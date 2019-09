Stiri pe aceeasi tema

- O actiune de amploare a Crucii Rosii Buzau va fi organizata in Piata Daciei, vineri, 27 septembrie, incepand cu ora 10,00 pana la ora 13,00. Este vorba despre un targ de sanatate, spune directorul Crucii Rosii, Floarea Barzu, la care buzoienii vor avea acces in mod gratuit la cateva servicii medicale…

- Deputatul PSD de Prahova Laura Moagher a transmis, duminica, pe 15 septembrie, cu prilejul Zilei Internaționale a Democrației, instituite la inițiativa ONU, un mesaj cu privire la importanța pe care aceasta forma de conducere și organizare politica a societații o are in zilele noastre. "Celebrand democrația,…

- Avand in vedere informațiile distorsionate, incomplete și chiar calomnioase prezentate opiniei publice in articolul „Elevii de la fostul Liceu revoltați ca nu sunt lasați sa se trasfere” din ziarul Opinia, fața de care nu ni s-a solicitat opinia anterior publicarii, directorul Liceului Tehnologic Costin…

- Doamna Prefect Daniela Soroceanu se face ca nu intelege situatia in care se afla si pe care de altfel chiar ea insasi a creat-o. Intr-o era pesedista, in care toate rubedeniile ocupa posturi in administratie, fara sa aiba nicio minima competenta, in care norocul parca e pus cu mina pentru unii, daca…

- Președintele Uniunii Salvați Romania, Dan Barna, candidatul USR-PLUS la președinția Romaniei, vine astazi la Buzau pentru a se intalni cu membrii și simpatizanții celor doua formațiuni politice, dar și cu buzoienii carora le va cere semnatura de susținere a candidaturii sale. El va fi prezent, la ora…

- Trafic dirijat, luni dimineața, la intersecția Bulevardului N. Titulescu cu strada Democrației, in urma unui accident rutier produs pe fondul neacordarii de prioritate. Doua mașini s-au ciocnit, una dintre ele ricoșand intr-o a treia. Trei persoane au necesitat ingrijiri medicale. Revenim cu informații!…

- Avandu-se in vedere articolul „Cum pune Casa de Pensii piedici montarii unui ascensor la Policlinica Titulescu”, publicat in ediția din data de 1 august 2019 a cotidianului „Opinia”, in virtutea dreptului la replica și a unei corecte informari a opiniei publice, Casa Județeana de Pensii Buzau face urmatoarele…

- Referitor la informațiile aparute in presa dupa ședința Consiliului Local Timișoara de luni 15 iulie legate de implementarea „Platește pentru cat arunci”, ADID Timiș și RETIM Ecologic Service SA atrag atenția asupra faptului ca aceasta este una dintre masurile obligatorii de implementat in toata țara…