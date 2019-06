DRAMATIC: Copil dispărut la Balastiera din Câmpulung la Tisa Vineri, 14 iunie, un copil a disparut in apele de la Balastiera din Campulung la Tisa. Cel disparut este un baiat de 11 ani. La locul dispariției au ajuns pompierii militari de la Sighetu Marmației, dar și un echipaj de scafandrii de la ISU MM. Vom reveni cu detalii! Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la Detasamentul Sighetu Marmatiei au fost solicitati vineri, 14 iunie, sa intervina in localitatea Campulung la Tisa (judetul Maramures). Potrivit primelor informatii, un copil de 11 ani s-a inecat intr-o balastiera.

- Politistii maramureseni desfasoara activitati de cautare a unui barbat reclamat disparut de la domiciliu si solicita sprijinul persoanelor care pot oferi informatii pentru depistarea sa. Politistii Biroului Urmariri desfasoara activitati de cautare a lui POPSA ANDREI, in varsta de 35 de ani, din Sighetu…

- Politistii maramureseni desfasoara activitati de cautare a unui barbat reclamat disparut de la domiciliu si solicita sprijinul persoanelor care pot oferi informatii pentru depistarea sa. Politistii Biroului Urmariri desfasoara activitati de cautare a lui POPSA ANDREI, in varsta de 35 de ani, din Sighetu…

- In cursul zilei de ieri, politistii orasului Viseu de Sus au intervenit cu operativitate pe raza localitatii Moisei, dupa ce au fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la comiterea unei talharii. Primele verificari efectuate au relevat ca persoane necunoscute au sustras prin smulgere telefonul mobil…

- Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania ”Elie Wiesel”, Instituția Prefectului-Județul Maramureș și Comunitatea Evreilor din Sighet au organizat in municipiul Sighetu Marmației ceremoniile consacrate comemorarii a 75 de ani de la inceperea deportarilor din Ardealul de Nord. La…

- Valabil de la : 28-05-2019 ora 16:45 pana la : 28-05-2019 ora 18:00 In zona : Județul Maramures: Baia Mare, Sighetu Marmației, Baia Sprie, Tauții-Magherauș, Barsana, Rona de Sus, Bistra, Bocicoiu Mare, Ocna Șugatag, Budești, Giulești, Calinești, Sapanța, Remeți, Vadu Izei, Desești, Campulung la Tisa,…

- Sorana Cirstea a obținut o victorie dificila in fața slovenei Kaja Juvan, cu 5-7, 6-4, 7-5, luni, in prima runda a turneului de la Roland Garros. Cirstea (29 ani, 84 WTA) s-a impus dupa doua ore și 24 de minute, in fața unei adversare venite din postura de “lucky loser”, dupa retragerea cehoaicei Petra…

- Programul „Fiecare copil la gradinita“, initiat de Asociatia OvidiuRo in perioada 2010-2015 si preluat de statul roman prin lege in 2015, isi incetineste ritmul cu fiecare an care trece. O asociatie partenera a asociatiei OvidiuRO a realizat un amplu studiu care explica unde se impotmolesc lucrurile.