . Marton Arpad crede ca legile justitiei nu vor putea fi adoptate pana la mijlocul lunii viitoare, asa cum ar vrea PSD. „Calendarul mi se pare, cel putin vazand ritmul in care avanseaza dezbaterile, nerealist.…

- Sute de romani s-au plans in ultimele zile ca au fost sunati de pe numere cu prefixe din alte tari, printre care numeroase din Africa. La fel a patit si jurnalistul Luis Lazarus, care a postat un mesaj pe retelele de socializare, in care isi sfatuieste prietenii virtuali sa nu raspunda la acele numere…

- Europarlamentarul Sorin Moisa a demisionat din PSD. El a facut anunțul intr-o postare pe pagina de Facebook, in care il acuza pe ”liderul PSD, Liviu Dragnea ca impinge Romania, pentru a se salva, inspre un proiect autoritar”. ”Astazi este o zi speciala. Voi vorbi, liber, foarte liber, despre ce se intampla…

- Romanii cu rate in lei au motive de ingrijorare, dupa ce indicele ROBOR, dupa care se calculeaza dobanzile, a crescut din nou. Cei cu imprumuturi in euro, insa, pot rasufla mai ușurați, miercuri, dupa ce moneda europeana s-a oprit, pentru o zi, din creștere.

- Douazeci si trei de state membre ale Uniunii Europene s-au angajat luni, la Bruxelles, fata de o cooperare extinsa in domeniul securitatii, punand bazele unei asa-numite uniuni a apararii europene, transmite dpa.Ministrii afacerilor externe si ai apararii din 23 de tari membre au semnat o…

- Romania are cel mai mare procent de proprietari de locuinte dintre toate statele Uniunii Europene. Aceasta nu este neaparat o noutate, dar inedita este ponderea romanilor care si-au cumparat locuinta pe credit. 96% din locuitorii Romaniei detin in proprietate locuintele in care stau, acesta fiind cel…