- Partidele de dreapta refuza sa dialogheze intre ele in pragul campaniei electorale de la Primarie. Acestea fac aceeași greșeala ca si la prezidențiale, se uneasc in jurul unui candidat unic ales prin consens, sau selectat dupa reitingul din sondaje.

- Ionuț Lupescu, sigur pe el: ”Merg sa caștig și voi caștiga”. ”Merg sa caștig și voi caștiga. Nu am ce sa negociez cu nimeni. Am vorbit cu Marcel Pușcaș la comemorarea lui Mișa Klein. El are un program pentru juniori, i-am zis sa faca asta la UEFA. S-a dus la federație, nu i-au dat oameni, nu i-au dat…

- În contextul clarificarii abuzurilor sistematice ale justiției, solicitarea Premierului României Viorica Dancila de desecretizare a protocoalelor secrete încheiate între instituțiile de forța din România, cu scopul deschiderii de dosare penale opozanților „Deep state”…

- Peste 55 de milioane de cetateni rusi au votat pentru Vladimir Putin in cadrul alegerilor prezidentiale din 18 martie, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala de la Moscova. Liderul de la Kremlin a obținut victoria cu peste 76% din voturi, dupa cum indica situația, la centralizarea rezultatelor din…

- Marian Vanghelie sustine ca fostul deputat Sebastian Ghita isi dorea sa ajunga premier, precizand ca Victor Ponta l-ar fi numit in functie in defavoarea lui George Maior, intentionand ca la sefia SRI sa il numeasca pe Gabriel Oprea, daca Ponta ar fi ajuns presedinte. „Am avut o discutie cand Ponta ajunsese…

- Primul interviu video cu fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, a creat un adevarat scandal in presa, dar si in societate. Jurnalistii de la Romania TV denunta faptul ca ar fi fost amenintati sa sa opreasca acest interviu. Andreea Cretulescu spune ca Victor Ciutacu a fost presat sa se opreasca difuzarea…

- Dezvaluirile facute de fostul deputat Sebastian Ghita starnesc un scandal monstru in lumea politica. Deputatul PSD Liviu Plesoianu iese la inaintare, in replica la afirmatiile fostului sau coleg de partid, cu un scenariu socant. Social-democratul sustine ca principalii actori ai dezvaluirilor, Laura…

- Cel mai asteptat interviu al anului va fi difuzat in aceasta seara la Antena 3. Sebastian Ghita face dezvaluiri zdrobitoare care ar putea insemna sfarsitul pentru cele mai controversate personaje ale momentului: sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si fostul adjunct al sefului SRI, Florian Coldea. Interviul…

- Senatorul Ivan Duque va fi candidatul dreptei iar fostul primar al Bogotei, Gustavo Petro, va reprezenta stanga la alegerile prezidentiale din Columbia din 27 mai si 17 iunie, potrivit rezultatelor alegerilor primare organizate duminica de fiecare tabara politica, transmite AFP. Ivan Duque, din partea…

- Deputatul social-democrat Catalin Radulescu, prezent joi la sediul PSD pentru a-si depune candidatura la functia de vicepresedinte al formatiunii, a precizat ca face acest lucru pentru a reliefa modul in care se desfasoara alegerile interne in partid. "Nu ma interesa aceasta candidatura. Am facut-o…

- Fostul deputat ALDE Florea Damian, exclus in luna mai 2017 din formatiunea lui Calin Popescu Tariceanu, a cerut miercuri, Biroului Permanent al Camerei Deputatilor, sa ii accepte solicitarea de inscriere in grupul parlamentar PSD.

- Coalitia de centru-dreapta trebuie sa primeasca sarcina formarii viitorului guvern al Italiei, afirma Silvio Berlusconi, liderul formatiunii Forza Italia, dupa rezultatul neconcludent al scrutinului parlamentar, informeaza cotidianul La Repubblica.

- Organizatiile PSD au decis, in cea mai mare parte, ce reprezentanti vor trimite, pe regiuni, pentru a candida la posturile de vicepresedinti la Congresul de sambata, 10 martie. Agentia MEDIAFAX publica lista candidatilor PSD.

- Mihai Tudose, despre alegerile conducerii PSD, la Congres: „De bun augur, in primul rand nu mai e un razboi in toata tara”, a spus fostul premier, precizand ca nu este interesat de functia de presedinte executiv al PSD. „Dupa ce a devenit oficiala discutia despre alegeri si s-a votat ca vor fi alegeri…

- Cele mai mari șanse pentru formarea viitorului guvern le are coaliția de centru – dreapta condusa de fostul premier Silvio Berlusconi (81 de ani), care insumeaza aproximativ 35% din opțiunile electoratului (225-265 de locuri) – sub pragul de 40-45% din voturi (316 locuri in parlament), necesar pentru…

- Coalitia de dreapta se afla pe primul loc in urma alegerilor legislative de duminica, in Italia, insa scorurile istorice obtinute de populistii de la Miscarea Cinci Stele (M5S) si extrema dreapta a lui Matteo Salvini complica lucrurile si arunca tara in incertitudine politica, scrie...

- Italienii au mers la vot pentru a si alege Parlamentul, in cel mai asteptat scrutin din ultimii ani. Este scrutinul cu cea mai mare miza din ultima vreme, pentru ca de rezultat va depinde directia in care va merge Italia, dar si Uniunea Europeana, in urmatorii ani, scrie Digi 24.Scrutinul parlamentar…

- Coalitia de dreapta-extrema dreapta s-ar afla pe primul loc la legislativele desfasurate duminica in Italia, insa fara sa obtina majoritatea absoluta, in timp ce Miscarea 5 Stele (M5S), populista, a devenit primul partid din tara, transmite AFP.Codrin Ștefanescu il SOMEAZA pe Liviu Dragnea:…

- Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, este marea favorita la alegerile parlamentare din Italia, care au loc duminica. La 81 de ani, Silvio Berlusconi ar putea reintra in scena, fara a putea candida, insa, la functia de premier,…

- Dumitru Dragomir a vorbit despre alegerile pentru președinția FRF, care vor avea loc pe 18 aprilie. Fostul șef al LPF considera ca Marcel Pușcaș, unul dintre candidați, va avea un rol important și ca, daca acesta nu va caștiga, candidatul care va avea susținerea lui are cele mai mari șanse la victorie.…

- Mai sunt cateva zile pana cand vom afla catre cine vor merge anul acesta mult ravnitele statuete Oscar. Pana atunci, pentru a spori suspansul, echipa de experti a revistei „Vanity Fair“ ne ofera previziunile sale pentru cele mai importante categorii.

- Partidul nationalist de dreapta al lui Orban, Fidesz, incearca sa castige majoritatea parlamentara la alegerile din aprilie, campania electorala axandu-se pe un mesaj feroce anti-imigranti, cresterea salariilor si mai multi bani pentru pensionari. Cu toate acestea, Peter Marki-Zay, un politician incepator,…

- Fostul premier al Romaniei Sorin Grindeanu a afirmat, pentru pressalert.ro: ”Cea mai buna evaluare va fi anul viitor, cand vor fi alegerile europarlamentare. PSD Timiș a crescut de la un ciclu electoral la altul. Impreuna cu echipa pe care am condus-o am reușit sa caștigam alegerile in Timiș, județ…

- Noua lege electorala face imposibil un guvern stabil. Fortele politice se infrunta in cadrul unei campanii electorale terne, in care predomina propuneri nerealiste si populiste, potrivit Les Echos , citat de Rador. Conform ultimelor sondaje, 45% dintre italieni nu au inca o optiune si se gandesc sa…

- Cifra destinului este suma cifrelor din data de nastere – redusa la o singura cifra. De exemplu – daca data nasterii este 1 ianuarie 1980 – numarul destinului va fi: 1+1+1+9+8+0=20 (2+0) = 2. Cifra destinului #1 Persoanele cu cifra destinului 1 devin importante, cu voia sau fara…

- Italienii au sentimentul ca au fost abandonati de partenerii lor din UE, iar votul lor la alegerile generale din 4 martie risca sa traduca nemultumirea lor, avertizeaza Institutul Jacques Delors intr-un studiu facut public vineri la Bruxelles, informeaza AFP. "Alegerile din 4 martie vor decide modul…

- USR a anunțat prin vocea președintelui Dan Barna, ca formațiunea va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale. Senatorul PNL Alina Gorghiu le-a transmis, insa, ca este bine ca dreapta sa aiba un singur candidat, pe presedintele Klaus Iohannis, pentru ca șansele sa fie cat mai mari, in contextul…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu afirma ca cel mai bine este ca dreapta sa aiba un singur candidat la alegerile prezidentiale, in contextul in care USR a anuntat ca va avea probabil unul propriu pentru acest scrutin, si arata ca liberalii au deja un candidat desemnat - presedintele Klaus Iohannis. "Vad ca…

- Presedintele PCRM Vladimir Voronin considera ca formatiunea sa ar putea castiga viitoarele alegeri parlamentare si reveni la guvernare. El nu exclude ca ar personal ar putea sa candideze si la una dintre circumscriptiile uninominale, daca asa se va decide in cadrul partidului. Declaratiile au fost facute…

- Consiliul Economic si Social (CES) a dat joi aviz favorabil proiectului de ordonanta privind ajutorul dat celor 4 categorii de angajati afectati de revolutia fiscala, acesta fiind completat si cu o masura destinata angajatilor part-time, atat bugetari cat si din mediul privat, a anuntat ministrul Finantelor…

- Filmulețele cu pisici, emailurile, platformele de social media dar mijlocele digitale de comunicare interna sunt responsabile de scaderea productivitații muncii, arata un recent studiu Microsoft. Compania spune ca astfel se explica paradoxul economiștilor care arata ca deși tehnologia face posibila…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi spune ca va deporta 600.000 de imigranti ilegali din Italia in situatia in care coalitia sa de centru-dreapta va castiga alegerile din 4 martie, scrie The Guardian. Berlusconi, in varsta de 81 de ani, a spus intr-un interviu TV ca imigratia este o "bomba sociala…

- Reconstructia continua la nivelul organizatiei judetene a ALDE Arad. Deputatul Eusebiu Pistru, presedinte al organizatiei judetene ALDE Arad a aratat ca a inlocuit conducerea filialei de la Lipova „Am adunat foarte multi oameni la Lipova. Avem sanse mari la Lipova, avem sanse pentru a „bate” la Primarie”,…

- Schimbari importante in cateva comisii de specialitte ale Senatului Ecaterina Andronescu la sediul DNA. Foto: captura video. Prima sesiune ordinara a Senatului din acest an a început cu modificari în Biroul Permanent, dar si în conducerea grupurilor parlamentare…

- Gigi Becali este decis sa se implice in alegerile pentru președinția FRF, care vor avea loc in aprilie. Patronul FCSB il va susține pe Ionuț Lupescu și vrea sa se discute cu aceste și cu șefii Asociațiilor Județene de Fotbal. "Eu il votez doar pe Ionuț Lupescu. Vreau sa vorbesc cu el și sa il incurajez.…

- Burleanu e sigur ca va caștiga din nou alegerile FRF: ”182 de membri ma susțin”. Presedintele in funcție a declarat ca 182 de membri ai federatiei si-au aratat sustinerea sa fie reales in functie la alegerile din 18 aprilie, iar numarul acestora continua sa creasca. In jur de 230 de membri cu drept…

- Cel putin 67% dintre rusi ar urma sa voteze in favoarea presedintelui in exercitiu Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din martie, arata vineri un sondaj de opinie, informeaza agentia...

- Un studiu realizat de catre Universitatea din San Diego arata ca adolescenții care petrec mai mult timp pe social media, diverse aplicații de chat sau jocuri video sunt mai puțin fericiți decat cei care fac sport, ies pe afara sau interacționeaza cu alți oameni in lumea reala,

- Un hotel de lux din Dublin a interzis accesul vedetelor de pe YouTube si Instagram, dupa ce unui influencer de 22 de ani i-a fost refuzata propunerea de a primi cazare gratuita timp de cinci nopti, iar aceasta a incercat sa porneasca un scandal in social media la primirea raspunsului, potrivit The Independent.…

- Compania Facebook a avertizat luni ca nu poate oferi garantii ca social media sunt in general bune pentru democratie, dar a subliniat ca face tot posibilul pentru a impiedica interventia in alegeri a Rusiei sau a altora, relateaza Reuters. Raspandirea de informatii false sau inselatoare…

- Cantareata americana Katy Perry declara ca este o „victima” a social media, din cauza presiunii societatii de a impartasi online fiecare actiune a ei. Ea este de parere ca Instagram si Twitter sunt dovada „declinului civilizatiei” si isi incurajeaza fanii sa nu ia in seama platformele online si sa…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, PSD ar castiga cu 42%, o diferenta de aproximativ 3 procente fata de procentul obtinut in decembrie 2016, potrivit unui sondaj publicat de Mediafax. Social-democratii au scazut un procent in intentia de vot fata de sondajul realizat de CURS in noiembrie…

- Superstarul argentinian Lionel Messi, care si-a prelungit recent contractul cu FC Barcelona, ar putea câstiga peste 100 milioane euro anual din salariu si drepturi de imagine, potrivit datelor unui consortiu jurnalistic de investigatii. Jurnalistii sustin ca au intrat în posesia unei copii…

- Fotografia care infațișa copilul de culoare purtand un hanorac inscripționat cu mesajul „cea mai cool maimuța din jungla" a iscat multiple reacții in mass-media și mai ales, in social media. Unele persoane au anunțat un boicot al brand-ului, simțindu-se profund jigniți, iar alții chiar au luat apararea…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii în Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. „Eu intru in discutiile…

- Social-democratii fac pregatiri intense pentru congresul PSD, unde, sustine secretarul general al partidului, se va pune in discutie si candidatul la prezidentiale. Codrin Stefanescu sustine ca nu se discuta o eventuala schimbare a presedintelui Liviu Dragnea, congresul avand trei teme generale.…

- Alegerile parlamentare vor domina agenda publica a tarii pe parcursul lui 2018, influentand enorm comportamentul elitelor, indiferent de orientarea lor geopolitica, scrie analistul politic Dionis Cenusa intr-un articol de analiza dedicat prognozelor pentru anul 2018, semnat pentru Agentia IPN.

- Liberalii turdeni s-au declarat convinși ca vor caștiga alegerile locale din anul 2020. Daca, insa, convingerea lor este similara cu convingerea ca strazile Petru Maior și Albinei sunt in zona A de impozitare, cum au afirmat in mod incorect, atunci... e clar ca 2020 le va aduce vești neplacute. Read…