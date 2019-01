'Dreptul la uitare' nu poate fi impus motoarelor de căutare Asa-zisul 'drept de a fi uitat' al utilizatorilor europeni de internet nu le poate fi impus pe plan mondial motoarelor de cautare cum este Google, a apreciat joi unul dintre cei 11 avocati generali ai Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), intr-un caz emblematic pentru opozitia dintre protectia vietii private si libertatea de exprimare, relateaza AFP si dpa. Aceasta concluzie favorabila Google si care vine sa reglementeze un litigiu intre gigantul american al internetului si institutia franceza pentru protectia datelor nu reprezinta decat un aviz juridic, iar judecatorii europeni… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

