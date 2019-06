Propunerea de modificare prevede ca demnitarii, magistratii, militarii si politistii sa popata achizitiona autorizatie de port-arma , fara absolvirea unui curs de instruire teoretica si practica in acest sens.

„Avand in vedere evolutia fenomenelor infractionale, caracterizate uneori prin agresiuni armate asupra persoanelor si bunurilor acestora, cererilor unor cetateni de a-si asuma dreptul de aparare impotriva celor care le pun in pericol viata si integritatea corporala, precum si interesul general de punere sub control cat mai riguros al regimului armelor si munitiilor, se impune…