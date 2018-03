Drepturi nelegale pentru angajatii Primariei si consilierii locali: UAT Adamclisi, verificata de inspectorii Camerei de Conturi Constanta (document)

Stiri pe aceeasi tema

- Auditul financiar asupra conturilor anuale de executie ale comunei Istria, judetul Constanta, s a desfasurat in perioada 23.10.2017 29.11.2017.Iata principalele constatari In ceea ce priveste exactitatea si realitatea datelor reflectate in situatiile financiare, inspectorii Camerei de Conturi Constanta…

- In perioada 4.09.2017 28.09.2017, Camera de Conturi Constanta a desfasurat o actiune de audit la Unitatea Administrativ Teritoriala Navodari, actiune care a vizat controlul respectarii prevederilor legale privind formarea, evidentierea, urmarirea si incasarea veniturilor bugetelor locale. Potrivit sintezei…

- Camera de Conturi Constanta a publicat sinteza rezultatelor actiunii de audit desfasurate in comuna Lumina din judetul Constanta. Auditul financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale UAT Lumina pentru anul 2016 s a derulat in perioada 9.10.2017 17.11.2017. Care au fost principalele constatari…

- Astfel, la Persoane Juridice, unde primarul Dumitru Boroș declara ca sunt peste 2.000 de firme platitoare de impozite și taxe, s-au incasat 6.294.797 de lei. Suma poate parea mica, insa reprezinta 113% din cat se previzionase la inceputul anului ca se va colecta! Concret, la impozitele pe cladiri, s-au…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, reactioneaza la acuzatia ca printre anexele la raportul despre Kovesi s-ar afla si un raport secret al Inspectiei Judiciare. Toader demonteaza aceste speculatii si afirma ca legea prevede altceva."In legatura cu respectivul raport: Intr-o conferinta de…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a votat, joi, proiectul de buget al Primariei Capitalei, care va fi in valoare de aproximativ 1,3 miliarde de euro. Bugetul a fost votat cu 31 de voturi pentru si 17 impotriva. Consilierii PNL si USR s-au impotrivit acestui buget.

- Curtea de Conturi a Romaniei, prin Camera de Conturi Constanta, a publicat raportul sinteza rezultatelor actiunii de audit desfasurate la Consiliul Judetean Constanta. Auditul financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale municipalitatii a fost efectuat in perioada 22.05.2017 28.07.2017.…

- In perioada 23 26 ianuarie 2018, Primaria comunei Agigea a organizat un concurs de ocupare a functiei de Sef serviciu al Politiei Locale Agigea. In urma probelor sustinute candidatul care a fost declarat admis a fost Traian Bureta, pensionar MAI. Acesta a fost numit in functie la inceputul lunii februarie.…

- Curtea de Conturi a Romaniei, prin Camera de Conturi Constanta, a publicat raportul sinteza rezultatelor actiunii de audit desfasurate la Primaria Constanta. Auditul financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale municipalitatii a fost efectuat in perioada 2.05.2017 30.06.2017. Iata rezultatele…

- Consiliul Local Ploiesti a aprobat, vineri, bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2018 al Primariei si structurilor subordonate. Noul buget confirma temerile autoritatilor locale, care anuntau inca de la inceputul anului o scadere semnificativa a fondurilor care vor veni de la Guvern, prin redistribuirea…

- Bugetul pe anul 2018 al municipiului Alba Iulia este discutat si votat, vineri, de consilierii locali. Veniturile, cheltuielile si propunerile de investitii, evenimentele ce vor fi organizate in anul Centenarului, toate acestea au intrat la aprobarea de catre alesii locali.

- Bugetul municipiului Zalau pe anul 2018 a fost supus votului consilierilor locali in ședința de joi, 15 februarie. Deși, in cele din urma, bugetul a fost votat de majoritate, consilierii locali PNL au obiectat cu privire la multe din articolele și anexele proiectului de hotarare, cuprinse in nu mai…

- Consilierii au votat in cadrul ședinței extraordinare de astazi, 15 februarie, bugetul pe anul in curs al municipiului Satu Mare. Este vorba despre suma totala de 219,1 milioane de lei. Din aceasta suma, 163,9 de milioane de lei vor fi folosiți pentru cheltuieli de funcționare iar restul de peste 55…

- Consilierii locali zalauani vor avea de votat in ședința de joi a Consiliului Local Zalau, raportul privind proiectul de buget pentru anul in curs. Bugetul cuprinde doua secțiuni, cea de funcționare, respectiv cea de dezvoltare a municipiului. Funcționarea, denumita și „partea de baza” cuprinde veniturile…

- Consiliul Local Calarasi a aprobat, in sedinta extraordinara, luni, 12 februarie, bugetul propriu al municipiului Calarasi pe anul 2018, precum si estimarile pentru anii 2019-2021, bugetele institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii de la bugetul propriu al municipiului…

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta MINAC si a estimat bugetul anului 2018 la suma de 6.899.000 de lei si l a inaintat Consiliului Judetean, spre aprobare in sedinta de miercuri, 14 februarie. Potrivit proiectului, bugetul este structurat astfel: fondul de salarii propus este de 4.345.000…

- Consilierii locali din Targu Jiu au votat astazi in unanimitate bugetul pentru municipiul Targu Jiu. Proiectul de buget a fost elaborat de primarul liberal Marcel Romanescu, in colaborare cu directiile de specialitate din institutie. Bugetul a fost votat inclusiv de ...

- Un fluturaș de salariu, al unei persoane angajate cu doua ore, fara alt contract de munca, a devenit viral pe Facebook, dupa ce internauții au constatat ca cea in cauza nu doar ca nu primește salariu din cauza banilor care trebuie dați catre Bugetul statului, ci trebuie sa vina de acasa cu 190 de lei.…

- Consilierii județeni se intrunesc luni, 12 februarie, in ședința extraordinara, pentru a vota bugetul pe 2018. Și in acest an, cele mai importante, macar la nivel declarativ, sunt investițiile. Anul trecut, CJ Timiș a avut un excedent bugetar de peste 40 de milioane de euro, așa ca, in acest an, instituțiile…

- Șeful Sucursalei de apa din orașul Cugir, ing. Mircea Țirlea a transmis Primariei și consilierilor locali din Cugir, o Informare referitoare la contractul pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, precum și unele precizari legate de relația operator – consumator.…

- Consilierii locali au votat, astazi, comasarea mai multor direcții din cadrul Consiliului Municipal Chișinau, noteaza Noi.md. Cei mai nemulțumiți de decizia luata de aleșii locali, s-au aratat consilierii liberali, care au fost impotriva unor astfel de modificari. De menționat ca pentru comasarea direcțiilor…

- Cladirea Amfiteatrului ce apartine Liceului de Arta "Dimitrie Cuclin" ar putea fi demolata in scurt timp sau ar putea intra in posesia proprietarului terenului de sub aceasta daca alesii locali nu vor lua o decizie in acest sens. Problemele au aparut in urma cu mai bine de 10 ani cand terenul aferent…

- Imparțirea biletelor la spectacolele de teatru suvenționate de la bugetul local poate parea o problema nesemnificativa. Dar nu este chiar așa. Vorbim de niște spectacole platite de la bugetul Campinei și la care multe bilete se distribuie inclusiv dupa criterii politice.

- Un reprezentant al Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Botosani a desfașurat o activitate de informare anticorupție cu personalul Poliției Locale Botosani, la care a participat primarul municipiului Botosani, conducerea acestei instituții,precum…

- Consilierii locali din Botosani, oameni fara studii in literatura, vor sa se implice in acordarea unuia dintre cele mai importante premii pentru poezie din Romania. Acestia sunt suparati ca la decernarea premiului poetii nu poarta un anumit tip de tinuta, ii acuza ca folosesc substante halucinogene…

- In primele doua saptamani dupa deschiderea celor noua Puncte de Informare și Asistența, peste o mie de cetațeni au apelat la serviciile puse la dispoziție de autoritatea locala Sector 6. Cele mai multe solicitari au venit de la persoane care au avut nevoie de prim-ajutor, de cateva momente de odihna…

- Consilierii judeteni din Alba s-au reunit, in sedinta extraordinara, joi, 1 februarie, de la ora 11.00, pentru a vota, printre altele, bugetul pe 2018, bani pentru primarii, cota de cofinanțare pentru reabilitarea Muzeului si Salii Unirii. Toate proiectele au trecut de votul consilierilor. Bugetul general…

- Prima ședința ordinara de Consiliu Local pentru acest an a fost convocata, aproape in premiera, la orele 13:00 și cel mai probabil va dura pana la sfarșitul programului funcționarilor din Primarie.

- Primarul municipiului Galati afirma ca salariile de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul Primariei municipiului Galati vor fi mentinute la acelasi nivel al salariului net, pe care l-au inregistrat la sfarsitul lui 2017. Intrucat contributiile datorate de catre angajat,…

- Disputa dintre Primaria Buzau si Compania de Apa revine in atentia opiniei publice. Pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Municipal s-a aflat si o informare referitoare la raportul Camerei de Conturi in urma controlului efectuat la Compania de Apa.

- Consilierii locali PSD și ALDE lucreaza la un proiect paralel al bugetului local pe 2018, care sa nu implice disponibilizari, a anunțat, luni, viceprimarul municipiului, Cristian Ganea. Precizarile edilului vin in replica la informațiile inca neoficiale, dar care tot circula pe holurile Primariei ploiești,…

- „Consilierii PSD au votat impotriva bugetelor, la comanda politica, fara sa poata sa iși justifice votul. Nu a fost suficient ca prin decizia Guvernului PSD și a parlamentarilor acestui partid Aradul a pierdut 45 de milioane de euro, reprezentanții acestui partid au incercat sa blocheze și procedural…

- Pentru prima data in acest an, consilierii locali din comuna Saligny au fost convocati, astazi, de catre primarul Ion Beiu, in sedinta ordinara. Pe ordinea de zi au fost incluse, spre dezbatere si aprobare, 13 proiecte de hotarare. Spre deosebire de alte administratii publice locale din judet, la Saligny…

- Proiectul de buget al municipiului Sfantu Gheorghe pe anul 2018, estimat la peste 105 milioane de lei, a fost supus, luni, dezbaterii publice pe site-ul Primariei, cetatenii putand sa-si exprime opiniile si propunerile de modificare pana pe data de 6 februarie a.c. Bugetul a fost proiectat la un nivel…

- Consilierii locali ai PSD si ALDE din Consiliul Local al municipiului Alba Iulia au transmis un comunicat de presa prin care susțin ca Primaria Alba Iulia incalca legea finantelor publice locale deoarece inca nu a facut public proiectul de buget local pe 2018. Aceștia ii cer primarului Mircea Hava „sa-si…

- Vineri va avea loc prima intalnire din acest an dintre inspectorii de munca și angajatorii și angajații din Arad. La intrunire participa reprezentantii ITM Arad, inspectori de munca din compartimentele Control Relații de Munca și Control Securitate și Sanatate in Munca, care vor prezenta ultimele…

- Consilierii locali din Dej se intrunesc saptamana viitoare intr-o ședința ordinara pe luna ianuarie. Aceasta va avea loc marți, 23 ianuarie, cu incepere de la ora 15. Pe ordinea de zi se afla 13 proiecte de hotarare și soluționarea unor probleme ale administrației publice locale. Aleșii locali vor stabili,…

- Consilierii locali ai PSD din municipiul Suceava nu vor participa la consultarile pe marginea bugetului pentru anul 2018 declanșate de primarul Ion Lungu. Anunțul a fost facut de președintele organizației municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cușnir, prin intermediul unui comunicat de presa. Consultarile…

- O firma solicita revocarea unei hotarâri de Consiliu Local emisa în 2014 privind oprirea, staționarea și parcarea neregulamentara pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. În opinia acesteia, prevederile HCL sunt nelegale. Acțiunea vine dupa ce a fost sancționata contravențional…

- Caz deosebit de grav, in Primaria Baia Mare. Institutia organizeaza o noua licitatie cu implicatii penale. Va vine sa credeti sau nu, specialistii in administratia urbei au conceput un proiect privind concesionarea unui imobil pentru care Municipalitatea NU detine acte de proprietate. Fapt si mai grav,…

- Deși prevederile noului Cod fiscal diminueaza bugetul local al Municipiului Sebeș cu circa 3 milioane de Euro, influențand o parte din planul de investiții, municipalitatea nu renunța la achiziționarea unui autolaborator mobil pentru monitorizarea calitații aerului pe raza administrativ teritoriala…

- Scutirile de impozit pentru angajații din domeniul IT, cercetare-dezvoltare, persoane cu dizabilitați și sezonieri sunt pastrate și de la 1 ianuarie 2018, data de la care contribuțiile sociale au fost trecute in sarcina salariaților, guvernul adoptand un memorandum in acest sens. Prin acesta, se declanșeaza…

- Cu o zi inaintea ședinței extraordinare a Consiliului local, in care au fost stabilite taxele și impozitele locale pentru anul 2018, reprezentanții Primariei anunțau, pe pagina oficiala a instituției: ”In ciuda faptului ca 2018 va fi un an dificil, administratia locala propune ca nivelul impozitelor…

- Consilierii locali din Sebeș se intrunesc in 28 decembrie, de la ora 14.00, la sala festiva a Colegiului Național ”Lucian Blaga”, in ultima ședința ordinara din acest an. Pe ordinea de zi sunt 26 de proiecte: Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de prioritate la repartizarea locuintelor pentru…

- Consilierii locali se vor intruni pe data de 28 ianuarie in sedinta publica. Pe ordinea de zi se afla si proiectul de hotarare privind acordarea dreptului de folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei, asupra terenului in suprafata de 300 mp situat pe bulevardul Mamaia, la intersectie cu…

- Colindele de Craciun au sunat astazi la primarie in cadrul Consiliului Municipal Chisinau. Angajatii si consilierii s-au bucurat sa primeasca vizita primilor copii si cetelor de colindatori veniti la colindat.

- Primaria municipiului Zalau a emis raportul privind modul de utilizare a sumelor acordate unitaților de cult din Zalau, precum și tipurile de lucrari finanțate in baza contractelor de finanțare incheiate in conformitate cu Regulamentul aprobat de consilierii locali in vederea acordarii acestui tip de…

- Consilierii locali din Targu Jiu au boicotat in parte sedinta Consiliului Local Targu Jiu. Este vorba de 8 alesi locali din partea PSD, PMP si PSRo, care au decis ca nu trebuie sa se prezinte la sedinta „de indata”, convocata de primarul liberal Marcel Romanescu. Din lipsa de cvorum sedinta a fost suspendata…

- Agenția de Plați și Intervenție in Agricultura – centrul local Iași a contestat in instanța o decizie a Curții de Conturi care a solicitat reverificarea tuturor dosarelor de plata a subvențiilor Șefii APIA Iași au spus ca ar avea asftfel prea mult de munca, dar nu au reușit sa-i induplece pe judecatori…

- Pe masa de lucru a Guvernului se afla proiectul de Lege privind bugetul de stat pe anul 2018. Cele mai multe ministere vor primi bani in plus fata de anul financiar precedent, insa unele vor avea un buget diminuat. Cei doi reprezentanti ai Maramuresului au reusit sa obtina mai multi bani pentru ministerele…