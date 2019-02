Stiri pe aceeasi tema

- Un nou pericol de poluare, de aceasta data cu iod radioactiv, pentru localnicii din jurul gropii de gunoi Glina, mai ales pentru cei care au case și gospodarii aflate la mai puțin de 100 de metri fața de acest focar. In urma cu puțin timp a avut loc o poluare cu iod radioactiv anunțata chiar…

- Nici nu a inceput bine anul 2019, ca deja ministrul ALDE al Mediului, Grațiela Gavrilescu, este cu nervii la pamant, pentru simplul motiv ca nu știe cum sa dezamoseze scandalul gropii de gunoi din Pasul Mestecaniș, mai exact din comuna suceveana Pojorata....

- Riscul de avalansa se mentine extrem de ridicat - cod rosu- in mai multe zone muntoase din Romania, arata ultimul buletin nivologic al ANM. Stabilitatea si evolutia stratului de zapada in masivul Fagaraș: risc mare La altitudini mai mari de 1800 m, conform ultimului sondaj efectuat la Stația Meteorologica…

- Loiseau a declarat pentru News.ro ca in dimineata zilei de joi a avut o discutie „lunga” cu Viorica Dancila despre statul de drept si „evolutiile judiciare”, despre preluarea si exercitarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene.„Am abordat toate subiectele privind presedintia romana…

- In prag de sarbatori, pesta porcina africana (PPA) evolueaza in 297 de localitati din 19 judete, cu un numar de 1.139 de focare si 527 de cazuri la mistreti, potrivit celui mai recent bilant al Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

- E alerta in maternitatile din Bucuresti, dupa ce mai multi nou-nascuti au ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu infectati cu stafilococul auriu, in primele saptamani de viata. Sase dintre ei s-ar fi nascut la Maternitatea Giulesti si sunt inca sub tratament pentru probleme pulmonare sau infectii ale…