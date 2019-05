Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a fost învinsa, sâmbata seara, de olandeza Kiki Bertens în finala turneului Masters 1000 de la Madrid. Constanteanca rateaza astfel revenirea de luni pe locul 1 mondial, dar are asigurat locul secund.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, a fost invinsa de olandeza Kiki Bertens, numarul 7 in lume, cu 6-4, 6-4, sambata, in finala turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale in valoare de 7.021.128 dolari. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Alexandru…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, liderul mondial, s-a calificat miercuri in sferturile de finala ale turneului de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale de 7.021.128 dolari, dupa ce a trecut de belarusa Aleksandra Sasnovici, cu 6-2, 6-3. Osaka a avut nevoie de o ora si 25 de…