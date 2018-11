Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Donald Trump a sesizat Curtea Suprema pentru a pune capat programului cunoscut sub acronimul DACA (Deferred Action for Childhood Arrival) care protejeaza tineri imigranti intrati ilegal in SUA pe cand erau copii, relateaza AFP. Circa 1,8 milioane de persoane, numite 'dreamers',…

- "Americanii trebuie sa fie constienti de faptul ca actori straini - Rusia in special - continua sa incerce sa influenteze opinia publica si parerile alegatorilor prin intermediul unor actiuni destinate sa provoace discordie", au afirmat in documentul comun ministrii pentru securitatea interna, Kirstjen…

- Autoritatile federale americane au retinut un suspect in ancheta privind seria de dispozitive explozive trimise la adresele unor politicieni din Statele Unite, informeaza presa de la Washington.Suspectul, un barbat care are varsta de peste 50 de ani, a fost retinut in zona Plantation, in statul…

- Presedintele Donald Trump a acuzat joi mass-media din SUA ca este 'in mare parte' responsabila pentru 'furia' din societatea americana, dupa ce in ultimele zile mai multe pachete continand dispozitive explozive au fost trimise unor personalitati critice la adresa actualului lider de la Casa Alba,…

- Anuntul surprinzator a fost facut de premierul Scott Morrison. In mai, Statele Unite si-au mutat ambasada la Ierusalim in cadrul unei ceremonii speciale, fiind prima natiune care a facut acest gest.

- Ministerul Securitatii Interne a declarat intr-un comunicat sambata ca, potrivit noii masuri avute in vedere, a fi beneficiar sau a primi ajutor social ar putea fi vazut ca un "factor negativ" pentru cei care doresc sa devina rezidenti permanenti in SUA, relateaza duminica AFP. "Aceasta…

- Circa 10% dintre cheltuielile lunare ale unei gospodarii sunt indreptate spre produsele farmaceutice, acest tip de marfa avand un pret relativ constant in ultimul an, conform indicelui de preturi, in timp ce profitabilitatea sectorului a crescut de la 3,1% in 2015, la 3,9%, in 2016, arata un studiu…

- Dupa decesul senatorului John MaCain, o parte importanta dintre politicienii americani și-au exprimat condoleanțele și au transmis mesaje de incurajare pentru familia republicanului. Senatorul John McCain a murit sambata la varsta de 81 de ani, ca urmare a unui cancer cerebral. El era un fost pilot…