Stiri pe aceeasi tema

- Cazul de la Caracal scoate la iveala detalii teribile despre o posibila rețea de traficanți de carne vie care ar exista in Caracal. Mai exact, un barbat a dezvaluit cum in urma cu 20 de ani și-a pierdut fiica și, in ciuda eforturilor sale de a se lupta cu autoritațile, dupa 15 ani de cautari, dosarul…

- Ies la iveala informatii terifiante despre o posibila retea de traficanti de carne vie din zona Caracalului. Un barbat a povestit pentru Antena 3 cum si-a pierdut fiica in urma cu 20 ani. Barbatul, care acum este stabilit in Austria, a pornit propria ancheta dupa dispariția fiicei lui, A aflat ca fusese…

- Orașul Caracal a fost terorizat de o imensa rețea de proxeneți, obligand zeci de eleve de liceu, o parte dintre ele fiind minore, sa se prostitueze.Odata cu cazul disparițiilor Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu, despre care Gheorghe Dinca a declarat ca le-a omorat... Citește AICI informații-BOMBA…

- Polițistul Vasilica-Viorel Florescu, cel care a preluat apelul la 112 al Alexandrei Maceșanu, și-a pierdut acum noua ani un copil in incendiul de la maternitatea Giulești. Fiica polițistului s-a numarat printre cei șase bebeluși care au murit in incendiul care a izbucnit pe 16 august in secția de terapie…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova s-a intors in Romania dupa o saptamana petrecuta in regim de cantonament in Grecia. Craiovencele s-au pus la punct fizic, au sustinut numeroase teste si se pregatesc pentru startul noului sezon al Ligii Florilor. Bilantul facut de antrenorul Bogdan Burcea dupa…

- Este drama in familia unui primar din Romania. Barbatul a intrat in coma dupa ce i-a explodat cazanul de tuica in fata. Incidentul s-a petrecut in curtea casei sale."Dorel Dorneanu, primarul comunei Corni, a ajuns la spital in stare grava dupa ce a fost victima unui accident cumplit in propria…

- O romanca fara adapost a fost arestata in Sicilia pentru ca si-a obligat fiica in varsta de 13 ani sa se prostitueze, primind in schimb bani, bautura, tigari, permisiunea de a folosi un dus sau un loc de dormit, a anuntat sambata politia italiana. In acelasi comunicat, politia precizeaza ca a arestat…