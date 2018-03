DREPTURI DE AUTOR. CAS și CASS ar putea fi reținute la sursă Contributia de asigurari sociale si cea de la sanatate ar putea fi retinute la sursa in cazul drepturilor de autor. Aceasta informație reiese din cele transmise de reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice (MFP). "Pentru CASS se analizeaza posibilitatea reintroducerii mecanismului de retinere la sursa, atat pentru DDA-uri, cat si pentru veniturile din arenda si din asocieri cu persoane juridice", se arata intr-un document al institutiei. Categorii exceptate de la plata CASS O alta posibilitate este ca anumite categorii sa fie exceptate de la plata CASS. "Se… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Ministerul Finantelor Publice analizeaza posibilitatea ca optiunea pentru redirectionarea a 2 din impozitul pe venit pentru o anumita entitate sa ramana valabila maximum trei ani, daca nu se opteaza in alt mod intre timp, potrivit unui document al institutiei. Se analizeaza posibilitatea ca optiunea…

- Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare-dezvoltare ...

- Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, insa numai daca…

- Celelalte doua categorii de persoane fizice care ar putea beneficia de prevederile actului normativ sunt persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat si persoanele fizice care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice…

- Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare dezvoltare si inovare, insa numai daca angajatorul…

- Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, insa numai daca…

- Sapte categorii de contribuabili vor beneficia de anularea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata incepand din 2012 si pana in prezent, potrivit unei legi publicate in Monitorul Oficial. Cei care au platit deja contributia la Fisc vor putea solicita restituirea banilor, daca nu au alte…

- Ministerul Finantelor ia in considerare sa nu se mai achite contributia la sanatate de catre cei care realizeaza venituri altele decat salariile, Declaratia 600 ar putea fi inlocuita cu plata contributiilor sociale pe baza Codului Numeric Personal (CNP), iar retinerea la sursa pentru veniturile independente…

- S-au dus vremurile in care angajații erau simpli slujbași la patroni și executau ordinele fara sa comenteze chiar daca șefii le puneau in carca sarcini ce nu ar fi trebuit sa le indeplineasca. Criza forței de munca a dus și la emanciparea banațeanului la serviciu. Iși cunoaște mult mai bine drepturile…

- Pentru a ințelege impactul noilor prevederi trebuie sa vedem care sunt in prezent prevederile referitoare la plata CAS (contribuția de asigurari sociale) și CASS (contribuția de sanatate) la veniturile din chirii și cele din drepturi de autor, scrie digi24.ro. Citeste si Angajari la stat.…

- Angajatorii din domeniul de transport auto de calatori în regim de taxi vor trebui sa achite 250 de lei lunar, pentru fiecare angajat conducator auto, în cazul în care plațile salariale nu vor depași 3.000 de lei pe luna. Plata va înlocui contribuția individuala și cea datorata…

- Legea nr. 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii a intrat in vigoare pe 27 octombrie 2016. In esența, prevederile ofera cetațenilor posibilitatea legala de a-și achita contribuția la pensii pentru perioadele din ultimii cinci ani…

- Persoanele care n-au ajuns inca la varsta de pensionare pot sa-și plateasca retroactiv contribuția la pensii pentru ultimii cinci ani, daca au perioade in care n-au fost asigurați in niciun sistem autohton, a informat Casa de Pensii Timis. Persoanele interesate aveau posibilitatea sa incheie contracte…

- Cetațenii Republicii Moldova, care au împlinit vârsta de 18 ani și câștiga oficial minimum 6300 de lei lunar, pot depune actele pentru programul pentru "Prima Casa". Cei cu venituri mai mici trebuie însa sa demonstreze ca parinții vor contribui la rambursarea creditului…

- Persoanele asigurate fara plata contribuției sunt: copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, elevi sau studenti, tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului, persoanele coasigurate, persoanele ale caror drepturi sunt…

- Incepand cu anul 2018, se vor adauga persoanelor asigurate fara plata contribuției – copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani elevi sau studenti, tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului, persoanele coasigurate,…

- Aceste categorii sunt incluse in ordonanța adoptata recent de Guvern, care modifica prevederile Legii Sanatații, astfel incat sa intre in concordanța cu prevederile Codului Fiscal, care vor intra in vigoare de anul viitor. Deși cei direct vizati nu știu nici pana la acest moment cum vor proceda exact…