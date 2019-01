Stiri pe aceeasi tema

- Apple va investi 1 miliard de dolari pentru construirea unui nou campus in North Austin, Texas, a anuntat joi producatorul iPhone, transmite CNBC, relateaza News.ro.In urmatorii trei ani, compania urmeaza sa infiinteze si alte centre de operatiuni in Seattle, San Diego si Culver City, California,…

- Imagini revoltatoare, surprinse in Capitala. Angajați de Primarie sa ajute la sortarea obiectelor donate de bucureșteni pentru persoanele nevoiașe, patru barbați au fost filmați in timp ce glumeau și iși „sunau iubitele pe Facetime, pentru a face “selecția” impreuna....”

- In urma verificarilor declansate in cazul bebelusilor nascuti la Maternitatea Giulesti si ajunsi la “Grigore Alexandrescu”, s-au anuntat primele concluzii. In prima faza, Ministerul Sanatatii a anuntat, joi, ca “DSPMB a dispus efectuarea unei verificari in Spitalul Clinic de Urgența “Grigore Alexandrescu”…

- Autoritatile ne promit ca agentii economici care vin ca sa faca intr-adevar ceva nu vor pleca de la bursa cu mana goala, ci cu subventii. Astfel, cei care angajeaza persoane cu handicap, pot beneficia, „pe o perioada de 12 luni, de o subventie lunara in cuantum de 2.250 lei, pentru fiecare…

- Teleormanul este unul dintre cele sarace județe din țara și unul dintre județele cu cel mai mare numar de șomeri, scrie huff.ro. Una dintre societati va concedia 600 de angajati din punctele de lucru Alexandria si Zimnicea, dintr-un total de 1.201 salariati, iar cealalta va disponibiliza 178…

- Imaginea cu șase angajați Ryanair care dorm pe podea intr-un aeroport din Spania a ajuns virala pe internet. Deși a existat o explicație plauzibila pentru gestul facut de ei, compania nu i-a iertat, scrie libertatea.ro.

- Incepand cu 1 noiembrie 2018, un numar de 13.261 de angajati de la Compania Nationala Posta Romana, 89% dintre ei fiind personal operational, va primi in plus, la salarii, o suma medie de 337 de lei, o crestere de 15%. Cea mai mare corectie salariala din ultimii zece ani a fost posibila, la…