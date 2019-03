"Drepți între popoare". Israelul caută urmașii românilor distinși cu acest titlu Titlul de Drept intre Popoare este unul onorific, fiind acordat de Statul Israel ne-evreilor care și-au riscat viața in timpul Holocaustului pentru a salva evreii de la moarte. In momentul de fața, in urma cercetarilor istorice, 65 de romani au primit acest titlu (conform listei atasate), oferit de catre Yad Vashem, instituția oficiala a Israelului dedicata pastrarii memoriei Holocaustului și onorarii Drepților intre Popoare, prin plantarea unor arbori pe Aleea Drepților din cadrul Memorialului din Ierusalim, de pe muntele Herzl. Scopul proiectului este de a implica liceenii in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

