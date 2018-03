Stiri pe aceeasi tema

- AHC Dobrogea Sud Constanta a castigat in premiera Cupa Romaniei la handbal masculin, duminica, in Sala Sporturilor din Constanta, care a gazduit turneul Final Four al competitiei, dupa ce a invins-o in finala pe SCM Politehnica Timisoara cu scorul de 23-21 (11-12). AHC Dobrogea Sud mai…

- Un muncitor roman din Italia a cazut de la 10 metri inalțime, fiind transportat in stare grava la spital, in Pisa, cu un elicopter. Un roman de 49 de ani a suferit viner un accident grav la locul de munca din Livorno, cazand de la o inalțime de peste zece metri, fiind transportat cu elicopterul de urgența…

- Programul "Moldova e casa mea" lansat anul trecut la inițiativa primarului de Orhei, Ilan ȘOR, menit sa stimuleze intoarcerea compatrioților noștri care lucreaza in strainatate, inregistreaza primele rezultate concrete.

- Scorul a fost unul care nu necesita prea multe comentarii, Crisul impunandu-se cu scorul de 39-23, dupa ce la pauza era 20-8. Nu a fost victoria campionatului pentru fetele din Chisineu Cris, deoarece in tur diferenta a fost si mai mare, de 19 goluri. De mentionat ca „piesele grele” ale Crisului…

- Timișorenii care locuiesc in zona Ciarda Roșie trebuie sa se pregateasca de șantier. Strazile Grigore Antipa și Margaretelor vor fi asfaltate in perioada urmatoare. Lucrarea a fost caștigata la licitație de o firma care a avut, in ultimii ani, mai multe contracte cu primaria.

- Liderul autoritar al Seriei I a ligii a doua a castigat la 15 goluri diferenta, in deplasare, meciul disputat ieri in fata formatiei Stiinta Bacau. Sambata, in Sala Sporturilor, elevele lui Romeo Ilie isi vor masura fortele cu handbalistele de la Dinamo Bucuresti.

- Hotelul din Pasul Tihuta, construit pe locul unde scriitorul Bram Stoker si-a imaginat ca ar fi castelul contelui-vampir Dracula si unde an de an se organizeaza petreceri de Halloween, la care participa turisti din afara tarii, a fost scos la vanzare pentru aproximativ 7 milioane de euro, potrivit…

- Intrarea gratuita pentru purtatorii de martisor. De 8 Martie, Astra Film Cinema propune cinefililor, in special doamnelor, filmul "O viata pe catwalk", povestea spectaculoasa a unei creatoare de moda si designer interior de succes, o figura iconica pe piata vestimentara newyorkeza timp de zeci de ani.…

- Supermarketul romanesc Shark Market a semnat un contract de inchiriere pentru 4.200 de metri patrati in cadrul celui mai nou pavilion construit in Expo Market Doraly, detinut de omul de afaceri Gheorghe Iaciu. Comerciantul intentioneaza sa puna in...

- Conducerea Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti a anuntat astazi ca a trimis pe teren aproximativ 50 de asistati social repartizati sa munceasca la aceasta societate, pentru curatarea mai multor parcari cu plata din zona centrala si din nordul municipiului. Anuntul vine in contextul in care in ultimele…

- Romeo Dominte, sef Serviciu Prevenire si Protectie in cadrul Aeroportului International Mihail Kogalniceanu, a mentionat la rubrica "Bunuri imobile terenurildquo; a declaratiei de avere aferente anului 2016 trei terenuri in judetul Constanta: unul agricol de 15 hectare, suprafata fiind dobandita prin…

- Principalii 10 contribuabili, persoane juridice, la bugetul local al comunei Galda de Jos, constituit pe partea din taxe și impozite locale, in 2017 au fost: SC Transavia SA, SC Albalact SA, SC Prefera Foods SA, SC Albalact Logistic SRL, SC Bora Bora SRL, SC Fia Consulting & Distribution, SC Cutean…

- 'Cand vor functiona la maximum, vor fi 9-10 miliarde de metri cubi de gaze pe an care vor veni din Marea Neagra, timp de 20 de ani, care vor aduce statului roman redevente de 2,8 miliarde de euro in 20 de ani. (...) Exista circa 200 de miliarde de metri cubi rezerve in Marea Neagra doar pe ceea ce s-a…

- Peste 100 de metri cubi de material lemnos au fost confiscate, dupa ce trei camioane care transportau lemne au fost oprite in trafic. Politistii au dat amenzi de 12.000 de lei pentru neregulile stabilite.

- ”Ripi” a anunțat mișcari de trupe pe finalul campaniei de trasnferuri, dar la capitolul desparțiri. Paul Codrea nu se va baza in cele 16 jocuri ramase de disputat in acest sezon al Ligii a II-a nici pe Andrei Popescu, Claudiu Matiș și Flavius Vladia. Primii doi au fost cedați la ACS Ghiroda, in timp…

- Autoritatile locale si judetene vor cheltui fonduri semnificative in acest an pentru realizarea de monumente. In timp ce Primaria vrea sa amplaseze un drapel national vizavi de Sala Sporturilor, Consiliul Judetean (CJ) vrea un monument intitulat „Iasi - Capitala celor 3 Uniri" in vecinatatea Casei Patrate.…

- Primaria a anuntat pe contul sau de Facebook ca vrea sa celebreze Centenarul Marii Uniri prin arborarea drapelului national pe un catarg inalt de 41 de metri, ce urmeaza a fi amplasat in parcul din zona intersectiei dintre strada Palat si Splai Bahlui Mal Stang. Studiul de fezabilitate, indicatorii…

- Oamenii de știința au publicat primele fotografii cu ghețarul A-68, care s-a desprins in iulie din calota glaciara Larsen C. Ghețarul a fost numit A-68. Cercetatorii au realizat fotografii aeriene ale ghețarului, chiar in momentul in care se indeparta de calota de gheața. Ghețarul…

- O fosta casa a actorului Cary Grant, localizata in Santa Monica, unde compozitorul Irving Berlin isi petrecea vacantele si il invita pe George Gershwin pentru a sustine concerte, va fi scoasa la vanzare pentru 12 milioane de dolari, scrie NEWS.RO. Citeste si: Un sef din PSD da startul RAZBOIULUI…

- Au inceput deja eliminarile la Asia Express! 14 vedete au incercat sa dea tot ce-i mai bun in timpul probelor contra-cronomentru, iar dupa doar doua editie au plecat acasa primii 2 concurenti. Fratii Morosanu si Marian Dragulescu si sotia sa au fost ultimele echipe care au ajuns la destinatia data de…

- Localnicii unui sat din Malaezia au macelarit un piton uriaș, apoi l-au mancat. Mai mulți locuitori au unui satuc de pe o insula din Malaezia au omorat o femela piton lunga de cațiva metri, iar ulterior au macelarit și pitonul mascul cu care se imperechea și au prajit reptilele pe foc pentru a le manca.…

- A fost inaugurat Gevora Hotel, cel mai inalt hotel din lume, in Dubai, același oraș in care se afla și precedentul hotel care deținea recordul de inalțime. Gevora are 75 de etaje și o inalțime de 356 de metri, scrie AFP. Noul hotel a depașit in inalțime un alt hotel din Dubai, JW Mariott Marquis, care…

- Cererea neta de spatii de birouri, extinderi si contracte noi, din Bucuresti a totalizat anul trecut 171.000 metri patrati, in crestere cu 10% fata de 2016, suprafata medie inchiriata fiind de circa 1.300 metri patrati, potrivit celui mai recent raport pe piata realizat de compania de consultanta…

- Organizatorii UNTOLD au anunțat joi primii artiști confirmați pentru UNTOLD 2018, festival ce se va desfașura in perioada 2 – 5 august la Cluj . Conform anunțului facut de organizatori, scenele Galaxy și Alchemy ii primesc in acest an pe Solomun, Nina Kraviz, Loco Dice, Andy C, Dub FX , Pendulum și…

- Elena Gheorghe si Ad Libitum Voices sustin recitalurile semifinalei Eurovision Romania care va avea loc duminica, in Salina Turda, informeaza un comunicat al Televiziunii publice, transmis AGERPRES. Show-ul este transmis live la TVR 1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova si pe TVR+. Televiziunea Romana realizeaza…

- Claudia Prisecaru a reușit performanța excepționala de a deveni in doua zile dubla campioana de tineret a Romaniei: la 1500 metri și 3000 metri. In cursa de 3000 metri alergata in aceasta seara (duminica) in Sala din Complexul Lia Manoliu, sportiva pregatita de profesorul Cristian…

- Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invațamant, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum și condițiile de acordare a acestora, a fost adoptat miercuri, printr-o Hotarare de Guvern. "Cuantumul sporului pentru condiții de munca…

- Taierile ilegale de lemn din padurile Vrancei s-au redus cu circa 35%, arata un raport realizat de Garda Forestiera pentru anul trecut. Doar la nivelul județului nostru, comisarii Garzii Financiare au aplicat amenzi de peste 1,49 milioane lei și au intocmit 43 de sesizari penale,…

- Sena a atins luni dimineata nivelul maxim prevazut pentru actualul episod de crestere a apelor la trecerea sa prin Paris - 5,84 metri - care este insa departe de nivelul de 6,10 metri atins in 2016, cand doua persoane au murit in regiunea pariziana, relateaza agentiile EFE si AFP. Autoritatile…

- Un steag lung de 100 de metri a fost purtat, marti, de militari si de zeci de elevi din Targoviste prin centrul orasului. Drapelul a fost arborat dupa aceea pe Turnul Chindiei, intr-un eveniment dedicat Micii Unirii, aniversata pe 24 ianuarie.

- Razvan Burleanu, Ionuț Lupescu, Cristi Balaj, Victoraș Iacob, Marcel Pușcaș, Sorin Raducanu și Cracinescu Ștefan. Primii 6 au ceva in comun. Au fost sau sunt implicați in fotbal și sunt pe lista celor care și-au depus sau iși vor depune candidatura pentru șefia FRF. Ultimul nume nu spune nimic. Nimanui.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis cod galben de ceata pentru mai multe zone din judetul Bihor. Se va semnala ceata care determina reducerea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m.

- Dupa ce a strabatut tara-n lung si-n lat, Cove i-a cunoscut pe baietii care, impinsi de la spate de mamele lor, isi cauta sufletul pereche in emisiunea „Ma insoara mama“. Pregatiti sa faca orice pentru a ajunge in fata altarului si bazandu-se pe sprijinul mamelor, baietii sunt gata sa inceapa aventura…

- Un iesean a venit cu o solutie foarte buna pentru rezolvarea problemei traficului aglomerat din Podu Ros. El prezinta o alternativa mai ieftina si mai usor de implementat fata de solutiile propuse de Primarie pentru intersectia respectiva. Cristian Zet a realizat si o schema pentru a-si sustine punctul…

- Autoritatile vor sa construiasca prima linie de metrou pe directia est - vest, asta pentru a lega comunele limitrofe Floresti si Apahida. Acolo locuiesc cel putin 50 de mii de oameni care vin la serviciu in oras. „Lista de investitii pentru anul 2018 contine un capitol care se refera la alocarea unor…

- Un barbat de 69 de ani a murit, o casa a ars complet, iar o alta in proportie de 70%, in urma unui incendiu izbucnit in localitatea Suplai din comuna bistriteana Zagra. Conform ISU Bistrita Nasausd, incendiul a izbucnit la o casa cu suprafata de 28 de metri patrati, din lemn, extinzandu-se si la acoperisul…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost prezent azi la Turda, unde a participat la dezvelirea Monumentului Libertații Religioase, cu ocazia implinirii a 450 de ani de la proclamarea libertații religioase, care a avut loc in Dieta de la Turda,care marcheaza și inceputul religiei unitariene. Read More...

- Ucraina va inaugura prima centrala solara din tara, amplasata in Cernobil. Noua centrala se afla la cateva sute de metri de domul ce adaposteste ramasitele accidentului de la Cernobil din 1986.

- Pompierii din Alba Iulia au primit, la sfarsitul anului trecut, o noua autospeciala ce va fi utilizata in interventii. Aceasta a fost prezentata marti, la sediul ISU Alba. Cu o valoare de 2.667.773,96 lei, autospeciala de intervenție model M42L va permite echipajelor sa actioneze pentru stingerea incendiilor…

- Zeci de persoane din Galati au petrecut ore intregi la coada pentru a fi primele care isi platesc taxele si impozitele locale. Primii oamenii au venit in fata Directiei de Taxe si Impozite Locale la ora 5.00, spunand ca vor sa scape rapid de obligatiile catre buget.

- Fosta conducere a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt a cumparat patuturi in valoare de peste 4.000 de lei bucata pentru sectia de pediatrie. Pe langa faptul ca pretul rivalizeaza cu cel al paturilor matrimoniale de lux, patuturile nu intrunesc criterii de siguranta de baza, avand…

- Sapte judete din Moldova sunt sub cod galben de ceata Foto: Arhiva. Sapte judete din Moldova sunt sub cod galben de ceata în urmatoarele doua ore. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, intra sub incidenta avertizarii judetele: Vaslui, Bacau, Vrancea, Iasi, Botosani,…

- Sultanul Hassanal Bolkiah traieste intr-un palat cu 1788 de camere si 257 de bai, 18 lifturi, o sala de bal ce poate acomoda pana la 5.000 de oameni si o moschee si se intinde pe 200.000 de metri patrati, ceea ce-l face mai mare decat Vaticanul....

- Un brad de Craciun cu o inaltime de peste 20 de metri, amplasat in centrul orasului Iujno-Sahalinsk din Rusia, a luat foc in noaptea de Revelion, in prezenta a mii de persoane care sarbatoreau trecerea in noul an. Nu au fost raniti, iar petrecerea a continuat, cu muzica si focuri de artificii, scrie…

- Primii care intra in 2018 sunt locuitorii arhipelagului Kiribati, din oceanul Pacific. Sunt aproximativ 100.000 de oameni pe cele 34 de insule vulcanice sau de corali, raspandite pe o suprafata de peste 800 de kilometri patrati. Se intampla la ora 12, ora Romaniei. Urmeaza Auckland, Noua Zeelanda, la…

- In data de 22 decembrie a.c., in jurul orei 14.00, in cadrul unei noi acțiuni derulate pe linia prevenirii și combaterii taierilor ilegale de material lemnos in zona localitații Nocrich, polițiștii au depistat un sibian in varsta de 50 ani care transporta cantitatea de 3 m3 material lemnos. Read More...

- NASA a gasit o modalitate de a vizita asteroidul Psyche, un obiect metalic cu diametrul de aproximativ 252 kilometri, din Centura de asteroizi dintre planetele Marte si Jupiter, cu patru ani mai devreme decat a stabilit initial, conform SPACE.com.

- Incepand de astazi, 21 decembrie a.c., Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 'Cpt. Dumitru Croitoru' al judetului Sibiu are in dotare o autospeciala destinata interventiei si salvarii la inaltime. Autospeciala poate asigura interventii la o inaltime de pana la 42 de metri, fata de scarile de pe…