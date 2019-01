Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat duminica seara ca a redactat un proiect de ordonanta de urgenta, pentru a da posibilitatea persoanelor condamnate de completuri "nelegal constituite" si care nu mai sunt in termen sa poata depune contestatii in anulare. Tudorel Toader a mai anuntat si o…

- Guvernul va da "in cel mai scurt timp posibil" o Ordonanta de Urgenta in baza careia cei care au fost condamnati definitiv de catre complete de judecata nelegal constituite sa poata face recurs in anulare, a anuntat, duminica seara, la Romania TV, ministrul Tudorel Toader, scrie Hotnews.

- La o conferinta de presa comuna cu presedintele Andres Manuel Lopez Obrador, Fayad a anuntat ca alte 76 de persoane au fost ranite in explozia de vineri seara. Zeci de cadavre sunt pe terenul unde a avut loc explozia in orasul Tlahuelilpan. Zona a fost izolata si inconjurata de soldati.…

- Manifestantii s-au adunat in fata Parlamentului si au plecat in mars, blocand circulatia pe Podul Margareta. Potrivit Euronews, preluat de News.ro, au avut loc ciocniri intre manifestanti si fortele de ordine. Miercuri seara, mii de protestatari s-au adunat in fata sediului partidului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a dat explicatii, joi, pe ordonanta de urgenta pe codurile penale, precizand ca Guvernul nu va inlocui cele doua coduri cu altele, ci va veni cu modificari pe ele. Toader a...

- Mii de prostestatari s-au adunat, miercuri, in fața sediului partidului Fidesz, pentru a protesta fața de „legea sclaviei” aprobatul de Parlamentul Ungar. Parlamentul ungar a aprobat un set de legi controversate: una dintre ele mareste numarul de ore in plus pe care il pot cere angajatorii si a fost…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este liber sa revoce in mod unilateral notificarea intentiei sale de retragere din UE, transmit agentiile de presa internationale. Decizia de a revoca Brexit-ul ar fi o opţiune 'suverană',…

- Judecatoria Cimpeni a pronunțat prima hotarare intr-un dosar de inșelaciune in dauna Casei Județene de Pensii Alba. Doi barbați au fost condamnați la inchisoare cu executare dupa ce au falsificat documente ce au fost utilizate la obținerea ilegala de drepturi financiare pentru pensie. Cei doi inculpați…