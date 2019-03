Stiri pe aceeasi tema

- Ramas bun, B! Colegul nostru, Gabriel Balasoiu, a incetat din viata dupa o grea suferinta. Cei ce vor sa iși ia ramas bun și sa il conduca pe ultimul drum pe fostul nostru coleg de presa, Gabriel Balasoiu, o pot face vineri, ora 12.00, la Biserica ”Sf. Paraschieva” din comuna Rociu, sat Șerbanești.…

- Viata are atatea posibilitati, tu poti fi mult mai mult decat propriile limite pe care ti le trasezi singur. Poti gasi ceea ce cauti daca ai curajul sa o iei din loc. Cu pasi mici, dar siguri. O sa te trezesti intr-o zi ca te uiti in urma si vei fi surprins de cate drumuri ai strabatut, fara ca macar…

- Suntem inca in luna iubiri, iar gandurile frumoase și sincere nu trebuie sa lipseasca din viața de cuplu. Afla ce iți rezerva astrele pentru ziua de 26 februarie și care este zodia care trebuie sa aiba mare grija cum comunica cu partenerul de viața.

- In urma cu doua luni, indragitul artist Gheorghe Gheorghiu a ramas fara una dintre cele mai importante persoane din viața lui. Tatal sau s-a stins din viața, iar artistul nu a avut nicio reținere in a-și arata durerea, pe internet. Acum, Gheorghe Gheorghiu merge mai departe cu capul sus, caci are cine…

- Dima Trofim, in varsta de 30 de ani, și-a pierdut sora in luna septembrie a anului trecut, ca urmare a cruntului diagnostic de cancer, chiar in perioada in care artistul se afla in Madagascar și participa la emisiunea Ultimul Trib. Suferința a fost cu atat mai mare cu cat artistul lupta pentru marele…

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare a incetat din viata la varsta de 55 de ani. Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook a acesteia, printr un mesaj postum, scris chiar de jurnalista. Am plecat . Am facut o aseara, in liniste. Nu stiu cum va fi lumea fara mine . Si nu voi sti niciodata . Dar drumul meu…

- Ralflo, celebrul artist, și Alexandra Crișan, fosta concurenta la X Factor, au trecut prin clipe grele. Cantarețul nu și-a cunoscut niciodata tatal biologic, iar artista l-a pierdut la o varsta frageda. Au povestit totul, in platoul Star Matinal.

- Arhiducesa Elisabeth Sandhofer, fiica Principesei Ileana, s a stins din viata dupa o lunga si grea suferinta. Informatia a fost facuta publica de reprezentantii Castelului Bran, avand in vedere ca arhiducesa era una dintre proprietarii castelului. "Castelul Bran anunta cu profunda tristete despartirea…