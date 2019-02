Stiri pe aceeasi tema

- Fetița are acum aproape 5 ani, iar proba a fost recoltata in 2014, apoi procesata prin separare celulara și criogenata pana la momentul la care a fost solicitata pentru utilizare de catre parinți, scrie libertatea.ro. „Familia a cautat soluții pentru situația cu care se confrunta. Astfel a ajuns…

- Dupa luni bune de lupta cu o boala nemiloasa, Crina, soția lui Gheorghe Boncea, a murit, evz.ro. In urm cu numai cateva luni, aceasta fusese diagnosticata cu o forma grava de cancer. Citeste si Jurnalistul Paul Lacatus a murit subit. A fost unul dintre ziaristii cei mai buni din domeniul economic…

- Diana Ghisoiu, tanara care a stat 19 zile in moarte cerebrala intr-un spital din Sibiu, a murit azi noapte. Vestea a cazut ca un traznet pentru toata lumea, caci oamenii se asteptau ca tanara sa treaca peste aceasta cumpana a vietii.

- Larisa Mihaela, fetita ranita alaturi de mama ei pe o trecere de pietoni din Suceava, are leziuni cerebrale extrem de grave. Micuta de aproape doi ani este intr-o stare de simicoma. Respira singura si deschide ochii, dar nu da semne ca intelege ce se petrece in jurul ei. Familia are nevoie acum de sprijin…

- In ciuda zvonurilor aparute in ultima perioada, se pare ca Printul William (36 de ani) si Kate Middleton (36 de ani) isi vor petrece Craciunul alaturi de Printul Harry (34 de ani) si Meghan Markle (37 de ani). Vestea vine la doar o zi dupa ce, intr-o miscare de comunicare neobisnuita, Palatul Buckingham…

- Georg Ganswein, un arhiepiscop german, a dat detalii despre starea fostului campion de Formula 1, care, pe 29 decembrie 2013, a suferit un teribil accident la ski și, de atunci, el este „leguma”. Nu de puține ori au existat zvonuri care de care mai alarmiste privind starea pilotului german. Dar, ultimele…

- Vestea ca Meghan Markle și Prințul Harry urmeaza sa devina parinți pentru prima data a bucurat pe toata lumea, mai ales pe familiile acestora. Acum, la doua luni de cand toata lumea a aflat ca Meghan Markle urmeaza sa devina mamica, Ducesa ar fi fost „data de gol” ca așteapta gemeni!

- Familia lui Nicole Polizzi, prezentatoare TV de succes xi actritE in serialul "Jersey Shore" se mErexte! Nicole Polizzi, cunoscutE ca Snooki, a anuntat seara trecutE cE este insErcinatE cu cel de-al treilea copil.