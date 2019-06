Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul de decorare a Drapelului de Lupta al Centrului 105 Comunicatii RMNC. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a conferit Ordinul "Virtutea Militara" in grad de Ofiter, cu insemn pentru militari, de pace, Drapelului de Lupta al Centrului 105 Comunicatii RMNC cu prilejul aniversarii a 50 de ani de la infiintare in semn de "apreciere a inaltului profesionalism si a rezultatelor importante obtinute de personalul unitatii in indeplinirea cu constiinciozitate si profesionalism a misiunilor specifice, precum si pentru contributia…