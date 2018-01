Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va participa, luni, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE), care se va desfasura la Bruxelles, anunta MAE, intr-un comunicat. Principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale uniunii Europene vor fi Libia,…

- Impreuna pentru Catalonia si ERC - republicanii de stanga - "sunt de acord sa-l sustina pe Carles Puigdemont drept candidat la presedintia regiunii Catalonia", au anuntat cele doua partide, intr-un comunicat comun, care nu precizeaza daca acordul implica acceptarea unei investituri la distanta. Aceasta…

- Autonomia Cataloniei va ramane suspendata daca separatistul Carles Puigdemont va incerca sa guverneze de la Bruxelles, a avertizat luni seful guvernului spaniol Mariano Rajoy, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Mariano Rajoy a declarat, in fata membrilor partidului sau, ca viitorul sef al guvernului…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Baia Mare au retinut pentru 24 de ore un tanar din municipiu, banuit de comiterea unei talharii. Acesta urmeaza a fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.

- Un important om de afaceri din Bulgaria a fost asasinat in plina zi, la doar cateva zile dupa ce Bulgaria și-a sumat pentru șase luni președinția rotativa a Uniunii Europene, pentru prima data.

- E˜oferii trebuie sAƒ evite strada ColibiE›ei din BistriE›a. La cum aratAƒ, e un adevAƒrat pericol pentru maE™ini. Imaginile sunt recente, din BistriE›a europeanAƒ A®n anul 2018.

- Dupa ce au petrecut cu totii intr- un club din Piatra Neamt, scandalagii au iesit afara din local si au inceput sa se imbranceasca. Ulterior cearta s-a intetit iar agresorii au inceput sa isi imparta pumni si picioare. A fost nevoie de interventia jandarmilor pentru a calma spiritele.…

- Vehiculele similare, pe benzina, vor mai putea circula doar pana la 1 ianuarie 2019. Tot la acea data vor fi interzise autoturismele cu motoare Euro 2, inmatriculate inainte de 1 ianuarie 2001. Toata regiunea este monitorizata, pentru ca mașinile sa poata fi identificate ușor și aplicate sancțiunile.…

- O femeie în vârsta de 27 de ani din Statele Unite ale Americii a fost împușcata în timp ce transmitea live pe Facebook. Potrivit poliției, victima a fost împușcata dupa ce a avut un schimb de replici dur cu o alta femeie, despre care se crede ca i-ar fi fost cunoscuta.…

- Un tanar de 16 ani, care studia la Academia Militara din Tver, la 110 mile de Moscova, și-a pierdut viața dupa ce a jucat Ruleta Ruseasca in fața celor care faceau cumparaturi in preajma sarbatorilor de Craciun.

- Un seism de magnitudine mb 4.9 a fost inregistrat la 06.2 Ora Romaniei local time: 06.02 , la 10 kilometri adancime, in Grecia.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 38.27 N ; 22.97 E, la 73 km NV de Atena pop: 730,000 , 20 km SE de Livadeiaacute;…

- Fara romani, in Anderlecht – Gent, meci contand pentru etapa a 21-a din Belgia. Partida s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 1-0 (gol Sofiane Hanni, minutul 77). Antrenorul Hein Vanhaezebrouck nu i-a trecut nici macar pe banca de rezerve pe Nicușor Stanciu și pe Alex Chipciu, romani care au o situație…

- Mult contestatele modificari aduse Legilor Justitiei au starnit interesul specialistilor de la Bruxelles. Avocatul Florin Mihut, specialist in drept european si membru al Baroului din Bruxelles, a realizat o analiza, publicata pe blogul jurnalistului Radu Tudor, in legatura cu modificarile aduse…

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit in Belgia impreuna cu patru dintre ministrii sai pentru a nu ajunge pe mana justitiei spaniole dupa ce Catalonia si-a autoproclamat independenta, a declarat marti la Bruxelles ca ar fi dispus 'sa-si asume riscul' de a reveni in…

- Politista zilei este agenta Oana Andreea Boancas din cadrul Politiei Orasului Cugir, care a reușit sa intrerupa o talharie in desfașurare, in plina strada. Polițista era in timpul liber dar aceasta nu a impiedicat-o sa intervina atunci cand a observat un barbat care incerca sa talhareasca o femeie. …

- Intrebat daca iși planifica sa calatoreasca in Europa, Puigdemont a declarat ca nu știe daca acest lucru va fi posibil. "Pentru moment vom ramane aici (in Belgia)", a spus el in franceza la o conferința de presa la Bruxelles. "Cand am venit aici, dorința noastra era sa ne intoarcem acasa cat mai…

- Curtea Suprema a Spaniei a anuntat ieri ca a retras mandatele europene de arestare emise pe numele presedintelui catalan destituit Carles Puigdemont si a patru fosti ministri regionali care au fugit impreuna cu el in Belgia. Insa judecatorul de instructie al instantei spaniole a declarat ca mandatele…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, va vizita saptamana viitoare, in perioada 4-8 decembrie, Bruxellesul (Belgia), Viena (Austria) și Parisul (Franța), a anunțat joi purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, eather Nauert, citata de EFE. Vizita lui Tillerson începe pe…

- Un barbat a fost filmat in timp ce iși lovea cu pumnii iubita insarcinata, dupa ce femeia l-a confruntat pe acesta și pe amanta lui in plina strada. Terence Pakkirie a avut un acces de furie atunci cand iubita lui l-a acuzat ca are o aventura și ca nu este capabil sa-și intrețina copilul inca nenascut.…

- Barbatul s-a intalnit cu agresorii in localitatea Nicula. Cei trei l-au batut cu bestilitate, dupa care l-au lasat inconstient pe strada. Scandalul a pornit din cauza unei fete. Aceasta a fost iubita victimei, iar acum este prietena unuia dintre agresori. Barbatul a fost gasit intr-o balta…

- Prim-ministrul Pavel Filip s-a intalnit, in seara zilei de ieri, la Bruxelles cu reprezentantii Diasporei moldovenesti in Belgia. Discutiile au purtat un caracter interactiv și au vizat situația interna din Republica Moldova.

- In calitate de reprezentant al Asociației Comunelor din Romania (ACoR), Irina Onescu, primarul comunei Petris, a participat alaturi de o delegație coordonata de Ministerul Mediului, la conferința „Municipal and Regional Waste Management and Prevention”, un eveniment organizat și gazduit de…

- Pompierii au intervenit vineri pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un microbuz de tip maxi taxi pe șoseaua Berceni. "Nu sunt persoane ranite. Incendiul a fost stins", a anunțat Daniel Vasile, purtatorul de cuvânt al ISUBIF. La fața locului intervin…

- "De cand cu acuzatiile cu Tel Drum, nu am comentat nimic la adresa lui Dragnea, considerand ca i se intampla ce merita. Dar constat o strategie prin care niste lichele securiste incearca sa ma amestece in dosarul Tel Drum, care a executat o lucrare de drumuri in Teleorman din fonduri europene gestionate…

- 'Trebuia sa recaștigam respectul fața de libertate și conviețuire și devenise urgenta restabilirea autoguvernarii și a interesului general', a pus Rajoy in prima sa vizita in capitala Cataloniei dupa ce parlamentul acesteia a votat declarația de independența, el venind acolo pentru a-l susține pe…

- Un barbat de 32 de ani din Pitești a decedat. Este vorba de un polițist, Andrei Gottwald. Acestuia i s-a facut rau si a cazut langa mașina, in cartierul Razboieni din Pitesti. Un prieten l-a vazut si a cerut imediat ajutorul medicilor. Din pacate nu s-a mai putut face nimic pentru el, medicii au…

- Intr-o 'Scrisoare din Belgia', țara unde a venit pentru a nu fi arestat de autoritațile spaniole, Puigdemont se adreseaza catalanilor, afirmand ca ințelege 'dezorientarea provocata de lipsa raspunsurilor noastre rapide in fața atacurilor disproporționate impotriva reprezentanților instituțiilor catalane…

- Presedintele separatist catalan destituit Carles Puigdemont si-a facut marti prima aparitie publica in Belgia, in fata a aproximativ 200 de primari catalani care au organizat mitinguri in sustinerea sa la Bruxelles, dupa ce a comparut duminica in instanta in legatura cu mandatul de arestare emis…

- Intervenție dramatica a trecatorilor, pe malul Arieșului, în Turda. Un tânar de 20 de ani a fost împiedicat sa își îi ia viața, dupa ce oamenii au tabarât pe el, în mijlocul strazii.

- China cere Franței sa ii protejeze mai eficient pe turiștii asiatici. E o solicitare lansata dupa cel mai recent furt la drumul mare: 40 de turiști chinezi au fost jefuiți in fața hotelului, in momentul in care se intorceau dintr-un tur al Parisului.

- Potrivit celui care a distribuit clipul video, tot scandalul ar fi pornit din cauza taximetristului care a incercat sa ii ceara tanarului mai multi bani pentru o cursa. Imaginile au facut inconjorul paginilor de socializare, insa pana in prezent nu a fost depusa nicio plangere la politie cu…

- Cei cinci catalani s-au predat poliției duminica dimineața. Revine acum unei alte jurisdicții, Camera de Consiliu, sa se pronunțe asupra executarii mandatului de arestare, in urmatoarele 15 zile. Conform agenției dpa, celor cinci li se interzice sa paraseasca Belgia fara consimțamantul unui…

- Procuratura din Bruxelles a confirmat duminica, intr-o conferinta de presa, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont si cei patru fosti ministri care l-au insotit in Belgia si care sunt vizati de un mandat de arestare european s-au predat politiei.

- Liderul catalan destituit, Carles Puigdemont, a lansat sambata un apel, din Bruxelles, pentru un front politic unit in alegerile regionale din 21 decembrie care sa continue efortul de independenta fata de Spania si pentru a protesta impotriva arestarii fostilor membri ai guvernului regional, informeaza…

- Scene demne de filmele cu acțiune americane s-au petrecut in centrul orașul Iași. eful Sectiei III de Politie Iasi a fost batut in plina strada de un tanar medaliat la mai multe competitii sportive de judo.

- Audienta Nationala a emis vineri mandate europene de arestare pe numele presedintelui catalan destituit de Madrid Carles Puigdemont si altor patru lideri care au fugit impreuna cu el in Belgia luni, transmite BBC News.

- Opt fosti ministri ai guvernului catalan au fost arestati in Spania in timp ce liderul separatist Carles Puigdemont si alti patru membri ai cabinetului sau s-au refugiat in Belgia. Va acorda Bruxelles-ul adapost secesionistilor catalani acuzati de rebeliune, dar si de o imensa frauda fiscala? Cum va…

- Minora, lasata nesupravegheata de parinti, a fost lovita in plin de un autoturism condus de un barbat de 32 de ani, care a vazut-o prea tarziu pentru a mai putea evita impactul. Copila a fost internata in spital pentru a primi ingrijiri medicale.

- Liderii catalani au aparut joi in fața instanței iar procurorii au solicitat magistraților arestarea a opt dintre aceștia. Procurorii spanioli au solicitat magistraților arestarea a opt dintre miniștrii fostului executiv catalan. Noua dintre membrii demiși de Madrid au fost prezenți la Curtea Suprema,…

- Fostul lider catalan a susținut o conferința de presa la Bruxelles, de unde a anunțat ca nu va cere azil politic in Belgia, așa cum se speculase. Cu toate acestea, Carles Puigdemont a spus ca va ramane o perioada in aceasta țara, pentru a fi „in siguranța”, dar și deoarece justiția spaniola ar fi „politizata”.…

- Carles Puigdemont, liderul separatist din Catalonia, susține in aceste momente o conferința de presa in Bruxelles, Belgia, in contextul speculațiilor ca el și foștii membri ai cabinetului sau de miniștri ar cauta azil politic in Belgia. "Nu sunt aici pentru a cere azil politic. Sunt in Bruxelles, care…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont se afla luni la Bruxelles pentru o reuniune cu 'lideri flamanzi', scrie cotidianul spaniol El Periodico, preluat de La Libre Belgique, o informatie confirmata ulterior pentru AFP de o sursa guvernamentala spaniola.Potrivit cotidianului El Periodico,…

- Ambasadorii R. Moldova in Romania, in Belgia, Luxemburg și NATO și cel din Lituania ar putea fi rechemați in urmatoarele zile. Potrivit unor surse a reporterilor de la Ziarul de Garda din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Intergrarii Europene (MAEIE), vineri seara, 27 octombrie, la București,…

- Benone Sinulescu a muncit o viața pentru numele pe care il are acum, iar acest lucru se pare ca nu a fost degeaba! Marele interpret a avut parte de un moment care ii va ramane toata viața in minte.

- O inregistrare cu o femeie violata de un barbat beat in plina strada, intr-un oraș din India, a provocat revolta internauților dupa ce s-a vazut ca nimeni nu a intervenit pentru a o ajuta, scrie libertatea.ro.

- Mai multe autoritati publice locale de talie medie din Romania vor sa achizitioneze autobuze electrice prin accesarea unor fonduri europene in viitorul apropiat, a declarat Gabriel Stanciu, director general al grupului Alstom pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova, pentru News.ro. Acesta spune…